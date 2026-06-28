Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqda

·28·Texno
Xiaomi oʻzining ilk NAS tarmogʻi saqlash qurilmasini taqdim etishga tayyorlanmoqda

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining mahsulotlar ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Bu gal kompaniya maʼlumotlarni saqlash va boshqarish uchun moʻljallangan ilk individual tarmoq xotirasi — Xiaomi Smart Storage qurilmasini bozorga chiqarish arafasida turibdi. IT Home nashri tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yangi gadjetning muhandislik namunasiga oid texnik xususiyatlari maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qurilma uy sharoitida yoki kichik ofislarda shaxsiy bulutli saqlash tizimini yaratishni istovchilar uchun moʻljallangan. Qurilmaning asosiy texnik yuragi sifatida Realtek RTD1619B protsessori tanlangan. Tizimning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida u 2 GB tezkor xotira (RAM) va 8 GB ichki flesh-xotira bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkichlar qurilmaning multimedia fayllari bilan ishlash va maʼlumotlarni uzatish jarayonida yuqori samaradorlik koʻrsatishiga xizmat qiladi.

Katta hajmdagi maʼlumotlar va ulanish imkoniyatlari

Xiaomi Smart Storage foydalanuvchilarga ulkan hajmdagi axborotlarni saqlash imkonini beradi. Qurilmada ikkita disk uyasi mavjud boʻlib, ular umumiy hisobda 40 TB gacha boʻlgan qattiq disklarni (HDD) qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa minglab yuqori sifatli filmlar, oʻn minglab suratlar va katta hajmli ishchi hujjatlarni bitta xavfsiz joyda saqlash uchun yetarli hisoblanadi.

Interfeyslar masalasida ham kompaniya zamonaviy talablarni inobatga olgan. Qurilma korpusida maʼlumotlarni tezkor koʻchirish uchun USB-A 3.0 porti hamda videokontentni toʻgʻridan-toʻgʻri ekranga uzatish uchun HDMI 1.4 chiqishi joy olgan. Sertifikatlashtirish maʼlumotlariga koʻra, NAS qurilmasi RP05 indeksiga ega boʻlib, 12 V kuchlanishli quvvat manbai orqali ishlaydi.

Ishlab chiqarish va sotuv shartlari

Qizigʻi shundaki, Xiaomi ushbu qurilmani ishlab chiqarishda videokuzatuv tizimlari boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri — Hangzhou Hikvision Electronics bilan hamkorlik qilmoqda. Bu esa qurilmaning ishonchliligi va apparat qismining mustahkamligidan dalolat beradi. Hozirda qurilma kraudfanding bosqichida boʻlib, uning ochiq savdolari joriy yilning 1-iyulidan boshlanishi kutilmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, yuqorida keltirilgan parametrlar muhandislik namunasiga tegishli boʻlib, yakuniy tijoriy versiyada baʼzi oʻzgarishlar yuz berishi mumkin. Biroq, Xiaomi brendining narx va sifat mutanosibligi strategiyasini hisobga olsak, ushbu NAS qurilmasi bozordagi Synology yoki QNAP kabi professional brendlarga nisbatan hamyonbop muqobil boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi mahsulotlariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, ushbu gadjet tez orada mahalliy riteylerlar peshtaxtalarida paydo boʻlishi ehtimoli yuqori.

XiaomiSmart StorageNASTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiNVIDIA GeForce RTX 5090 muammosi: 16-kontaktli konnektor yana bir videokartani yaroqsiz qildiBugun, 09:22Belkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBelkin kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysiga ega kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 08:23Harbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiHarbin Xinguang dronlarni bir necha soniyada yoʻq qiluvchi ixcham lazer tizimini taqdim etdiBugun, 05:51Boeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBoeing va DARPA aviatsiya inqilobiga tayyorlanmoqda: X-65 samolyoti qanot qoqmoqdaBugun, 05:24Eski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiEski texnologiyalar moʻjizasi: Windows 11 operatsion tizimi DDR1 xotirali kompyuterda ishga tushirildiBugun, 04:58NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi