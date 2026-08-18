Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladi

·14·Texno
Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladi
Qisqacha

Xitoyning 3C regulyatori V2602A model raqamli Vivo smartfonini tasdiqladi, qurilma 90 vattli simli quvvatlash, n79 chastota diapazoni va BeiDou sun'iy yo'ldosh aloqasini qo'llab-quvvatlaydi. Mazkur qurilma kutilayotgan Vivo X500 lineikasiga tegishli bo'lib, uning taqdimoti joriy yilning sentabr oyida Xitoyda o'tkazilishi kutilmoqda. Vivo X500 6,59 dyuymli 1,5K OLED-ekran, Dimensity 9000 turkumidagi protsessor va taxminan 7500 mA·ch sig'imli batareyaga ega bo'lishi mumkin.

Xitoyning 3C regulyatori tomonidan yangi Vivo smartfoni tasdiqdan oʻtdi va bu qurilma mobil bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, V2602A model raqami ostidan oʻtgan ushbu gadjet, taxminlarga koʻra, kutilayotgan Vivo X500 lineikasiga tegishli hisoblanadi va uning taqdimoti joriy yilning sentabr oyida Xitoyda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq ushbu seriyadagi X500 Pro hamda X500 Pro Max modellari ham shunga oʻxshash rasmiy hujjatlarni qoʻlga kiritgan edi. Yangi sertifikatsiyadan oʻtish jarayoni qurilmaning texnik imkoniyatlari, jumladan, 90 vatt quvvatga ega simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini amalda tasdiqladi. Shuningdek, smartfonda n79 chastota diapazoni va BeiDou sunʼiy yoʻldosh aloqasi mavjudligi ham maʼlum qilindi.

Dizayn va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar

Bazaviy Vivo X500 modeli oʻzining Pro versiyalaridan tashqi koʻrinishi boʻyicha sezilarli darajada farq qilishi kutilmoqda. Agar qimmatroq versiyalarda orqa panelning markazida yirik hajmli dumaloq kamera bloki joylashgan boʻlsa, asosiy versiyada ushbu modulli tizim chap yuqori burchakka koʻchirilishi taxmin qilinmoqda.

Qurilma tekis shakldagi 6,59 dyuymli OLED-ekran bilan taʼminlanib, u 1,5K oʻlchamlarni namoyish etadi. Ishlash unumdorligiga kelsak, smartfonga Dimensity 9000 turkumidagi protsessor oʻrnatilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Pro-modellar 2 nanometrli Dimensity 9600 Pro чипи bilan jihozlansa, bazaviy modifikatsiyada biroz boshqacharoq 3 nanometrli platformadan foydalanilishi mumkin.

Batareya quvvati va kamera imkoniyatlari

Mazkur mobil qurilmaning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning taʼsirchan akkumulyatori boʻladi. Qurilma taxminan 7500 mA·ch sigʻimga ega batareya bilan taʼminlanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar 90 vattli simli hamda 40 vattli simsiz quvvatlash imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi.

Asosiy kamera bloki ham yuqori texnologik koʻrsatkichlarni taqdim etadi. Xususan, u 1/1,28 dyuymli oʻlchamga ega 50 megapikselli asosiy sensorga tayanadi. Kameraning umumiy tarkibidan 50 megapikselli ultraken burchakli modul va 64 megapikselli periskopik teleobyektiv ham joy oladi.

Kutilishicha, Vivo X500 seriyasidagi barcha yangi qurilmalar qutidan chiqiboq Android 17 operatsion tizimida ishlaydi va ular maxsus OriginOS 7 grafik qobigʻi bilan jihozlanadi.

VivoVivo X500SmartfonTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiApple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiBugun, 18:20Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiOlimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiBugun, 17:27Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiStarship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiBugun, 16:53Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaXitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 16:29Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi