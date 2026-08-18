Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixi
Avtomobil olamida afsonaviy maqomga ega boʻlgan va oʻzining noyob texnik xususiyatlari bilan ajralib turadigan motorlar kam uchraydi. ixbt.com nashrining yoritishicha, Porsche kompaniyasining tarixidagi eng sara quvvat qurilmalari qatorida Hans Mezger sharafiga nomlangan «Mezger» opozit (gorizontal-qarama-qarshi) dvigatellari alohida oʻrin egallaydi. Ushbu motorlar nafaqat oʻta yuqori koʻrsatkichlari, balki ortida turgan boy tarixi va chidamliligi bilan ham avtomobil ishqibozlarining doimiy eʼtiborida boʻlib kelmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Afsonaviy muhandis merosi va ilk qadamlar«Mezger» atamasi koʻpincha 996 hamda 997 avlodiga mansub GT modellarida, shuningdek, 996 va 997.1 Turbo versiyalarida qoʻllanilgan suv bilan sovutish tizimiga ega motorlarga nisbatan ishlatiladi. Garchi texnik jihatdan bu nomni har qanday havo bilan sovutiladigan Porsche olti silindrli agregatiga ham qoʻllash mumkin boʻlsa-da, asosiy eʼtibor aynan shu suvda sovatiladigan avlodga qaratiladi. Bu dvigatellar oʻz nomini 1929–2020 yillarda yashab oʻtgan mashhur muhandis Hans Mezger sharafiga olgan.
Hans Mezger dastlabki 911 modellarida qoʻllanilgan havo bilan sovutiladigan 2.0 litrli «901» dvigatelini yaratgan muhandislar jamoasiga boshchilik qilgan. Uning asl opozit dvigateli poydevor vazifasini oʻtab, keyingi uch oʻn yillik davomida zavoddan chiqqan barcha havo bilan sovutiladigan olti silindrli motorlar, shuningdek, poyga avtomobillari uchun quvvat qurilmalarining asosiga aylangan. Mustahkam karter va quruq karterli moylash tizimi kabi xususiyatlar tufayli bu dvigatellar oʻta chidamli boʻlgan.
Muammolar va tarixga qaytishMezger 1993-yilda nafaqaga chiqqanidan soʻng, bundan toʻrt yil oʻtib Porsche oʻn yilliklar davomida qoʻllanib kelingan havo bilan sovutish dizaynidan voz kechdi. 1999-yilda taqdim etilgan 996 modeli uchun butunlay yangi suvda soviydigan «M96» dvigatel ishlab chiqildi. Biroq ushbu yangi motor silindr boshlarining yorilishi, yeyilish izlari va oraliq val podshipniklarining buzilishi kabi jiddiy muammolarga duch keldi.
Aynan shu paytda 996 modelini avtosport uchun gomologatsiyadan oʻtkazish va raqobatbardosh hamda ishonchli quvvat qurilmasini yaratish talab etilardi. Natijada Porsche arxivdan ilhom izlab, Le Man musobaqasida gʻolib chiqqan 911 GT1 bloki hosilasidan foydalandi. Bu oʻz navbatida Group C poyga avtomobili boʻlgan 962 uchun Mezger yaratgan dvigateldan kelib chiqqandi.
Yangi ishlab chiqilgan 3.6 litrli atmosfera qismiga ega suvda soviydigan opozit dvigatel 1999-yilda 996 GT3 modeli uchun tatbiq etildi. U oʻzining havo bilan sovutiladigan oʻtmishdoshlariga oʻxshash qismlarga boʻlingan karter va quruq karter tizimiga ega boʻlib, M96 dvigatelining zanjirli mexanizmiga nisbatan ishonchliroq tishli vallar bilan jihozlangandi.
…