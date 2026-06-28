Belkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdi

·31·Texno
Belkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida maʼlumot uzatish tezligi va qurilmalarni oʻzaro bogʻlash imkoniyatlari yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Mashhur Belkin brendi oʻzining eng soʻnggi ishlanmasi — 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock qurilmasini namoyish etdi. Ushbu dok-stansiya nafaqat portlar soni, balki maʼlumot uzatishning rekord darajadagi tezligi hamda bir nechta yuqori aniqlikdagi monitorlarni qoʻllab-quvvatlashi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma Thunderbolt 5 interfeysi asosida qurilgan boʻlib, u foydalanuvchilarga 80 Gbit/s gacha maʼlumot uzatish tezligini taqdim etadi. Agar tizimga bir nechta displey ulansa, qurilma oʻtkazuvchanlik qobiliyatini avtomatik ravishda 120 Gbit/s gacha oshirish xususiyatiga ega. Bu esa grafik dizaynerlar, video montaj ustalari va geymerlar uchun misli koʻrilmagan qulaylik yaratadi.

Displeylar va tasvir sifati

Belkin dok-stansiyasi tasvirni uzatish borasida juda keng imkoniyatlarga ega. Qurilma DisplayPort 2.1 va HDMI 2.1 portlari bilan jihozlangan boʻlib, ular orqali bitta 8K (60 Gs) yoki 4K (240 Gs) formatidagi monitorni ulash mumkin. Windows operatsion tizimida ishlovchi mos keluvchi kompyuterlar foydalanuvchilari bir vaqtning oʻzida uchta 4K monitorini 144 Gs yangilanish chastotasi bilan ishlatishlari mumkin.

Apple mahsulotlari foydalanuvchilari uchun ham yangiliklar bor. M4 va M5 chiplari oʻrnatilgan yangi Mac kompyuterlari ushbu dok-stansiya orqali bir nechta tashqi displeylarga ulanish imkoniyatiga ega boʻladi. Biroq, M1, M2 va M3 chipli eskiroq modellar apparat darajasidagi cheklovlar tufayli faqat cheklangan miqdordagi monitorlar bilan ishlay oladi.

Quvvat va ulanish imkoniyatlari

Qurilmaning yana bir muhim jihati — uning quvvat berish qobiliyatidir. Dok-stansiya USB Power Delivery standarti boʻyicha noutbuklarni 140 W gacha quvvat bilan taʼminlay oladi. Toʻplam tarkibida 180 W quvvatga ega blok va bir metrli Thunderbolt 5 kabeli mavjud. Jami 14 ta port orasida quyidagilar joy olgan:

  • Ikkita USB-C 3.2 porti (30 W va 7,5 W quvvatlash bilan);
  • Bitta 10 Gbit/s tezlikdagi USB-A 3.2;
  • Ikkita 5 Gbit/s tezlikdagi USB-A 3.0;
  • 2,5 Gbit/s tezlikdagi Ethernet ulagichi;
  • UHS-II SD 4.0 va microSD 4.0 kartriderlari (312 MB/s gacha tezlik).
Alyuminiy korpusga ega boʻlgan qurilmaning ogʻirligi 510 grammni tashkil etadi. Uzoq vaqt davomida qizib ketmasdan ishlashi uchun maxsus sovutish tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, xavfsizlik uchun Kensington sloti va ish holatini koʻrsatuvchi svetodiodli indikator ham mavjud.

Yangi dok-stansiya Thunderbolt 4, USB4 va standart USB-C qurilmalari bilan teskari muvofiqlikka ega, ammo bunday holatlarda uning barcha imkoniyatlaridan toʻliq foydalanib boʻlmaydi. Shuni taʼkidlash joizki, Thunderbolt 3 texnologiyasiga ega noutbuk va monitorlar ushbu qurilma bilan ishlamaydi. Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock hozirda taxminan 338 AQSH dollari atrofida baholanmoqda.

BelkinThunderbolt 5TexnologiyaNoutbukApple M4
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiBugun, 09:22Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaXiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:53Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiHarbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiBugun, 05:51Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBoeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBugun, 05:24Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiEski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiBugun, 04:58NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi