Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?
Sunʼiy intellekt chiplari ishlab chiqaruvchi Cerebras Systems kompaniyasi birinchi chorak boʻyicha ijobiy moliyaviy hisobot eʼlon qilganiga qaramay, uning aksiyalari bozor yopilishi arafasida qariyb 20 foizga arzonlashdi. Investorlarning bunday munosabatiga kompaniyaning kelajakdagi daromadlilik darajasi (gross margin) boʻyicha bergan prognozlari sabab boʻlgan. Bu holat hatto texnologik gigantlar uchun ham fond bozoridagi kutilmalar qanchalik nozik ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Cerebras birinchi chorakda 193 million dollar daromad koʻrgan boʻlib, bu oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 94 foizga koʻpdir. Shuningdek, kompaniyaning sof zarari ham sezilarli darajada kamayib, 23,9 million dollardan 14 million dollargacha tushgan. Biroq, ushbu ijobiy koʻrsatkichlar aksiyalar narxining pasayishini toʻxtatib qola olmadi.
Marja masalasidagi tushunmovchilikAsosiy muammo kompaniyaning joriy yil uchun yalpi marja prognozini 38-41 foiz atrofida belgilagani bilan bogʻliq. Vaholanki, birinchi chorak yakunlariga koʻra, bu koʻrsatkich 47 foizni tashkil etgan edi. Investorlar rentabellikning bunday pasayishini salbiy signal sifatida qabul qilishdi va natijada aksiyalar narxi kompaniyaning IPO (aksiyalarning birinchi ommaviy joylashtiruvi) narxiga yaqinlashib qoldi.
Cerebras bosh direktori Andrew Feldman CNBC telekanaliga bergan intervyusida investorlar vaziyatni notoʻgʻri tushunishganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, marjaning vaqtincha pasayishi kompaniyaning strategik kengayish rejalari bilan bogʻliq. Kompaniya oʻzining maʼlumotlar markazlarini qurish jarayonida mijozlar talabini tezroq qondirish uchun oʻz uskunalarini yirik mijozlardan biridan vaqtincha ijaraga olishga qaror qilgan.
Strategik qaror va uning oqibatlariUshbu gʻayritabiiy qadam — oʻz mahsulotini ijaraga qayta olish — kompaniyaga yangi quvvatlarni ishga tushirishgacha boʻlgan vaqtni tejash imkonini beradi. Biroq, ijara xarajatlari joriy yilgi foyda marjasiga bosim oʻtkazadi. Rahbariyatning fikricha, bu qisqa muddatli moliyaviy yoʻqotish boʻlsa-da, uzoq muddatda bozordagi ulushni mustahkamlashga xizmat qiladi.
Cerebras hozirda NVIDIA kabi bozor yetakchilari bilan raqobatlashishga urinayotgan eng istiqbolli sunʼiy intellekt startaplaridan biri hisoblanadi. Kompaniyaning ulkan chiplari (Wafer-Scale Engine) murakkab neyron tarmoqlarini oʻqitishda yuqori samaradorlikni vaʼda qilmoqda. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ham ushbu kompaniyaning taqdiri qiziqarli, chunki AI infratuzilmasi bozoridagi har qanday oʻzgarish global texnologik narxlarga taʼsir koʻrsatadi.
Xulosa qilib aytganda, Cerebras atrofidagi vaziyat sunʼiy intellekt sohasidagi kompaniyalarga boʻlgan talab va kutilmalar juda yuqori ekanini anglatadi. Hatto kuchli oʻsish surʼatlari ham, agar ular kelajakdagi rentabellik borasidagi shubhalar bilan birga kelsa, investorlarni qoniqtirmasligi mumkin.
…