Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent viloyatida fuqarolarni Janubiy Koreyaga ishga jo‘natishni va’da qilib, ularning pullarini o‘zlashtirgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan o‘tkazilgan tadbirda fuqaro T.T. 12 nafar shaxsga Janubiy Koreyada ish topib berishini aytgani aniqlangan. U fuqarolardan jami 38 ming AQSH dollari olgan.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, T.T. olingan pullarni sherigi A.A.ga bergan. A.A. ilgari Migratsiya agentligida ishlagan bo‘lib, u avval ham firibgarlik va pora berish jinoyatlari uchun sudlangan.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…