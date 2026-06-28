Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqda
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining mahsulotlar ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Bu gal kompaniya maʼlumotlarni saqlash va boshqarish uchun moʻljallangan ilk individual tarmoq xotirasi — Xiaomi Smart Storage qurilmasini bozorga chiqarish arafasida turibdi. IT Home nashri tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yangi gadjetning muhandislik namunasiga oid texnik xususiyatlari maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qurilma uy sharoitida yoki kichik ofislarda shaxsiy bulutli saqlash tizimini yaratishni istovchilar uchun moʻljallangan. Qurilmaning asosiy texnik yuragi sifatida Realtek RTD1619B protsessori tanlangan. Tizimning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida u 2 GB tezkor xotira (RAM) va 8 GB ichki flesh-xotira bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkichlar qurilmaning multimedia fayllari bilan ishlash va maʼlumotlarni uzatish jarayonida yuqori samaradorlik koʻrsatishiga xizmat qiladi.
Katta hajmdagi maʼlumotlar va ulanish imkoniyatlariXiaomi Smart Storage foydalanuvchilarga ulkan hajmdagi axborotlarni saqlash imkonini beradi. Qurilmada ikkita disk uyasi mavjud boʻlib, ular umumiy hisobda 40 TB gacha boʻlgan qattiq disklarni (HDD) qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa minglab yuqori sifatli filmlar, oʻn minglab suratlar va katta hajmli ishchi hujjatlarni bitta xavfsiz joyda saqlash uchun yetarli hisoblanadi.
Interfeyslar masalasida ham kompaniya zamonaviy talablarni inobatga olgan. Qurilma korpusida maʼlumotlarni tezkor koʻchirish uchun USB-A 3.0 porti hamda videokontentni toʻgʻridan-toʻgʻri ekranga uzatish uchun HDMI 1.4 chiqishi joy olgan. Sertifikatlashtirish maʼlumotlariga koʻra, NAS qurilmasi RP05 indeksiga ega boʻlib, 12 V kuchlanishli quvvat manbai orqali ishlaydi.
Ishlab chiqarish va sotuv shartlariQizigʻi shundaki, Xiaomi ushbu qurilmani ishlab chiqarishda videokuzatuv tizimlari boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri — Hangzhou Hikvision Electronics bilan hamkorlik qilmoqda. Bu esa qurilmaning ishonchliligi va apparat qismining mustahkamligidan dalolat beradi. Hozirda qurilma kraudfanding bosqichida boʻlib, uning ochiq savdolari joriy yilning 1-iyulidan boshlanishi kutilmoqda.
Shuni taʼkidlash joizki, yuqorida keltirilgan parametrlar muhandislik namunasiga tegishli boʻlib, yakuniy tijoriy versiyada baʼzi oʻzgarishlar yuz berishi mumkin. Biroq, Xiaomi brendining narx va sifat mutanosibligi strategiyasini hisobga olsak, ushbu NAS qurilmasi bozordagi Synology yoki QNAP kabi professional brendlarga nisbatan hamyonbop muqobil boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi mahsulotlariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, ushbu gadjet tez orada mahalliy riteylerlar peshtaxtalarida paydo boʻlishi ehtimoli yuqori.
…