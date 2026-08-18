Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqda
Manuel Akanji Jon Stounzning Italiya A seriyasida muvaffaqiyat qozonishiga ishonmoqda. Unga ko'ra, Stounzning jismoniy tayyorgarligida muammo bo'lmaydi, biroq Kristian Kivu jamoasining himoya tizimiga moslashish uchun biroz vaqt kerak bo'lishi mumkin. Akanji sobiq jamoadoshiga Italiya futboli va Interdagi hayotga ko'nikishida tarjimonlik qilib, shaharni ko'rsatish hamda birga restoranlarga borish orqali yordam bermoqda.
Goal.com xabar qilishicha, Shveysariya terma jamoasi himoyachisi Manuel Akanji o‘zining sobiq jamoadoshi Jon Stounzning Italiya A seriyasidagi faoliyati muvaffaqiyatli chiqishiga qattiq ishonmoqda. Angliya Premyer-ligasidan A Seriyaga o‘tish taktik jihatdan o‘zgarishlarni talab etsa-da, tajribali himoyachi yangi klubdagi muhitga tez moslashib ketishiga shubha qilmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Manuel Akanji ingliz futbolchisining imkoniyatlarini yuqori baholagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, jismoniy tayyorgarlik bo‘yicha hech qanday muammo bo‘lmaydi, chunki Premyer-ligadan kelgan futbolchilar bu borada allaqachon tayyor bo‘ladi. Biroq taktik talablar, xususan, Kristian Kivu jamoasining himoya tizimiga moslashish biroz vaqt talab qilishi mumkin.
Tanishuv va kutilmagan tasodiflarIkki futbolchining taqdiri yana bir bor kesishdi va ular avvalroq Manchester Siti safida birga to‘p surgan edi. Qizig‘i shundaki, transfer rasman e’lon qilinishidan biroz oldin ularning oilalari Ibisadagi dam olish maskanida tasodifan uchrashib qolishgan. Bu haqda Akanji mamnuniyat bilan eslab o‘tdi.
«Hammasi kutilmaganda sodir bo‘ldi. Transfer tasdiqlanishidan bir necha soat oldin rafiqam ikkimiz Ibisada uning rafiqasi bilan to‘qnash kelib qoldik. Ular bilan do‘stligimiz va ilgari birga ta’tilga chiqqanimiz sababli bu juda qiziqarli tasodif bo‘ldi», — deydi shveysariyalik futbolchi.
Interda moslashish jarayoniHozirda Manuel Akanji Jon Stounzga Italiya futbol madaniyati va yangi jamoaga tezroq ko‘nikishida shaxsan yaqindan yordam bermoqda. U tarjimonlik qilib, shahar bo‘ylab yo‘nalishlarni ko‘rsatib, hatto birgalikda mahalliy restoranlarga ham tashrif buyurayotganini ta’kidladi.
Stounz yangi jamoasidagi ilk o‘yinlaridanoq o‘zini ko‘rsatib, Real Betisga qarshi kechgan o‘rtoqlik uchrashuvida gol kiritishga ulgurdi. Akanji uning har qanday vazifani uddalay olishini va jamoada tezda o‘z o‘rnini topishini ta’kidlab o‘tdi.
Raqobat va Chempionlar ligasidagi maqsadlarInter o‘zining himoya chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytirdi. Marseldagi ijara muddatidan qaytgan Benjamin Pavardning tarkibga qo‘shilishi jamoadagi raqobatni yanada oshirdi. Akanji bunday sog‘lom raqobat nafaqat Italiya chempionatida, balki Chempionlar ligasida ham muvaffaqiyat qozonish uchun muhim omil ekanini qayd etdi.
«Bizda har bir pozitsiya uchun kamida ikkita ajoyib o‘yinchi bor. Kuchli himoya va keng tarkib bizga Yevropa arenasida ham raqobat qilish imkonini beradi. Mashg‘ulotlardagi yuqori raqobat esa hammamizning o‘sishimizga xizmat qiladi», — deya yakunladi futbolchi.
…