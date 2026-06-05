Quyoshdagi kuchli chaqnash zarbasi Yerga yetib keldi
3-iyun kuni Quyoshda yuz bergan kuchli chaqnashlar natijasida hosil boʻlgan plazma buluti Yerga yetib keldi. Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti va Quyosh-yer fizikasi instituti olimlarining maʼlumotlariga koʻra, dastlabki koʻrsatkichlar prognoz qilinganidan ancha yumshoqroq boʻlib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, hozircha sayyoramizga plazma bulutining faqat chekka qismi tegib oʻtgan, uning asosiy yadrosi esa yon tomondan oʻtib ketgan. Voqealar rivojining aniqroq manzarasi yaqin soatlar ichida maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
Avvalroq, bir nechta plazma bulutlarining ketma-ket zarbasi tufayli Yerda G3-G4 darajasidagi kuchli va davomiy magnit boʻroni sodir boʻlishi bashorat qilingan edi. Garchi hozirgi holat kutilganidan kuchsizroq boʻlsa-da, olimlar vaziyat oʻzgarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Maʼlum qilinishicha, 3-iyun kuni Quyoshda birdaniga uchta yirik chaqnash — M9.3, M7.7 va oʻta kuchli X1.0 sinfidagi portlashlar qayd etilgan. Ularning har biri Yer tomon modda otilishi bilan kuzatilgani sababli, magnitosferadagi bezovtalik keyinchalik kuchayishi ehtimoli hali ham mavjud.
…