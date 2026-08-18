SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardi

·18·Texno
SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardi
Qisqacha

SpaceX Starship Ship 40 prototipini Hind okeanidagi Rojdestvo oroli yaqinidagi suvlardan muvaffaqiyatli qutqarib, xavfsiz buxtaga olib keldi. 13-sinov parvozi vaqtida kema Hind okeaniga yumshoq boshqariluvchi qo'nishni amalga oshirib, yaxlitligini saqlagan va Starlink orqali telemetriya uzatishda davom etgan.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship Ship 40 prototipini Hind okeanidagi Rojdestvo oroli yaqinidagi tinch suvlarga yetkazib berish boʻyicha murakkab operatsiya muvaffaqiyatli yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu noyob qutqaruv ishlari aerokosmik sanoatida ilk bor amalga oshirilib, kelgusidagi qayta foydalaniladigan kosmik kema texnologiyalarini rivojlantirishda muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, 13-sinov paroji doirasida amalga oshirilgan sinov chogʻida Starship tarixda ilk bor Hind okeaniga yumshoq boshqariluvchi qoʻnishni bajarib, oʻz yaxlitligini saqlab qolgan edi. Oldingi prototiplardan farqli oʻlaroq, u suv bilan toʻqnashganda portlab ketmadi va qoʻnishdan soʻng darhol Starlink orqali telemetriya maʼlumotlarini uzatishda davom etdi.

Murakkab buksirlash jarayoni va okeandagi sinovlar

Qoʻnishdan keyin kema ochiq okeanda qariyb bir oy davomida qoldi. Qutqaruv operatsiyasini Normand Ranger va Go Australis kemalari amalga oshirib, murakkab ob-havo sharoiti hamda kuchli toʻlqinlarga qaramay, 52 metrlik ulkan apparatni xavfsiz buxtaga olib kelishdi.

Mutaxassislar kemani kichik tezlikda ehtiyotkorlik bilan suzdirib olib oʻtishga muvaffaq boʻlishdi. Garchi operatsiya toʻliq yakunlangan boʻlsa-da, uzoq vaqt davomida shoʻr suvda qolish va kosmik parvoz taʼsiri apparatga oʻz taʼsirini oʻtkazmasdan qoʻymadi.

Kema holati va kelgusidagi rejalar

Dastlabki xabarlarga koʻra, ochiq okeanda oʻtkazilgan haftalar davomida apparat sezilarli darajada shikastlangan. Xususan, korpusdagi koʻplab issiqlik himoya plitalari koʻchib tushgan, oldingi boshqaruv qanotlaridan biri umuman yoʻqolgan, ikkinchisi эsa jiddiy zarar koʻrgan.

Hozirgi vaqtda muhandislar Starship korpusining umumiy holatini, issiqlik himoyasi va boshqa tizimlarini sinchkovlik bilan baholashga kirishdilar. Mutaxassislar olingan maʼlumotlar va materiallarni tahlil qilish orqali kelgusidagi kosmik kema dizaynini yanada takomillashtirishni rejalashtirmoqda.

SpaceXStarshipKosmosTexnologiyaStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiXiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdiBugun, 18:57Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiApple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiBugun, 18:20Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiVivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiBugun, 17:55Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiOlimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiBugun, 17:27Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiStarship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiBugun, 16:53Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaXitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi