Mirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladi

·15·O‘zbekiston
Mirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladi

Bugun poytaxtning Mirzo Ulug‘bek tumanidagi ayrim hududlarda elektr energiyasi ta’minoti soat 16:30 ga qadar vaqtincha to‘xtatiladi. Bunga «Turg‘un» yuqori kuchlanishli elektr tarmog‘ida olib borilayotgan kapital ta’mirlash ishlari sabab bo‘lmoqda.

Texnik ishlar elektr tarmog‘ida xavfsizlikni ta’minlash va yuklamani barqaror taqsimlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Elektr ta’minoti soat 10:00 dan 16:30 gacha cheklanadi.

O‘chirilishlar «Geofizika», «Alisherobod» va «Temuriylar» mahallalarini qamrab oladi. Shuningdek, Jasorat, Bunyodkor, Vatan, Amir Temur va Yangihurdiyor ko‘chalaridagi ayrim iste’molchilar ham vaqtincha elektrsiz qoladi.

Mirzo Ulug‘bekGeofizikaAlisherobodTemuriylarTurg‘unElektr ta’minoti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiFarg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiKecha, 21:19Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiEnergetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiKecha, 18:25O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?Kecha, 16:28O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!Kecha, 16:08Andijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaAndijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaKecha, 15:331 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladiKecha, 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Hayit bayrami kunlari tibbiyot muassasalari uzluksiz faoliyat ko‘rsatadi
Hayit bayrami kunlari tibbiyot muassasalari uzluksiz faoliyat ko‘rsatadi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi