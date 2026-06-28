Belkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdi
Zamonaviy texnologiyalar olamida maʼlumot uzatish tezligi va qurilmalarni oʻzaro bogʻlash imkoniyatlari yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mashhur Belkin brendi oʻzining eng soʻnggi ishlanmasi — 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock qurilmasini namoyish etdi. Ushbu dok-stansiya nafaqat portlar soni, balki maʼlumot uzatishning rekord darajadagi tezligi hamda bir nechta yuqori aniqlikdagi monitorlarni qoʻllab-quvvatlashi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma Thunderbolt 5 interfeysi asosida qurilgan boʻlib, u foydalanuvchilarga 80 Gbit/s gacha maʼlumot uzatish tezligini taqdim etadi. Agar tizimga bir nechta displey ulansa, qurilma oʻtkazuvchanlik qobiliyatini avtomatik ravishda 120 Gbit/s gacha oshirish xususiyatiga ega. Bu esa grafik dizaynerlar, video montaj ustalari va geymerlar uchun misli koʻrilmagan qulaylik yaratadi.
Displeylar va tasvir sifatiBelkin dok-stansiyasi tasvirni uzatish borasida juda keng imkoniyatlarga ega. Qurilma DisplayPort 2.1 va HDMI 2.1 portlari bilan jihozlangan boʻlib, ular orqali bitta 8K (60 Gs) yoki 4K (240 Gs) formatidagi monitorni ulash mumkin. Windows operatsion tizimida ishlovchi mos keluvchi kompyuterlar foydalanuvchilari bir vaqtning oʻzida uchta 4K monitorini 144 Gs yangilanish chastotasi bilan ishlatishlari mumkin.
Apple mahsulotlari foydalanuvchilari uchun ham yangiliklar bor. M4 va M5 chiplari oʻrnatilgan yangi Mac kompyuterlari ushbu dok-stansiya orqali bir nechta tashqi displeylarga ulanish imkoniyatiga ega boʻladi. Biroq, M1, M2 va M3 chipli eskiroq modellar apparat darajasidagi cheklovlar tufayli faqat cheklangan miqdordagi monitorlar bilan ishlay oladi.
Quvvat va ulanish imkoniyatlariQurilmaning yana bir muhim jihati — uning quvvat berish qobiliyatidir. Dok-stansiya USB Power Delivery standarti boʻyicha noutbuklarni 140 W gacha quvvat bilan taʼminlay oladi. Toʻplam tarkibida 180 W quvvatga ega blok va bir metrli Thunderbolt 5 kabeli mavjud. Jami 14 ta port orasida quyidagilar joy olgan:
- Ikkita USB-C 3.2 porti (30 W va 7,5 W quvvatlash bilan);
- Bitta 10 Gbit/s tezlikdagi USB-A 3.2;
- Ikkita 5 Gbit/s tezlikdagi USB-A 3.0;
- 2,5 Gbit/s tezlikdagi Ethernet ulagichi;
- UHS-II SD 4.0 va microSD 4.0 kartriderlari (312 MB/s gacha tezlik).
Yangi dok-stansiya Thunderbolt 4, USB4 va standart USB-C qurilmalari bilan teskari muvofiqlikka ega, ammo bunday holatlarda uning barcha imkoniyatlaridan toʻliq foydalanib boʻlmaydi. Shuni taʼkidlash joizki, Thunderbolt 3 texnologiyasiga ega noutbuk va monitorlar ushbu qurilma bilan ishlamaydi. Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock hozirda taxminan 338 AQSH dollari atrofida baholanmoqda.
…