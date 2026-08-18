19 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 19 avgust uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 36,95 so'mga arzonlab, 11 820,40 so'mni tashkil etdi. Yevro 61,75 so'mga pasayib, 13 684,48 so'mga, funt sterling esa 84,37 so'mga arzonlab, 15 990,64 so'mga tushdi. Rossiya rubli, yapon iyenasi, shveysariya franki va Xitoy yuani ham mos ravishda 139,05 so'm, 74,02 so'm, 14 549,98 so'm va 1 753,12 so'm etib belgilandi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 19 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 36,95 so‘mga arzonlab, 11 820,40 so‘mga tushdi.
• Yevro 61,75 so‘mga arzonlab, 13 684,48 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,27 so‘mga arzonlab, 139,05 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 84,37 so‘mga arzonlab, 15 990,64 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,44 so‘mga arzonlab, 74,02 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 90,53 so‘mga arzonlab, 14 549,98 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 6,29 so‘mga arzonlab, 1 753,12 so‘mga tushdi.
…