Toshkentda klinika xodimi bemorga tegajog‘lik qilgani uchun 5 sutkaga qamaldi

·20·Jamiyat
Toshkentda klinika xodimi bemorga tegajog‘lik qilgani uchun 5 sutkaga qamaldi

Bektemir tuman sudi Toshkentdagi klinikalardan birida ishlagan 38 yoshli Sh.T.ga nisbatan qaror chiqardi. U bemorga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilganlikda aybdor deb topilib, 5 sutka ma’muriy qamoq jazosiga hukm qilindi.

Hodisa 10 iyun kuni klinika liftida sodir bo‘lgan. Sud materiallariga ko‘ra, xodim bemor M.A. bilan liftda qolgan paytda haqoratomuz gaplar aytgan va ayolning xohishiga qarshi uning tanasiga tekkan.

Ayblanuvchi sudda o‘z aybini tan olmadi. U harakatlari faqat bemorni joylashtirish bilan bog‘liq ish jarayoni doirasida bo‘lganini aytgan.

Biroq jabrlanuvchi telefon suhbati yozuvini taqdim etgan. Unda Sh.T. ayoldan uzr so‘ragani eshitilgan. Sud ushbu audioyozuvni ish bo‘yicha dalillardan biri sifatida baholagan.

Hodisadan keyin jabrlanuvchining sog‘lig‘i yomonlashgan. Shundan so‘ng u tibbiyot muassasasi rahbariyati va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan.

Sud Sh.T.ni Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 41-1-moddasi bo‘yicha aybdor deb topib, 5 sutka ma’muriy qamoq jazosini tayinladi.

ToshkentBektemir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandiToshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandiBugun, 10:05Farg‘ona viloyatida zilzila sodir bo‘ldiFarg‘ona viloyatida zilzila sodir bo‘ldiKecha, 22:06O‘zbekistonda «Otalar kuni»ni joriy etish taklif qilindiO‘zbekistonda «Otalar kuni»ni joriy etish taklif qilindiKecha, 17:16Toshkentda soxta dollarlarni muomalaga kiritishga urinish to‘xtatildiToshkentda soxta dollarlarni muomalaga kiritishga urinish to‘xtatildiKecha, 15:58«Qamchiq» dovonida xandaqqa tushib ketgan yuk avtomobili olib chiqildi«Qamchiq» dovonida xandaqqa tushib ketgan yuk avtomobili olib chiqildiKecha, 15:39Talon-toroj va firibgarlik uchun jazo qat’iylashdi: Zarar to‘lanmasa...Talon-toroj va firibgarlik uchun jazo qat’iylashdi: Zarar to‘lanmasa...Kecha, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi