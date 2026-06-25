Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Xitoyning Chery avtokonserni muhandislik sohasida haqiqiy inqilobga qoʻl urdi. Kompaniya oʻzining yangi Kunpeng Tianqing gibrid dvigatelini namoyish etdi, uning issiqlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) rekord darajadagi 48,57 foizni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda jahon avtomobil sanoatidagi eng yuqori natija boʻlib, ichki yonuv dvigatellarining samaradorligi boʻyicha yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Issiqlik foydali ish koeffitsiyenti yoqilgʻi yonishidan hosil boʻlgan issiqlik energiyasining qancha qismi bevosita mexanik quvvatga aylanishini koʻrsatadi. Taqqoslash uchun, bugungi kunda bozorda mavjud boʻlgan oʻrtacha benzinli dvigatellarning FIK darajasi 38 foizdan 45 foizgacha oʻzgarib turadi. Chery erishgan natija yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalik borasida katta sakrash hisoblanadi.
Texnologik yutuq va samaradorlik sirlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori samaradorlikka dvigatel konstruksiyasini tubdan optimallashtirish va silindrlarga yoqilgʻi purkash tizimini takomillashtirish orqali erishilgan. Yangi Kunpeng Tianqing agregati nafaqat oddiy gibridlar (PHEV), balki masofani uzaytiruvchi generatorli elektromobillar (EREV) uchun ham moʻljallangan. Bu esa avtomobilning bir marta yoqilgʻi quyish va quvvat olish orqali bosib oʻtadigan masofasini sezilarli darajada oshiradi.
Hozirda kompaniya oldida turgan asosiy vazifa — ushbu dvigatelni ommaviy ishlab chiqarish tizimini barqarorlashtirish va uning tannarxini nazorat qilishdir. Chery mutaxassislari yangi texnologiyani seriyali avtomobillarga joriy etish orqali jahon bozoridagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni rejalashtirmoqda.
Raqobat va eksport salohiyatiGibrid texnologiyalar poygasida boshqa Xitoy brendlari ham faol ishtirok etmoqda. Masalan, Geely kompaniyasi sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida FIK darajasi 48,41 foiz boʻlgan dvigatelni yaratgan edi. Changan brendi esa 500 bar bosimli toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimiga ega seriyali gibrid dvigatelini taqdim etgan. Biroq Chery hozircha barcha raqiblarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.
Chery kompaniyasining savdo koʻrsatkichlari ham jadal oʻsib bormoqda. 2025-yilda brendning umumiy savdosi 2,8 million donaga yetdi, shundan 1,34 millioni eksport hissasiga toʻgʻri keldi. Bu natija bilan Chery Xitoyning eng yirik avtomobil eksportchisi maqomini saqlab qoldi.
Yangi rekordchi dvigatel birinchi navbatda quvvatlantirish infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan xorijiy bozorlar, jumladan Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham juda dolzarbdir. Yoqilgʻini kam sarflaydigan va uzoq masofaga harakatlanish imkonini beruvchi ushbu texnologiya Oʻzbekiston kabi iqlimi va masofalari oʻziga xos boʻlgan mamlakatlarda katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.
…