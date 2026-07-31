Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi

·0·Texno
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi

Tecno kompaniyasi zamonaviy mobilsozlik tarixida yangi sahna ochishga tayyorlanmoqda. Dunyodagi ilk mutlaqo ramkasiz ekranga ega ekanligi aytilayotgan yangi konseptual smartfonning dastlabki tasvirlari tarqaldi. Ushbu yangilik mobil qurilmalar bozorida dizayn va ekran texnologiyalari borasidagi yondashuvlarni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Ice Universe yangi qurilmaning ilk suratlarini eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, muhandislar displey va korpus orasidagi ko‘rinadigan qora hoshiyadan to‘laqonli voz kechishga erishgan. Natijada displey chegarasi nol millimetrga teng bo‘lgan noyob vizual effekt hosil qilingan.

Kelajak dizayni va yangi muhandislik yondashuvi

Aksariyat zamonaviy flagman smartfonlarda hoshiyalar faqat asta-sekin yupqalashib borayotgan bir paytda, Tecno mutlaqo o‘zgacha konstruksiyani taklif qilmoqda. Taqdim etilgan konseptda ekran va korpusning yon qismi orasidagi chegara deyarli sezilmaydi. Displey atrofida faqatgina korpusning biroz bo‘rtib chiqqan markaziy qismi ko‘zga tashlanadi.

Mazkur yechim shunchaki ramkani kichraytirish emas, balki displey tuzilishi ustida olib borilgan mutlaqo yangi ilmiy-texnik izlanishlar natijasidir. Bu foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilishda butunlay boshqacha, yanada immersiv taassurot taqdim etishi kutilmoqda. Qurilmaning bunday o‘ziga xos dizayni kelgusida boshqa texnologiya gigantlarini ham shunday innovatsiyalarga ilhomlantirishi mumkin.

Rasmiy taqdimot sanasi va kutilmalar

Hozircha ishlab chiqaruvchi ushbu noyob qurilmaning texnik xususiyatlari va asosiy parametrlarini sir saqlamoqda. Biroq, ekspertlar va ishqibozlar allaqachon mazkur konseptni kelgusi avlod Apple flagmanlari, xususan, iPhone 17 Pro modellari bilan taqqoslab, qizg‘in muhokama qilishmoqda.

Qurilmaning rasmiy taqdimoti yaqinlashib kelayotgan yirik tadbirlardan birida bo‘lib o‘tadi. ShowStoppers maxsus tadbiri doirasida IFA 2026 ko‘rgazmasida Tecno o‘zining ushbu inqilobiy ishlanmasini keng jamoatchilikka ochib berishi rejalashtirilgan. O‘sha kuni smartfonning imkoniyatlari va uning amalda qanday ishlashi haqida to‘liqroq maʼlumot berilishi kutilmoqda.

TecnoSmartfonKonseptIFA 2026Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiSatyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiBugun, 12:00Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBirlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiSunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiBugun, 10:22Pavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiPavel Durov terrorchilar roʻyxatiga kiritildiBugun, 09:21Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiOʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiBugun, 07:52Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi