SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardi
SpaceX Starship Ship 40 prototipini Hind okeanidagi Rojdestvo oroli yaqinidagi suvlardan muvaffaqiyatli qutqarib, xavfsiz buxtaga olib keldi. 13-sinov parvozi vaqtida kema Hind okeaniga yumshoq boshqariluvchi qo'nishni amalga oshirib, yaxlitligini saqlagan va Starlink orqali telemetriya uzatishda davom etgan.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi oʻzining Starship Ship 40 prototipini Hind okeanidagi Rojdestvo oroli yaqinidagi tinch suvlarga yetkazib berish boʻyicha murakkab operatsiya muvaffaqiyatli yakunlanganini eʼlon qildi. Ushbu noyob qutqaruv ishlari aerokosmik sanoatida ilk bor amalga oshirilib, kelgusidagi qayta foydalaniladigan kosmik kema texnologiyalarini rivojlantirishda muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, 13-sinov paroji doirasida amalga oshirilgan sinov chogʻida Starship tarixda ilk bor Hind okeaniga yumshoq boshqariluvchi qoʻnishni bajarib, oʻz yaxlitligini saqlab qolgan edi. Oldingi prototiplardan farqli oʻlaroq, u suv bilan toʻqnashganda portlab ketmadi va qoʻnishdan soʻng darhol Starlink orqali telemetriya maʼlumotlarini uzatishda davom etdi.
Murakkab buksirlash jarayoni va okeandagi sinovlarQoʻnishdan keyin kema ochiq okeanda qariyb bir oy davomida qoldi. Qutqaruv operatsiyasini Normand Ranger va Go Australis kemalari amalga oshirib, murakkab ob-havo sharoiti hamda kuchli toʻlqinlarga qaramay, 52 metrlik ulkan apparatni xavfsiz buxtaga olib kelishdi.
Mutaxassislar kemani kichik tezlikda ehtiyotkorlik bilan suzdirib olib oʻtishga muvaffaq boʻlishdi. Garchi operatsiya toʻliq yakunlangan boʻlsa-da, uzoq vaqt davomida shoʻr suvda qolish va kosmik parvoz taʼsiri apparatga oʻz taʼsirini oʻtkazmasdan qoʻymadi.
Kema holati va kelgusidagi rejalarDastlabki xabarlarga koʻra, ochiq okeanda oʻtkazilgan haftalar davomida apparat sezilarli darajada shikastlangan. Xususan, korpusdagi koʻplab issiqlik himoya plitalari koʻchib tushgan, oldingi boshqaruv qanotlaridan biri umuman yoʻqolgan, ikkinchisi эsa jiddiy zarar koʻrgan.
Hozirgi vaqtda muhandislar Starship korpusining umumiy holatini, issiqlik himoyasi va boshqa tizimlarini sinchkovlik bilan baholashga kirishdilar. Mutaxassislar olingan maʼlumotlar va materiallarni tahlil qilish orqali kelgusidagi kosmik kema dizaynini yanada takomillashtirishni rejalashtirmoqda.
…