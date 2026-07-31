Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno kompaniyasi zamonaviy mobilsozlik tarixida yangi sahna ochishga tayyorlanmoqda. Dunyodagi ilk mutlaqo ramkasiz ekranga ega ekanligi aytilayotgan yangi konseptual smartfonning dastlabki tasvirlari tarqaldi. Ushbu yangilik mobil qurilmalar bozorida dizayn va ekran texnologiyalari borasidagi yondashuvlarni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Ice Universe yangi qurilmaning ilk suratlarini eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, muhandislar displey va korpus orasidagi ko‘rinadigan qora hoshiyadan to‘laqonli voz kechishga erishgan. Natijada displey chegarasi nol millimetrga teng bo‘lgan noyob vizual effekt hosil qilingan.
Kelajak dizayni va yangi muhandislik yondashuviAksariyat zamonaviy flagman smartfonlarda hoshiyalar faqat asta-sekin yupqalashib borayotgan bir paytda, Tecno mutlaqo o‘zgacha konstruksiyani taklif qilmoqda. Taqdim etilgan konseptda ekran va korpusning yon qismi orasidagi chegara deyarli sezilmaydi. Displey atrofida faqatgina korpusning biroz bo‘rtib chiqqan markaziy qismi ko‘zga tashlanadi.
Mazkur yechim shunchaki ramkani kichraytirish emas, balki displey tuzilishi ustida olib borilgan mutlaqo yangi ilmiy-texnik izlanishlar natijasidir. Bu foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilishda butunlay boshqacha, yanada immersiv taassurot taqdim etishi kutilmoqda. Qurilmaning bunday o‘ziga xos dizayni kelgusida boshqa texnologiya gigantlarini ham shunday innovatsiyalarga ilhomlantirishi mumkin.
Rasmiy taqdimot sanasi va kutilmalarHozircha ishlab chiqaruvchi ushbu noyob qurilmaning texnik xususiyatlari va asosiy parametrlarini sir saqlamoqda. Biroq, ekspertlar va ishqibozlar allaqachon mazkur konseptni kelgusi avlod Apple flagmanlari, xususan, iPhone 17 Pro modellari bilan taqqoslab, qizg‘in muhokama qilishmoqda.
Qurilmaning rasmiy taqdimoti yaqinlashib kelayotgan yirik tadbirlardan birida bo‘lib o‘tadi. ShowStoppers maxsus tadbiri doirasida IFA 2026 ko‘rgazmasida Tecno o‘zining ushbu inqilobiy ishlanmasini keng jamoatchilikka ochib berishi rejalashtirilgan. O‘sha kuni smartfonning imkoniyatlari va uning amalda qanday ishlashi haqida to‘liqroq maʼlumot berilishi kutilmoqda.
…