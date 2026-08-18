Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining dasturiy taʼminot koʻrsatilmaydigan qurilmalar roʻyxatini rasman yangiladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 17-avgust sanasidan boshlab bir qator mashhur smartfon modellari uchun proshivka va xavfsizlik yamoqlarini chiqarish toʻxtatilgan. Bu oʻzgarish foydalanuvchilarning kundalik xavfsizligi va qurilmalarning kelgusidagi ishlashiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu cheklov Xiaomi hamda Redmi brendlariga tegishli jami oltita modelni qamrab olgan. Mazkur qaror tufayli mazkur smartfon egalari endilikda yangi operatsion tizim versiyalari va funksiyalaridan mahrum boʻlishadi. Shunga qaramay, toʻliq qoʻllab-quvvatlashning yakunlanishi qurilmalar darhol ishdan chiqishini anglatmaydi.
Qaysi modellar qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻldi?Kompaniyaning rasmiy maʼlumotlar bazasiga kiritilgan oʻzgarishlarga koʻra, dasturiy taʼminot yangilanishlari kelgusida kelib tushmaydigan qurilmalar roʻyxati shakllantirildi. Ushbu roʻyxatga asosan oʻrta va quyi segmentdagi ommabop gadjetlar kiritilgan boʻlib, ularning ayrimlari bozorga chiqqaniga koʻp boʻlmagan edi.
Yangilanishlar roʻyxatidan chiqarilgan qurilmalar sirasiga quyidagilar kiradi:
- Redmi 12 5G
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S Pro
- Redmi Note 12R
Xavfsizlik masalalari va istisnolarBiroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlashning rasman yakunlanishi foydalanuvchilar muammolar bilan yuzma-yuz yolgʻiz qolishini bildirmaydi. Xiaomi kompaniyasi oʻz siyosatiga koʻra, agar qurilmalarda favqulodda jiddiy zaiflik yoki xavfsizlik tahdidi aniqlansa, ayrim alohida holatlarda maxsus tuzatishlarni chiqarishi mumkin.
Shunga qaramay, muntazam ravishda kelib turadigan oylik yoki choraklik xavfsizlik yamoqlari bu modellar uchun endi tatbiq etilmaydi. Ushbu holat texnologiya bozorida eskirib borayotgan gadjetlar uchun tabiiy jarayon boʻlib, kompaniyalar oʻz resurslarini yangiroq avlod qurilmalariga yoʻnaltirishini taqozo etadi.
…