Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixi

·2·Avto
Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixi

Avtomobil olamida afsonaviy maqomga ega boʻlgan va oʻzining noyob texnik xususiyatlari bilan ajralib turadigan motorlar kam uchraydi. ixbt.com nashrining yoritishicha, Porsche kompaniyasining tarixidagi eng sara quvvat qurilmalari qatorida Hans Mezger sharafiga nomlangan «Mezger» opozit (gorizontal-qarama-qarshi) dvigatellari alohida oʻrin egallaydi. Ushbu motorlar nafaqat oʻta yuqori koʻrsatkichlari, balki ortida turgan boy tarixi va chidamliligi bilan ham avtomobil ishqibozlarining doimiy eʼtiborida boʻlib kelmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Afsonaviy muhandis merosi va ilk qadamlar

«Mezger» atamasi koʻpincha 996 hamda 997 avlodiga mansub GT modellarida, shuningdek, 996 va 997.1 Turbo versiyalarida qoʻllanilgan suv bilan sovutish tizimiga ega motorlarga nisbatan ishlatiladi. Garchi texnik jihatdan bu nomni har qanday havo bilan sovutiladigan Porsche olti silindrli agregatiga ham qoʻllash mumkin boʻlsa-da, asosiy eʼtibor aynan shu suvda sovatiladigan avlodga qaratiladi. Bu dvigatellar oʻz nomini 1929–2020 yillarda yashab oʻtgan mashhur muhandis Hans Mezger sharafiga olgan.

Hans Mezger dastlabki 911 modellarida qoʻllanilgan havo bilan sovutiladigan 2.0 litrli «901» dvigatelini yaratgan muhandislar jamoasiga boshchilik qilgan. Uning asl opozit dvigateli poydevor vazifasini oʻtab, keyingi uch oʻn yillik davomida zavoddan chiqqan barcha havo bilan sovutiladigan olti silindrli motorlar, shuningdek, poyga avtomobillari uchun quvvat qurilmalarining asosiga aylangan. Mustahkam karter va quruq karterli moylash tizimi kabi xususiyatlar tufayli bu dvigatellar oʻta chidamli boʻlgan.

Muammolar va tarixga qaytish

Mezger 1993-yilda nafaqaga chiqqanidan soʻng, bundan toʻrt yil oʻtib Porsche oʻn yilliklar davomida qoʻllanib kelingan havo bilan sovutish dizaynidan voz kechdi. 1999-yilda taqdim etilgan 996 modeli uchun butunlay yangi suvda soviydigan «M96» dvigatel ishlab chiqildi. Biroq ushbu yangi motor silindr boshlarining yorilishi, yeyilish izlari va oraliq val podshipniklarining buzilishi kabi jiddiy muammolarga duch keldi.

Aynan shu paytda 996 modelini avtosport uchun gomologatsiyadan oʻtkazish va raqobatbardosh hamda ishonchli quvvat qurilmasini yaratish talab etilardi. Natijada Porsche arxivdan ilhom izlab, Le Man musobaqasida gʻolib chiqqan 911 GT1 bloki hosilasidan foydalandi. Bu oʻz navbatida Group C poyga avtomobili boʻlgan 962 uchun Mezger yaratgan dvigateldan kelib chiqqandi.

Yangi ishlab chiqilgan 3.6 litrli atmosfera qismiga ega suvda soviydigan opozit dvigatel 1999-yilda 996 GT3 modeli uchun tatbiq etildi. U oʻzining havo bilan sovutiladigan oʻtmishdoshlariga oʻxshash qismlarga boʻlingan karter va quruq karter tizimiga ega boʻlib, M96 dvigatelining zanjirli mexanizmiga nisbatan ishonchliroq tishli vallar bilan jihozlangandi.

PorscheMezgerDvigatelAvtosportAvtomobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBuyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBugun, 15:59BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBugun, 11:54Elektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiElektromobillar akkumulyatorlari: LFP va NMC turlari nimasi bilan farq qiladiBugun, 10:57Audi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaAudi o‘zining afsonaviy besh silindrli dvigatelini saqlab qolish imkoniyatlarini ko‘rib chiqmoqdaBugun, 10:52Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Cobalt savdosi keskin pasaydi: ichki talab 40 foizga tushdi...Kecha, 23:23Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaKecha, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik