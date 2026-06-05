Boat kompaniyasi 9 dollardan boshlanuvchi Slazer trimmerlar turkumini taqdim etdi
Boat kompaniyasi oʻzining yangi Slazer trimmerlar liniyasini namoyish etdi. Mazkur turkum Slazer S100, Slazer K100+ va Slazer K100 Pro kabi uchta modelni oʻz ichiga oladi. Har bir qurilma zamonaviy funksiyalar va hamyonbop narx uygʻunligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Slazer S100 modeli bir marta toʻliq quvvatlanish orqali 300 daqiqagacha ishlash imkoniyatini beradi va tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, besh daqiqalik quvvatlash bitta toʻliq soch-soqol olish jarayoni uchun kifoya qiladi. Zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan pichoqlar, yuviladigan nasadkalar va USB-C porti ushbu modelning asosiy xususiyatlaridir.
Slazer K100+ modeli esa "6 tasi 1 da" koʻrinishidagi universal toʻplamdir. U soqol, soch, burun va tana parvarishi uchun moʻljallangan almashtiriladigan nasadkalarga ega. Qurilma keramik pichoqlar, yuqori sifatli alyuminiy korpus va IPX6 standarti boʻyicha suvdan himoya tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, unda magnitli mahkamlash tizimi va quvvat indikatori mavjud.
Turkumning eng yuqori modeli Slazer K100 Pro boʻlib, u "15 tasi 1 da" koʻp funksiyali toʻplam hisoblanadi. U ham keramik pichoqlar, alyuminiy korpus va IPX6 suvga chidamlilik xususiyatlarini oʻzida saqlab qolgan. Narxlarga kelsak, Slazer S100 modeli 9 dollar, Slazer K100+ varianti 19 dollar, eng mukammal Slazer K100 Pro esa 35 dollar qiymatida baholandi.
…