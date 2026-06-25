AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdi

·0·Texno
AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdi

AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik qarama-qarshilik Yevropaning eng yirik texnologik gigantlari manfaatlariga jiddiy zarba bermoqda. Niderlandiya Savdo vaziri Sjoerd Sjoerdsma Vashingtonga tashrifi davomida AQSH Kongressi tomonidan ilgari surilayotgan yangi cheklovlarga keskin qarshilik bildirdi. Gap shundaki, AQSHning MATCH Act qonun loyihasi Xitoyning yarimoʻtkazgichlar bozoriga kirishini yanada cheklashni koʻzda tutadi, bu esa Yevropaning eng qimmat kompaniyasi — ASML uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ASML kompaniyasi dunyodagi eng ilgʻor litografiya mashinalarini ishlab chiqaruvchi yagona korxona hisoblanadi. Ushbu qurilmalarsiz zamonaviy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqarishning imkoni yoʻq. Bloomberg nashrining xabar berishicha, Niderlandiya hukumati AQSHning navbatdagi sanksiyalari oʻz iqtisodiyotiga va strategik korxonasiga misli koʻrilmagan zarar yetkazishidan xavotirda.

ASML uchun Xitoy bozorining ahamiyati

Hozirgi vaqtda Xitoy bozori ASML umumiy savdosining qariyb 19 foizini tashkil etadi. Agar yangi qonun qabul qilinsa, kompaniya nafaqat eng zamonaviy EUV (ekstremal ultrabinafsha) uskunalarini, balki eski avlodga mansub DUV (chuqur ultrabinafsha) mashinalarini ham Xitoyga sota olmay qoladi. Bu esa kompaniya daromadlarining keskin kamayishiga va global bozordagi mavqeyining zaiflashishiga olib keladi.

ASML bosh direktori Christophe Fouquet avvalroq TechCrunch nashriga bergan intervyusida taʼkidlaganidek, hozirda Xitoy sotib olayotgan uskunalar oʻn yillik texnologiyalar hisoblanadi. AQSH esa hatto ushbu eski avlod texnologiyalarini ham Xitoydan butunlay uzib qoʻymoqchi. Bu holat Yevropa ittifoqi va AQSH oʻrtasidagi savdo munosabatlarida sovuqchilik keltirib chiqarmoqda.

Geosiyosiy bosim va iqtisodiy manfaatlar

Niderlandiya rasmiylari Kongress aʼzolari bilan uchrashuvda ushbu qonun loyihasining oqibatlarini tushuntirishga harakat qilmoqda. Sjoerd Sjoerdsmaning soʻzlariga koʻra, Niderlandiya uchun bu masala shunchaki savdo emas, balki milliy iqtisodiy xavfsizlik masalasidir. AQSH esa Xitoyning harbiy va texnologik salohiyati oshishidan xavfsirab, ittifoqchilaridan ham qurbonliklar talab qilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, MATCH Act qonun loyihasining qabul qilinishi global yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish zanjirida uzilishlarga sabab boʻlishi mumkin. Bu nafaqat ASML, balki butun dunyodagi elektronika ishlab chiqaruvchilari uchun xarajatlarning oshishiga olib keladi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bu bilvosita taʼsir koʻrsatib, texnologik qurilmalar narxining koʻtarilishiga sabab boʻlishi ehtimoli bor.

Hozircha qonun loyihasi AQSH Senati yoki Vakillar palatasida toʻliq ovozga qoʻyilmagan. Biroq Vashingtonning ushbu yoʻnalishdagi qatʼiyati Yevropa davlatlarini oʻz mustaqil tashqi savdo siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Kelgusi oylarda ushbu "chiplar urushi" yangi bosqichga koʻtarilishi kutilmoqda.

ASMLAQSHXitoyTexnologiyaYarimoʻtkazgichlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiElon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiBugun, 04:24Infosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiInfosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldiBugun, 04:23Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaBugun, 02:59Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiSunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi