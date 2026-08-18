Kristofer Nkunku Milan safidan ketishi kutilmoqda

·18·Sport
Kristofer Nkunku Milan safidan ketishi kutilmoqda
Qisqacha

Kristofer Nkunku yozgi transferlar vaqtida Milan safini tark etishi kutilmoqda, chunki u bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kiritilmagan. Milan futbolchining transferidan kamida 30 million yevro ishlab olishni yoki 22,6 million yevrolik pulli ijara kelishuvini ma'qul ko'rmoqda. Nkunku uchun uning sobiq jamoasi RB Leipzig asosiy da'vogar bo'lib turibdi, shuningdek, Galatasaroy, Roma va Manchester Yunayted klublari ham transfer poygasiga qo'shilishi mumkin.

Fransiyalik hujumchi Kristofer Nkunku yozgi transferlar vaqtida Italiya klubini tark etishi aniq boʻlib ulgurdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kiritilmagani sababli faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishga yaqin turibdi va uning atrofidagi transfer bozorida qizgʻin muzokaralar boshlanib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan yozda Milan klubi futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun 37 million yevro va yana 5 million yevro miqdorida bonuslar toʻlashga kelishgandi. Biroq kutilgan natijalarga erishilmagani va shartdagi ayrim bonuslar ishlamagani sababli italyan klubi moliyaviy yoʻqotishlarning oldini olishga harakat qilmoqda.

Transfer qiymati va klubning shartlari

Manbaga koʻra, Milan futbolchining transferidan kamida 30 million yevro ishlab olishni yoki sotib olish sharti yoxud huquqi bilan 22,6 million yevrolik pulli ijara kelishuvini maʼqul koʻrmoqda. Dastlab bunday talablar bozordagi real vaziyatga mos kelmayotgandek koʻringan boʻlsa-da, soʻnggi соatlar ichida klub futbolchini sotib olish huquqi bilan ijiraga berish variantiga ham ochiq ekanini bildirdi.

Nkunku jamoaning Polshada Manchester Yunayted klubiga qarshi oʻtkazgan oʻrtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi. Shuningdek, u shaxsiy sabablarga koʻra juma kuni Milanelloni tark etgan va soʻngra yakka tartibda shugʻullanishni boshlagani maʼlum boʻldi.

Daʼvogar klublar va kelajakdagi rejalar

Hozirda fransiyalik hujumchi uchun bir nechta jiddiy daʼvogarlar kurash olib bormoqda. Uning sobiq jamoasi boʻlmish RB Leipzig futbolchini qaytarish uchun faol harakatlarni boshlab yubordi va nemis klubi bu borada asosiy davogar sifatida qaralmoqda.

Shu bilan birga, Rafael Leao transferi atrofidagi soʻnggi oʻzgarishlardan kelib chiqib, Milan va Turkiyaning Galatasaroy klublari oʻrtasida ham muzokaralar boʻlib oʻtdi. Yaqin soatlarda ushbu boradagi aloqalar yanada faollashishi kutilmoqda. Shuningdek, matbuotda Roma hamda Manchester Yunayted klublari ham transfer poygasiga qoʻshilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan.

Eslatib oʻtamiz, Kristofer Nkunku 2023-yilda Chelsiga oʻtishidan avval aynan RB Leipzig safida juda yorqin oʻyinlari bilan porlagan edi. Futbolchining Germaniyaga qaytish ehtimoli yuqori baholanmoqda, biroq yakuniy qaror yaqin kunlardagi rasmiy muzokaralardan soʻng maʼlum boʻladi.

AC MilanKristofer NkunkuRB LeipzigTransferlarItaliya A Seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaManuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaBugun, 17:5953 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildiBugun, 17:12Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 16:59Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiArsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiBugun, 16:38Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinKristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinBugun, 16:30Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi