Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi

·0·Avto
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi

Xitoyning Chery avtokonserni muhandislik sohasida haqiqiy inqilobga qoʻl urdi. Kompaniya oʻzining yangi Kunpeng Tianqing gibrid dvigatelini namoyish etdi, uning issiqlik foydali ish koeffitsiyenti (FIK) rekord darajadagi 48,57 foizni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda jahon avtomobil sanoatidagi eng yuqori natija boʻlib, ichki yonuv dvigatellarining samaradorligi boʻyicha yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Issiqlik foydali ish koeffitsiyenti yoqilgʻi yonishidan hosil boʻlgan issiqlik energiyasining qancha qismi bevosita mexanik quvvatga aylanishini koʻrsatadi. Taqqoslash uchun, bugungi kunda bozorda mavjud boʻlgan oʻrtacha benzinli dvigatellarning FIK darajasi 38 foizdan 45 foizgacha oʻzgarib turadi. Chery erishgan natija yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalik borasida katta sakrash hisoblanadi.

Texnologik yutuq va samaradorlik sirlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori samaradorlikka dvigatel konstruksiyasini tubdan optimallashtirish va silindrlarga yoqilgʻi purkash tizimini takomillashtirish orqali erishilgan. Yangi Kunpeng Tianqing agregati nafaqat oddiy gibridlar (PHEV), balki masofani uzaytiruvchi generatorli elektromobillar (EREV) uchun ham moʻljallangan. Bu esa avtomobilning bir marta yoqilgʻi quyish va quvvat olish orqali bosib oʻtadigan masofasini sezilarli darajada oshiradi.

Hozirda kompaniya oldida turgan asosiy vazifa — ushbu dvigatelni ommaviy ishlab chiqarish tizimini barqarorlashtirish va uning tannarxini nazorat qilishdir. Chery mutaxassislari yangi texnologiyani seriyali avtomobillarga joriy etish orqali jahon bozoridagi oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni rejalashtirmoqda.

Raqobat va eksport salohiyati

Gibrid texnologiyalar poygasida boshqa Xitoy brendlari ham faol ishtirok etmoqda. Masalan, Geely kompaniyasi sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida FIK darajasi 48,41 foiz boʻlgan dvigatelni yaratgan edi. Changan brendi esa 500 bar bosimli toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimiga ega seriyali gibrid dvigatelini taqdim etgan. Biroq Chery hozircha barcha raqiblarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.

Chery kompaniyasining savdo koʻrsatkichlari ham jadal oʻsib bormoqda. 2025-yilda brendning umumiy savdosi 2,8 million donaga yetdi, shundan 1,34 millioni eksport hissasiga toʻgʻri keldi. Bu natija bilan Chery Xitoyning eng yirik avtomobil eksportchisi maqomini saqlab qoldi.

Yangi rekordchi dvigatel birinchi navbatda quvvatlantirish infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan xorijiy bozorlar, jumladan Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham juda dolzarbdir. Yoqilgʻini kam sarflaydigan va uzoq masofaga harakatlanish imkonini beruvchi ushbu texnologiya Oʻzbekiston kabi iqlimi va masofalari oʻziga xos boʻlgan mamlakatlarda katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

CheryGibridTexnologiyaAvtomobilInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiYevropa avtomobil bozorida inqilob: Elektromobillar ilk bor benzinli mashinalardan oʻzib ketdiBugun, 04:23Yangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiYangilangan UAZ Patriot: 2027-yilda ogʻir yoʻlsizlik uchun maxsus versiya sotuvga chiqadiBugun, 03:52Skoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiSkoda oʻzining eng yirik va kuchli Peaq elektr krossoverini rasman taqdim etdiKecha, 23:26Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobil oʻzini xuddi benzinli sportkardek tutadiKecha, 20:221 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydi1 sentyabrdan hujjatsiz avtomobillarga metan quyilmaydiKecha, 17:20Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiHaydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi