Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?

·0·Texno
Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?

Sunʼiy intellekt chiplari ishlab chiqaruvchi Cerebras Systems kompaniyasi birinchi chorak boʻyicha ijobiy moliyaviy hisobot eʼlon qilganiga qaramay, uning aksiyalari bozor yopilishi arafasida qariyb 20 foizga arzonlashdi. Investorlarning bunday munosabatiga kompaniyaning kelajakdagi daromadlilik darajasi (gross margin) boʻyicha bergan prognozlari sabab boʻlgan. Bu holat hatto texnologik gigantlar uchun ham fond bozoridagi kutilmalar qanchalik nozik ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Cerebras birinchi chorakda 193 million dollar daromad koʻrgan boʻlib, bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 94 foizga koʻpdir. Shuningdek, kompaniyaning sof zarari ham sezilarli darajada kamayib, 23,9 million dollardan 14 million dollargacha tushgan. Biroq, ushbu ijobiy koʻrsatkichlar aksiyalar narxining pasayishini toʻxtatib qola olmadi.

Marja masalasidagi tushunmovchilik

Asosiy muammo kompaniyaning joriy yil uchun yalpi marja prognozini 38-41 foiz atrofida belgilagani bilan bogʻliq. Vaholanki, birinchi chorak yakunlariga koʻra, bu koʻrsatkich 47 foizni tashkil etgan edi. Investorlar rentabellikning bunday pasayishini salbiy signal sifatida qabul qilishdi va natijada aksiyalar narxi kompaniyaning IPO (aksiyalarning birinchi ommaviy joylashtiruvi) narxiga yaqinlashib qoldi.

Cerebras bosh direktori Andrew Feldman CNBC telekanaliga bergan intervyusida investorlar vaziyatni notoʻgʻri tushunishganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, marjaning vaqtincha pasayishi kompaniyaning strategik kengayish rejalari bilan bogʻliq. Kompaniya oʻzining maʼlumotlar markazlarini qurish jarayonida mijozlar talabini tezroq qondirish uchun oʻz uskunalarini yirik mijozlardan biridan vaqtincha ijaraga olishga qaror qilgan.

Strategik qaror va uning oqibatlari

Ushbu gʻayritabiiy qadam — oʻz mahsulotini ijaraga qayta olish — kompaniyaga yangi quvvatlarni ishga tushirishgacha boʻlgan vaqtni tejash imkonini beradi. Biroq, ijara xarajatlari joriy yilgi foyda marjasiga bosim oʻtkazadi. Rahbariyatning fikricha, bu qisqa muddatli moliyaviy yoʻqotish boʻlsa-da, uzoq muddatda bozordagi ulushni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Cerebras hozirda NVIDIA kabi bozor yetakchilari bilan raqobatlashishga urinayotgan eng istiqbolli sunʼiy intellekt startaplaridan biri hisoblanadi. Kompaniyaning ulkan chiplari (Wafer-Scale Engine) murakkab neyron tarmoqlarini oʻqitishda yuqori samaradorlikni vaʼda qilmoqda. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ham ushbu kompaniyaning taqdiri qiziqarli, chunki AI infratuzilmasi bozoridagi har qanday oʻzgarish global texnologik narxlarga taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Cerebras atrofidagi vaziyat sunʼiy intellekt sohasidagi kompaniyalarga boʻlgan talab va kutilmalar juda yuqori ekanini anglatadi. Hatto kuchli oʻsish surʼatlari ham, agar ular kelajakdagi rentabellik borasidagi shubhalar bilan birga kelsa, investorlarni qoniqtirmasligi mumkin.

CerebrasSunʼiy IntellektAksiyalarTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaBugun, 02:59Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiSunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiBugun, 02:54Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiKiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiBugun, 02:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 02:28Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi