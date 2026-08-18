Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildi
Apple kompaniyasining eng so'nggi macOS yangilanishi kodlari orasidan o'rnatilgan kameraga ega AirPods quloqchinlariga oid videorolik topildi. Videoda Siri yordamchisi bilan Visual Intelligence funksiyasi orqali atrof-muhitni tahlil qilish, obyektlar haqida savollarga javob olish va qiziqarli narsalarni saqlash imkoniyatlari namoyish etilgan.
Apple kompaniyasi oʻzining kelgusidagi yangi mahsulotlari, xususan, oʻrnatilgan kameraga ega AirPods quloqchinlari uchun tayyorgarlik koʻrayotgani maʼlum boʻldi. MacRumors nashri tarqatgan xabarga koʻra, eng soʻnggi macOS yangilanishi kodlari orasidan ushbu gadjetga tegishli maxsus videorolik topilgan. Bu esa texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, yangi quloqchinlarning taqdimoti yaqinlashayotganidan darak bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Topilgan video lavhada erkak kishining qoʻlida kitob tutib turgani va Siri yordamchisi bilan vizual maʼlumotlar asosida muloqot qilayotgani tasvirlangan. Videodagi ovozli sharhda Visual Intelligence funksiyasi orqali atrof-muhitni tahlil qilish va qiziqarli narsalarni saqlab qolish mumkinligi taʼkidlangan. Ushbu imkoniyat foydalanuvchiga obʼyektlarni bevosita quloqchin kamerasi orqali koʻzdan kechirish va ular haqida savollarga javob olish imkonini beradi.
Texnik tafsilotlar va dasturiy taʼminotDasturiy taʼminot kodlarini oʻrganish davomida quloqchin kamerasi toʻsilib qolganda ogohlantiruvchi qatorlar ham aniqlangan. Agar soch yoki boshqa biror narsa kamerani yopib qoʻysa, tizim foydalanuvchiga bu haqda xabar beradi. Avvalroq Bloomberg agentligi Apple bunday qurilmani sinovdan oʻtkazishning yakuniy bosqichida ekanligi haqida xabar bergan edi.
Manbalarga koʻra, kamerali AirPods modellari tashqi koʻrinishidan AirPods Pro 3 quloqchinlarini eslatadi, biroq ularning tutqich qismi biroz uzunroq boʻladi. Shuningdek, maʼlumotlar bulutli xizmatlarga uzatilayotganini bildiruvchi maxsus LED yorugʻlik indikatori ham koʻzda tutilgan. Bu esa foydalanuvchilar xavfsizligi va maxfiyligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Bozordagi raqobat va chiqarilish sanasiHozirgi kunda Ray-Ban Meta Glasses, Looki pendant hamda Rokid aqlli koʻzoynaklari kabi boshqa turdagi gadjetlar shunga oʻxshash vazifalarni bajarib kelmoqda. Apple kompaniyasining bu qadami oʻzining kelgusidagi mustaqil aqlli koʻzoynaklarini chiqarishidan oldin real dunyo intellektini boshqa qurilmalarga tatbiq etish strategiyasi boʻlishi mumkin.
Avvalroq Bloomberg agentligi Apple yangi quloqchinlarni 2026-yilning birinchi yarmida chiqarishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi. Biroq sentabr oyida yangi Siri versiyasi taqdim etilishi kutilayotgan bir paytda, kompaniya ushbu kamerali quloqchinlarni asosiy operatsion tizim yangilanishlari bilan birgalikda taqdim etishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
…