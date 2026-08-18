Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladi
Xitoyning 3C regulyatori V2602A model raqamli Vivo smartfonini tasdiqladi, qurilma 90 vattli simli quvvatlash, n79 chastota diapazoni va BeiDou sun'iy yo'ldosh aloqasini qo'llab-quvvatlaydi. Mazkur qurilma kutilayotgan Vivo X500 lineikasiga tegishli bo'lib, uning taqdimoti joriy yilning sentabr oyida Xitoyda o'tkazilishi kutilmoqda. Vivo X500 6,59 dyuymli 1,5K OLED-ekran, Dimensity 9000 turkumidagi protsessor va taxminan 7500 mA·ch sig'imli batareyaga ega bo'lishi mumkin.
Xitoyning 3C regulyatori tomonidan yangi Vivo smartfoni tasdiqdan oʻtdi va bu qurilma mobil bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, V2602A model raqami ostidan oʻtgan ushbu gadjet, taxminlarga koʻra, kutilayotgan Vivo X500 lineikasiga tegishli hisoblanadi va uning taqdimoti joriy yilning sentabr oyida Xitoyda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq ushbu seriyadagi X500 Pro hamda X500 Pro Max modellari ham shunga oʻxshash rasmiy hujjatlarni qoʻlga kiritgan edi. Yangi sertifikatsiyadan oʻtish jarayoni qurilmaning texnik imkoniyatlari, jumladan, 90 vatt quvvatga ega simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini amalda tasdiqladi. Shuningdek, smartfonda n79 chastota diapazoni va BeiDou sunʼiy yoʻldosh aloqasi mavjudligi ham maʼlum qilindi.
Dizayn va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlarBazaviy Vivo X500 modeli oʻzining Pro versiyalaridan tashqi koʻrinishi boʻyicha sezilarli darajada farq qilishi kutilmoqda. Agar qimmatroq versiyalarda orqa panelning markazida yirik hajmli dumaloq kamera bloki joylashgan boʻlsa, asosiy versiyada ushbu modulli tizim chap yuqori burchakka koʻchirilishi taxmin qilinmoqda.
Qurilma tekis shakldagi 6,59 dyuymli OLED-ekran bilan taʼminlanib, u 1,5K oʻlchamlarni namoyish etadi. Ishlash unumdorligiga kelsak, smartfonga Dimensity 9000 turkumidagi protsessor oʻrnatilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Pro-modellar 2 nanometrli Dimensity 9600 Pro чипи bilan jihozlansa, bazaviy modifikatsiyada biroz boshqacharoq 3 nanometrli platformadan foydalanilishi mumkin.
Batareya quvvati va kamera imkoniyatlariMazkur mobil qurilmaning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning taʼsirchan akkumulyatori boʻladi. Qurilma taxminan 7500 mA·ch sigʻimga ega batareya bilan taʼminlanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar 90 vattli simli hamda 40 vattli simsiz quvvatlash imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi.
Asosiy kamera bloki ham yuqori texnologik koʻrsatkichlarni taqdim etadi. Xususan, u 1/1,28 dyuymli oʻlchamga ega 50 megapikselli asosiy sensorga tayanadi. Kameraning umumiy tarkibidan 50 megapikselli ultraken burchakli modul va 64 megapikselli periskopik teleobyektiv ham joy oladi.
Kutilishicha, Vivo X500 seriyasidagi barcha yangi qurilmalar qutidan chiqiboq Android 17 operatsion tizimida ishlaydi va ular maxsus OriginOS 7 grafik qobigʻi bilan jihozlanadi.
…