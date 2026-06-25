26 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

·45·Iqtisodiyot
26 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda

26 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 10–11 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

Infinbank — 12 020 so‘m.
• NBU — 12 020 so‘m.
• SQB — 12 020 so‘m.
Anorbank — 12 020 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

Asakabank — 12 060 so‘m.
• Hayotbank — 12 060 so‘m.
• OFB — 12 060 so‘m.
• Octobank — 12 060 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

InfinbankNBUAnorbankAsakabankHayotbank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiUzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiKecha, 17:1125 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:28Soliq qo‘mitasi bank siri buzilishi bo‘yicha: Yangi loyiha aslida nima haqida?Soliq qo‘mitasi bank siri buzilishi bo‘yicha: Yangi loyiha aslida nima haqida?Kecha, 16:0025 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda25 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:38O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladiO‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi23.06, 18:44Hujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladiHujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladi23.06, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda