Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildi
Dunyoning eng boy odami Elon Musk qisqa muddatli zafardan soʻng yana trillioner maqomidan mahrum boʻldi. SpaceX kompaniyasining aksiyalari birjada ommaviy savdoga chiqarilishi ortidan uning boyligi rekord darajaga yetgan edi, biroq bozor kon'yunkturasining oʻzgarishi milliarderning moliyaviy holatiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg Billionaires Index maʼlumotlariga koʻra, Muskning boyligi ayni paytda bir necha yuz milliard dollar atrofida baholanmoqda. Garchi bu koʻrsatkich uni hali ham sayyoramizning eng badavlat insoni sifatida saqlab qolsa-da, orziqib kutilgan "trillioner" maqomi hozircha boy berilgan. Aksiyalar narxining oʻzgaruvchanligi (volatillik) texnologiya gigantlari uchun odatiy hol boʻlsa-da, bu darajadagi moliyaviy tebranishlar global iqtisodiy doiralarda katta qiziqish uygʻotmoqda.
Koinot ambitsiyalari va moliyaviy reallikSpaceX ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylanganidan soʻng, Musk oʻzining gʻalaba nutqida insoniyatni Oyga, Marsga va hatto quyosh tizimidan tashqariga olib chiqish niyatida ekanini yana bir bor tasdiqlagan edi. Uning koinotni zabt etish borasidagi ulkan rejalari bevosita uning shaxsiy boyligi va kompaniyalari kapitallashuviga bogʻliq. Biroq, fond bozoridagi soʻnggi pasayishlar uning ushbu ambitsiyalarini moliyalashtirish imkoniyatlari haqida savollar tugʻdirmoqda.
Milliarderning shaxsiy hayoti va uning koʻp farzandli ota ekani ham jamoatchilik eʼtiborida. Musk doimiy ravishda demografik inqiroz haqida gapirib, insoniyat koʻpayishi kerakligini taʼkidlab keladi. Uning oʻzi ham koʻp sonli farzandlarning otasi boʻlib, bunday katta oilani taʼminlash va ulkan loyihalarni bir vaqtda boshqarish hatto dunyoning eng boy odami uchun ham oson emasligi kinoya bilan tilga olinmoqda.
Kelajakdagi istiqbollarMutaxassislarning fikricha, Elon Muskning boyligi Tesla va SpaceX kabi yuqori texnologik aktivlarga tayanadi. Bu esa uning sof boyligi har kuni bir necha milliard dollarga oʻzgarishi mumkinligini anglatadi. Trillionerlik marrasiga qaytish uchun Tesla avtomobillariga boʻlgan talabning barqarorligi va SpaceX loyihalarining muvaffaqiyati hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ham Muskning faoliyati qiziqarli, chunki uning Starlink loyihasi kelajakda mintaqamizda internet sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Hozircha esa dunyo hamjamiyati Muskning navbatdagi moliyaviy sakrashini va u yana qachon rasman trillionerlar roʻyxatining birinchi vakiliga aylanishini kuzatishda davom etmoqda.
…