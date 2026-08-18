Kristofer Nkunku Milan safidan ketishi kutilmoqda
Kristofer Nkunku yozgi transferlar vaqtida Milan safini tark etishi kutilmoqda, chunki u bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kiritilmagan. Milan futbolchining transferidan kamida 30 million yevro ishlab olishni yoki 22,6 million yevrolik pulli ijara kelishuvini ma'qul ko'rmoqda. Nkunku uchun uning sobiq jamoasi RB Leipzig asosiy da'vogar bo'lib turibdi, shuningdek, Galatasaroy, Roma va Manchester Yunayted klublari ham transfer poygasiga qo'shilishi mumkin.
Fransiyalik hujumchi Kristofer Nkunku yozgi transferlar vaqtida Italiya klubini tark etishi aniq boʻlib ulgurdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kiritilmagani sababli faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishga yaqin turibdi va uning atrofidagi transfer bozorida qizgʻin muzokaralar boshlanib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan yozda Milan klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun 37 million yevro va yana 5 million yevro miqdorida bonuslar toʻlashga kelishgandi. Biroq kutilgan natijalarga erishilmagani va shartdagi ayrim bonuslar ishlamagani sababli italyan klubi moliyaviy yoʻqotishlarning oldini olishga harakat qilmoqda.
Transfer qiymati va klubning shartlariManbaga koʻra, Milan futbolchining transferidan kamida 30 million yevro ishlab olishni yoki sotib olish sharti yoxud huquqi bilan 22,6 million yevrolik pulli ijara kelishuvini maʼqul koʻrmoqda. Dastlab bunday talablar bozordagi real vaziyatga mos kelmayotgandek koʻringan boʻlsa-da, soʻnggi соatlar ichida klub futbolchini sotib olish huquqi bilan ijiraga berish variantiga ham ochiq ekanini bildirdi.
Nkunku jamoaning Polshada Manchester Yunayted klubiga qarshi oʻtkazgan oʻrtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi. Shuningdek, u shaxsiy sabablarga koʻra juma kuni Milanelloni tark etgan va soʻngra yakka tartibda shugʻullanishni boshlagani maʼlum boʻldi.
Daʼvogar klublar va kelajakdagi rejalarHozirda fransiyalik hujumchi uchun bir nechta jiddiy daʼvogarlar kurash olib bormoqda. Uning sobiq jamoasi boʻlmish RB Leipzig futbolchini qaytarish uchun faol harakatlarni boshlab yubordi va nemis klubi bu borada asosiy davogar sifatida qaralmoqda.
Shu bilan birga, Rafael Leao transferi atrofidagi soʻnggi oʻzgarishlardan kelib chiqib, Milan va Turkiyaning Galatasaroy klublari oʻrtasida ham muzokaralar boʻlib oʻtdi. Yaqin soatlarda ushbu boradagi aloqalar yanada faollashishi kutilmoqda. Shuningdek, matbuotda Roma hamda Manchester Yunayted klublari ham transfer poygasiga qoʻshilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan.
Eslatib oʻtamiz, Kristofer Nkunku 2023-yilda Chelsiga oʻtishidan avval aynan RB Leipzig safida juda yorqin oʻyinlari bilan porlagan edi. Futbolchining Germaniyaga qaytish ehtimoli yuqori baholanmoqda, biroq yakuniy qaror yaqin kunlardagi rasmiy muzokaralardan soʻng maʼlum boʻladi.
…