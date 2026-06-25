Infosys sobiq rahbari IT-xizmatlar bozorini oʻzgartiradigan yangi startapga asos soldi
Dunyoga mashhur Infosys kompaniyasining sobiq bosh direktori Vishal Sikka sunʼiy intellekt yordamida anʼanaviy IT-xizmatlar koʻrsatish sohasini tubdan isloh qilishga kirishdi. Uning yangi loyihasi — Hang Ten Systems startapi dasturiy taʼminotni yaratish, integratsiya qilish va texnik xizmat koʻrsatish kabi inson mehnatini talab qiladigan jarayonlarni toʻliq avtomatlashtirishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Hang Ten Systems loyihasi urugʻlik (seed) investitsiya bosqichida 32 million dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Mazkur moliyalashtirish raundiga Mayfield jamgʻarmasi yetakchilik qildi, shuningdek, Aramco Ventures va Yahoo asoschisi Jerry Yang kabi nufuzli investorlar ham loyihani qoʻllab-quvvatlamoqda.
Oʻn yillar davomida IT-konsalting kompaniyalari yirik korxonalarga dasturiy taʼminotni moslashtirish va qoʻllab-quvvatlash uchun minglab mutaxassislarni autsorsingga berish orqali milliardlab dollar daromad koʻrib kelgan. Sikka esa endilikda ushbu vazifalarning katta qismini OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar texnologiyalariga asoslangan sunʼiy intellekt agentlari bajarishi mumkinligiga ishonmoqda.
Sanoatda yangi davr: Inson oʻrnini AI egallaydimi?Hang Ten Systems hozirda Siemens Gamesa Renewable Energy va Fresenius kabi yirik mijozlar bilan hamkorlikni boshlab yuborgan. Startapning asosiy farqi shundaki, u shunchaki tahliliy vositalar emas, balki kod yozish, uni testdan oʻtkazish va real vaqt rejimida dasturlarni modifikatsiya qilish qobiliyatiga ega boʻlgan "AI-native" loyihalarni taklif etadi.
Mutaxassislarning fikricha, Vishal Sikkadek tajribali rahbarning ushbu sohaga kirishi bejiz emas. U 12 yil davomida SAP korporatsiyasida yuqori lavozimlarda ishlagan, keyinchalik Oracle direktorlar kengashi aʼzosi boʻlgan. Uning tajribasi va obroʻsi yirik korporatsiyalarni anʼanaviy IT-xizmatlardan voz kechib, sunʼiy intellektga asoslangan modellarga oʻtishga undashi mumkin.
Hozirda startap muhandislik, savdo va yetkazib berish yoʻnalishlarida yangi xodimlarni ishga qabul qilmoqda. Kompaniya shtab-kvartirasi AQSHning Bay Area hududida joylashgan boʻlsa-da, global miqyosda kengayish rejalashtirilgan. Bu esa Oʻzbekiston kabi autsorsing bozori rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham muhim signaldir — kelajakda faqat inson resursiga tayanadigan IT-xizmatlar raqobatga bardosh bera olmaydi.
Eslatib oʻtamiz, Vishal Sikka 2017-yilda Infosys boshqaruvidan ketganidan soʻng VianAI startapiga asos solgan edi. Biroq Hang Ten Systems avvalgi loyihadan farq qilib, aynan korporativ dasturiy taʼminotni boshqarish va yaratish jarayonini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan.
…