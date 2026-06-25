Mirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bugun poytaxtning Mirzo Ulug‘bek tumanidagi ayrim hududlarda elektr energiyasi ta’minoti soat 16:30 ga qadar vaqtincha to‘xtatiladi. Bunga «Turg‘un» yuqori kuchlanishli elektr tarmog‘ida olib borilayotgan kapital ta’mirlash ishlari sabab bo‘lmoqda.
Texnik ishlar elektr tarmog‘ida xavfsizlikni ta’minlash va yuklamani barqaror taqsimlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Elektr ta’minoti soat 10:00 dan 16:30 gacha cheklanadi.
O‘chirilishlar «Geofizika», «Alisherobod» va «Temuriylar» mahallalarini qamrab oladi. Shuningdek, Jasorat, Bunyodkor, Vatan, Amir Temur va Yangihurdiyor ko‘chalaridagi ayrim iste’molchilar ham vaqtincha elektrsiz qoladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…