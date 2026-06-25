Infosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldi

·36·Texno
Infosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldi

Dunyoga mashhur Infosys kompaniyasining sobiq bosh direktori Vishal Sikka sunʼiy intellekt yordamida anʼanaviy IT-xizmatlar koʻrsatish sohasini tubdan isloh qilishga kirishdi. Uning yangi loyihasi — Hang Ten Systems startapi dasturiy taʼminotni yaratish, integratsiya qilish va texnik xizmat koʻrsatish kabi inson mehnatini talab qiladigan jarayonlarni toʻliq avtomatlashtirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Hang Ten Systems loyihasi urugʻlik (seed) investitsiya bosqichida 32 million dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Mazkur moliyalashtirish raundiga Mayfield jamgʻarmasi yetakchilik qildi, shuningdek, Aramco Ventures va Yahoo asoschisi Jerry Yang kabi nufuzli investorlar ham loyihani qoʻllab-quvvatlamoqda.

Oʻn yillar davomida IT-konsalting kompaniyalari yirik korxonalarga dasturiy taʼminotni moslashtirish va qoʻllab-quvvatlash uchun minglab mutaxassislarni autsorsingga berish orqali milliardlab dollar daromad koʻrib kelgan. Sikka esa endilikda ushbu vazifalarning katta qismini OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar texnologiyalariga asoslangan sunʼiy intellekt agentlari bajarishi mumkinligiga ishonmoqda.

Sanoatda yangi davr: Inson oʻrnini AI egallaydimi?

Hang Ten Systems hozirda Siemens Gamesa Renewable Energy va Fresenius kabi yirik mijozlar bilan hamkorlikni boshlab yuborgan. Startapning asosiy farqi shundaki, u shunchaki tahliliy vositalar emas, balki kod yozish, uni testdan oʻtkazish va real vaqt rejimida dasturlarni modifikatsiya qilish qobiliyatiga ega boʻlgan "AI-native" loyihalarni taklif etadi.

Mutaxassislarning fikricha, Vishal Sikkadek tajribali rahbarning ushbu sohaga kirishi bejiz emas. U 12 yil davomida SAP korporatsiyasida yuqori lavozimlarda ishlagan, keyinchalik Oracle direktorlar kengashi aʼzosi boʻlgan. Uning tajribasi va obroʻsi yirik korporatsiyalarni anʼanaviy IT-xizmatlardan voz kechib, sunʼiy intellektga asoslangan modellarga oʻtishga undashi mumkin.

Hozirda startap muhandislik, savdo va yetkazib berish yoʻnalishlarida yangi xodimlarni ishga qabul qilmoqda. Kompaniya shtab-kvartirasi AQSHning Bay Area hududida joylashgan boʻlsa-da, global miqyosda kengayish rejalashtirilgan. Bu esa Oʻzbekiston kabi autsorsing bozori rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham muhim signaldir — kelajakda faqat inson resursiga tayanadigan IT-xizmatlar raqobatga bardosh bera olmaydi.

Eslatib oʻtamiz, Vishal Sikka 2017-yilda Infosys boshqaruvidan ketganidan soʻng VianAI startapiga asos solgan edi. Biroq Hang Ten Systems avvalgi loyihadan farq qilib, aynan korporativ dasturiy taʼminotni boshqarish va yaratish jarayonini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan.

IT-xizmatlarSunʼiy IntellektHang Ten SystemsInfosysStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiAQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiBugun, 05:27Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiElon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiBugun, 04:24Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaBugun, 02:59Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiSunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi