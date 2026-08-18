Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdi

·1·Texno
Xiaomi kompaniyasi mashhur smartfonlar uchun yangilanishlarni toʻxtatdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining dasturiy taʼminot koʻrsatilmaydigan qurilmalar roʻyxatini rasman yangiladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning 17-avgust sanasidan boshlab bir qator mashhur smartfon modellari uchun proshivka va xavfsizlik yamoqlarini chiqarish toʻxtatilgan. Bu oʻzgarish foydalanuvchilarning kundalik xavfsizligi va qurilmalarning kelgusidagi ishlashiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu cheklov Xiaomi hamda Redmi brendlariga tegishli jami oltita modelni qamrab olgan. Mazkur qaror tufayli mazkur smartfon egalari endilikda yangi operatsion tizim versiyalari va funksiyalaridan mahrum boʻlishadi. Shunga qaramay, toʻliq qoʻllab-quvvatlashning yakunlanishi qurilmalar darhol ishdan chiqishini anglatmaydi.

Qaysi modellar qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻldi?

Kompaniyaning rasmiy maʼlumotlar bazasiga kiritilgan oʻzgarishlarga koʻra, dasturiy taʼminot yangilanishlari kelgusida kelib tushmaydigan qurilmalar roʻyxati shakllantirildi. Ushbu roʻyxatga asosan oʻrta va quyi segmentdagi ommabop gadjetlar kiritilgan boʻlib, ularning ayrimlari bozorga chiqqaniga koʻp boʻlmagan edi.

Yangilanishlar roʻyxatidan chiqarilgan qurilmalar sirasiga quyidagilar kiradi:

  • Redmi 12 5G
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S Pro
  • Redmi Note 12R
Mazkur modellarning egalari endi rasmiy kanallar orqali tizim yangilanishlarini qabul qila olmaydilar. Bu esa vaqt oʻtishi bilan baʼzi zamonaviy ilovalarning ishlashida kichik muammolarni keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

Xavfsizlik masalalari va istisnolar

Biroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlashning rasman yakunlanishi foydalanuvchilar muammolar bilan yuzma-yuz yolgʻiz qolishini bildirmaydi. Xiaomi kompaniyasi oʻz siyosatiga koʻra, agar qurilmalarda favqulodda jiddiy zaiflik yoki xavfsizlik tahdidi aniqlansa, ayrim alohida holatlarda maxsus tuzatishlarni chiqarishi mumkin.

Shunga qaramay, muntazam ravishda kelib turadigan oylik yoki choraklik xavfsizlik yamoqlari bu modellar uchun endi tatbiq etilmaydi. Ushbu holat texnologiya bozorida eskirib borayotgan gadjetlar uchun tabiiy jarayon boʻlib, kompaniyalar oʻz resurslarini yangiroq avlod qurilmalariga yoʻnaltirishini taqozo etadi.

XiaomiRedmiSmartfonYangilanishTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiApple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildiBugun, 18:20Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiVivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiBugun, 17:55Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiOlimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiBugun, 17:27Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiStarship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiBugun, 16:53Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaXitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi