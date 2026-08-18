Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqda

·24·Sport
Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqda
Qisqacha

Manuel Akanji Jon Stounzning Italiya A seriyasida muvaffaqiyat qozonishiga ishonmoqda. Unga ko'ra, Stounzning jismoniy tayyorgarligida muammo bo'lmaydi, biroq Kristian Kivu jamoasining himoya tizimiga moslashish uchun biroz vaqt kerak bo'lishi mumkin. Akanji sobiq jamoadoshiga Italiya futboli va Interdagi hayotga ko'nikishida tarjimonlik qilib, shaharni ko'rsatish hamda birga restoranlarga borish orqali yordam bermoqda.

Goal.com xabar qilishicha, Shveysariya terma jamoasi himoyachisi Manuel Akanji o‘zining sobiq jamoadoshi Jon Stounzning Italiya A seriyasidagi faoliyati muvaffaqiyatli chiqishiga qattiq ishonmoqda. Angliya Premyer-ligasidan A Seriyaga o‘tish taktik jihatdan o‘zgarishlarni talab etsa-da, tajribali himoyachi yangi klubdagi muhitga tez moslashib ketishiga shubha qilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Manuel Akanji ingliz futbolchisining imkoniyatlarini yuqori baholagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha hech qanday muammo bo‘lmaydi, chunki Premyer-ligadan kelgan futbolchilar bu borada allaqachon tayyor bo‘ladi. Biroq taktik talablar, xususan, Kristian Kivu jamoasining himoya tizimiga moslashish biroz vaqt talab qilishi mumkin.

Tanishuv va kutilmagan tasodiflar

Ikki futbolchining taqdiri yana bir bor kesishdi va ular avvalroq Manchester Siti safida birga to‘p surgan edi. Qizig‘i shundaki, transfer rasman e’lon qilinishidan biroz oldin ularning oilalari Ibisadagi dam olish maskanida tasodifan uchrashib qolishgan. Bu haqda Akanji mamnuniyat bilan eslab o‘tdi.

«Hammasi kutilmaganda sodir bo‘ldi. Transfer tasdiqlanishidan bir necha soat oldin rafiqam ikkimiz Ibisada uning rafiqasi bilan to‘qnash kelib qoldik. Ular bilan do‘stligimiz va ilgari birga ta’tilga chiqqanimiz sababli bu juda qiziqarli tasodif bo‘ldi», — deydi shveysariyalik futbolchi.

Interda moslashish jarayoni

Hozirda Manuel Akanji Jon Stounzga Italiya futbol madaniyati va yangi jamoaga tezroq ko‘nikishida shaxsan yaqindan yordam bermoqda. U tarjimonlik qilib, shahar bo‘ylab yo‘nalishlarni ko‘rsatib, hatto birgalikda mahalliy restoranlarga ham tashrif buyurayotganini ta’kidladi.

Stounz yangi jamoasidagi ilk o‘yinlaridanoq o‘zini ko‘rsatib, Real Betisga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida gol kiritishga ulgurdi. Akanji uning har qanday vazifani uddalay olishini va jamoada tezda o‘z o‘rnini topishini ta’kidlab o‘tdi.

Raqobat va Chempionlar ligasidagi maqsadlar

Inter o‘zining himoya chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytirdi. Marseldagi ijara muddatidan qaytgan Benjamin Pavardning tarkibga qo‘shilishi jamoadagi raqobatni yanada oshirdi. Akanji bunday sog‘lom raqobat nafaqat Italiya chempionatida, balki Chempionlar ligasida ham muvaffaqiyat qozonish uchun muhim omil ekanini qayd etdi.

«Bizda har bir pozitsiya uchun kamida ikkita ajoyib o‘yinchi bor. Kuchli himoya va keng tarkib bizga Yevropa arenasida ham raqobat qilish imkonini beradi. Mashg‘ulotlardagi yuqori raqobat esa hammamizning o‘sishimizga xizmat qiladi», — deya yakunladi futbolchi.

InterJon StounzManuel AkanjiA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristofer Nkunku Milan safidan ketishi kutilmoqdaKristofer Nkunku Milan safidan ketishi kutilmoqdaBugun, 17:5353 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildiBugun, 17:12Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 16:59Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiArsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiBugun, 16:38Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinKristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinBugun, 16:30Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi