Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildi

·60·Texno
Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildi

Dunyoning eng boy odami Elon Musk qisqa muddatli zafardan soʻng yana trillioner maqomidan mahrum boʻldi. SpaceX kompaniyasining aksiyalari birjada ommaviy savdoga chiqarilishi ortidan uning boyligi rekord darajaga yetgan edi, biroq bozor kon'yunkturasining oʻzgarishi milliarderning moliyaviy holatiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg Billionaires Index maʼlumotlariga koʻra, Muskning boyligi ayni paytda bir necha yuz milliard dollar atrofida baholanmoqda. Garchi bu koʻrsatkich uni hali ham sayyoramizning eng badavlat insoni sifatida saqlab qolsa-da, orziqib kutilgan "trillioner" maqomi hozircha boy berilgan. Aksiyalar narxining oʻzgaruvchanligi (volatillik) texnologiya gigantlari uchun odatiy hol boʻlsa-da, bu darajadagi moliyaviy tebranishlar global iqtisodiy doiralarda katta qiziqish uygʻotmoqda.

Koinot ambitsiyalari va moliyaviy reallik

SpaceX ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylanganidan soʻng, Musk oʻzining gʻalaba nutqida insoniyatni Oyga, Marsga va hatto quyosh tizimidan tashqariga olib chiqish niyatida ekanini yana bir bor tasdiqlagan edi. Uning koinotni zabt etish borasidagi ulkan rejalari bevosita uning shaxsiy boyligi va kompaniyalari kapitallashuviga bogʻliq. Biroq, fond bozoridagi soʻnggi pasayishlar uning ushbu ambitsiyalarini moliyalashtirish imkoniyatlari haqida savollar tugʻdirmoqda.

Milliarderning shaxsiy hayoti va uning koʻp farzandli ota ekani ham jamoatchilik eʼtiborida. Musk doimiy ravishda demografik inqiroz haqida gapirib, insoniyat koʻpayishi kerakligini taʼkidlab keladi. Uning oʻzi ham koʻp sonli farzandlarning otasi boʻlib, bunday katta oilani taʼminlash va ulkan loyihalarni bir vaqtda boshqarish hatto dunyoning eng boy odami uchun ham oson emasligi kinoya bilan tilga olinmoqda.

Kelajakdagi istiqbollar

Mutaxassislarning fikricha, Elon Muskning boyligi Tesla va SpaceX kabi yuqori texnologik aktivlarga tayanadi. Bu esa uning sof boyligi har kuni bir necha milliard dollarga oʻzgarishi mumkinligini anglatadi. Trillionerlik marrasiga qaytish uchun Tesla avtomobillariga boʻlgan talabning barqarorligi va SpaceX loyihalarining muvaffaqiyati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ham Muskning faoliyati qiziqarli, chunki uning Starlink loyihasi kelajakda mintaqamizda internet sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Hozircha esa dunyo hamjamiyati Muskning navbatdagi moliyaviy sakrashini va u yana qachon rasman trillionerlar roʻyxatining birinchi vakiliga aylanishini kuzatishda davom etmoqda.

Elon MuskSpaceXTeslaMilliarderTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiAQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiBugun, 05:27Infosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiInfosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiBugun, 04:23Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaBugun, 02:59Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiSunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi