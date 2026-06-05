Rossiyada 5G ishga tushishi oddiy foydalanuvchilar uchun sezilarsiz boʻladi
«MegaFon» bosh direktori Xachatur Pombuxchan 5G texnologiyasining joriy etilishi borasidagi kutilmalarni baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, mavjud chastotalarda yangi standartni ishga tushirish maʼlumot uzatish tezligini atigi 18–20 foizga oshiradi. Bu esa oddiy foydalanuvchilar uchun deyarli sezilarsiz oʻzgarishdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda Rossiyadagi abonentlarning faqat 10 foizga yaqin qurilmalari 5G standartini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, Apple va Samsung kompaniyalari ushbu mintaqa uchun 5G funksiyasini hali blokdan chiqarmagan. Xitoylik ishlab chiqaruvchilarning koʻplab smartfonlari esa ajratilgan 4,63–4,99 GGs diapazonida ishlash imkoniyatiga ega emas.
Pombuxchan operatorlarning 5G tez orada hamma uchun ochiq boʻlishi haqidagi reklamalarini shunchaki «xayp» deb atadi. Uning taʼkidlashicha, yangi standartning asosiy afzalliklari — past kechikish va katta hajmdagi maʼlumotlarni tezkor uzatish — koʻproq korporativ mijozlar, aqlli shaharlar, telemeditsina va haydovchisiz transport vositalari uchun foydali boʻladi.
Rossiyada 5G tarmogʻining ommaviy rivojlanishi bir yarim yildan keyin, mahalliy telekommunikatsiya uskunalari ishlab chiqarilishi yoʻlga qoʻyilgach boshlanishi kutilmoqda. Dastlabki bosqichda tarmoq yirik shaharlar, stadionlar va bogʻlar kabi odamlar gavjum joylarda joriy etiladi.
Maʼlumotlarga koʻra, Rossiya operatorlarining 2036-yilgacha 5G infratuzilmasini yaratish uchun sarflaydigan umumiy kapital xarajatlari 335 milliard rubldan oshishi mumkin. Shundan 286 milliard rubli bevosita isteʼmolchi segmentiga (B2C) yoʻnaltiriladi.
…