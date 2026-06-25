Venesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdi

·0·Dunyo
Venesuelada ketma-ket yuz bergan kuchli zilzilalar vahima uyg‘otdi

Venesuelada qisqa vaqt oralig‘ida ketma-ket ikkita kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, dastlab 7,2 magnitudali yer silkinishi qayd etilgan bo‘lsa, oradan atigi 39 soniya o‘tib 7,5 magnitudali yanada kuchliroq zilzila yuz bergan.

Kuchli yer silkinishlari poytaxt Karakas va mamlakatning boshqa yirik shaharlarida sezilib, qator binolar va infratuzilma obyektlariga zarar yetkazgan. Ayrim hududlarda turar joylar hamda ma’muriy binolar qulagani, odamlar vayronalar ostida qolib ketgani haqida xabarlar tarqalmoqda.

Qutqaruv xizmatlari tun bo‘yi vayronalar ostida qolganlarni qidirish va jabrlanganlarga yordam ko‘rsatish ishlarini olib borgan. Favqulodda vaziyat sabab Karakasdagi shifoxonalarda maxsus rejim joriy etilib, qo‘shimcha tibbiyot xodimlari jalb qilingan.

Hozircha qurbonlar va jabrlanganlar soni rasman e’lon qilinmagan. Biroq ayrim hududlardan halok bo‘lganlar va o‘nlab yaradorlar borligi haqidagi dastlabki ma’lumotlar kelib tushmoqda.

Mutaxassislar fikricha, bu Venesuelada keyingi yuz yil ichida sodir bo‘lgan eng kuchli zilzilalardan biri bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Yaponiyadagi 7,2 ballli zilziladan keyin nima bo‘ldi?Bugun, 09:4840 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardi40 yil faqat kartoshka yegan ayolning hayoti o‘zgardiKecha, 23:42Pokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiPokistonda eri tomonidan 12 yil uyda qamab qo‘yilgan ayol ozod qilindiKecha, 23:00Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiNiderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildiKecha, 22:48Erkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiErkak deb o‘ylangan mushuk bolaladiKecha, 22:33Filning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiFilning kutilmagan mehribonligi: jayronni qutqarib qoldiKecha, 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda