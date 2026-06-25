Otabek Mahkamov: “Biz yutqazdik, ammo tarix yaratdik” (video)

·30·Madaniyat
Otabek Mahkamov: “Biz yutqazdik, ammo tarix yaratdik” (video)

Otabek Mahkamov o‘zining Instagram sahifasida O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv yuzasidan fikr bildirib, muxlislarni futbolchilarni qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.

Videomurojaatida u O‘zbekiston terma jamoasi mag‘lubiyatga uchraganini tan olar ekan, jamoaning tarixiy yutug‘ini ham alohida ta’kidladi.

“Ha, biz Portugaliyaga yutqazdik. Lekin tarixga nazar soladigan bo‘lsak, Portugaliya 1966 yilda Jahon chempionatida ilk bor qatnashgan, biz esa 2026 yilda. Portugaliya Jahon chempionatlarida 7 marta ishtirok etgan, biz esa birinchi marta maydonga tushdik. Ularning terma jamoasi qiymati 1 milliard 100 million yevroga baholansa, bizning jamoamizning qiymati 86 million yevro atrofida. Shunday bo‘lsa-da, biz tarix yaratdik. Bu juda katta natija. Futbolchilarimizga omad. Kelasi o‘yinda ko‘rishguncha”, — dedi Mahkamov.

Uning ushbu murojaati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda muxlislar terma jamoa futbolchilariga minnatdorlik bildirib, ularni qo‘llab-quvvatlashda davom etishlarini yozishgan.

Ko‘pchilikning fikricha, mag‘lubiyatga qaramay, O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtiroki mamlakat futboli tarixidagi muhim voqea bo‘lib qoladi.

Otabek MahkamovO'zbekistonPortugaliyaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandiMerilin Monro o‘limiga oid yangi sirli tafsilotlar ochiqlandiKecha, 23:23«Andijon polkasi» Ginnes rekordlar kitobidan o‘rin oldi (video)«Andijon polkasi» Ginnes rekordlar kitobidan o‘rin oldi (video)Kecha, 22:29Keti Perri sahnada “ko‘pik shou” uyushtirdiKeti Perri sahnada “ko‘pik shou” uyushtirdiKecha, 22:05“Andijon polkasi” Ginnes rekordini zabt etdi (video)“Andijon polkasi” Ginnes rekordini zabt etdi (video)Kecha, 21:14Munisa Rizayeva erini tug‘ilgan kuni uchun tayyorlagan syurprizi diqqat markazida (video)Munisa Rizayeva erini tug‘ilgan kuni uchun tayyorlagan syurprizi diqqat markazida (video)Kecha, 16:02BTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldiBTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldiKecha, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...