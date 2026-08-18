Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildi

·4·Texno
Apple macOS yangilanishida kamerali AirPods tasvirlangan video topildi
Qisqacha

Apple kompaniyasining eng so'nggi macOS yangilanishi kodlari orasidan o'rnatilgan kameraga ega AirPods quloqchinlariga oid videorolik topildi. Videoda Siri yordamchisi bilan Visual Intelligence funksiyasi orqali atrof-muhitni tahlil qilish, obyektlar haqida savollarga javob olish va qiziqarli narsalarni saqlash imkoniyatlari namoyish etilgan.

Apple kompaniyasi oʻzining kelgusidagi yangi mahsulotlari, xususan, oʻrnatilgan kameraga ega AirPods quloqchinlari uchun tayyorgarlik koʻrayotgani maʼlum boʻldi. MacRumors nashri tarqatgan xabarga koʻra, eng soʻnggi macOS yangilanishi kodlari orasidan ushbu gadjetga tegishli maxsus videorolik topilgan. Bu esa texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, yangi quloqchinlarning taqdimoti yaqinlashayotganidan darak bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Topilgan video lavhada erkak kishining qoʻlida kitob tutib turgani va Siri yordamchisi bilan vizual maʼlumotlar asosida muloqot qilayotgani tasvirlangan. Videodagi ovozli sharhda Visual Intelligence funksiyasi orqali atrof-muhitni tahlil qilish va qiziqarli narsalarni saqlab qolish mumkinligi taʼkidlangan. Ushbu imkoniyat foydalanuvchiga obʼyektlarni bevosita quloqchin kamerasi orqali koʻzdan kechirish va ular haqida savollarga javob olish imkonini beradi.

Texnik tafsilotlar va dasturiy taʼminot

Dasturiy taʼminot kodlarini oʻrganish davomida quloqchin kamerasi toʻsilib qolganda ogohlantiruvchi qatorlar ham aniqlangan. Agar soch yoki boshqa biror narsa kamerani yopib qoʻysa, tizim foydalanuvchiga bu haqda xabar beradi. Avvalroq Bloomberg agentligi Apple bunday qurilmani sinovdan oʻtkazishning yakuniy bosqichida ekanligi haqida xabar bergan edi.

Manbalarga koʻra, kamerali AirPods modellari tashqi koʻrinishidan AirPods Pro 3 quloqchinlarini eslatadi, biroq ularning tutqich qismi biroz uzunroq boʻladi. Shuningdek, maʼlumotlar bulutli xizmatlarga uzatilayotganini bildiruvchi maxsus LED yorugʻlik indikatori ham koʻzda tutilgan. Bu esa foydalanuvchilar xavfsizligi va maxfiyligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bozordagi raqobat va chiqarilish sanasi

Hozirgi kunda Ray-Ban Meta Glasses, Looki pendant hamda Rokid aqlli koʻzoynaklari kabi boshqa turdagi gadjetlar shunga oʻxshash vazifalarni bajarib kelmoqda. Apple kompaniyasining bu qadami oʻzining kelgusidagi mustaqil aqlli koʻzoynaklarini chiqarishidan oldin real dunyo intellektini boshqa qurilmalarga tatbiq etish strategiyasi boʻlishi mumkin.

Avvalroq Bloomberg agentligi Apple yangi quloqchinlarni 2026-yilning birinchi yarmida chiqarishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi. Biroq sentabr oyida yangi Siri versiyasi taqdim etilishi kutilayotgan bir paytda, kompaniya ushbu kamerali quloqchinlarni asosiy operatsion tizim yangilanishlari bilan birgalikda taqdim etishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

AppleAirPodsMacOSTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiSpaceX Starship kemasini okeandan muvaffaqiyatli qutqardiBugun, 18:20Vivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiVivo X500 smartfoni 90 vattli quvvatlash va sunʼiy yoʻldosh aloqasiga ega boʻladiBugun, 17:55Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiOlimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdiBugun, 17:27Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiStarship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiBugun, 16:53Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaXitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 16:29Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi