Quyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkin

·26·Texno
Quyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkin

Yevropa kosmik agentligining (ESA) Gaia missiyasi maʼlumotlari asosida olib borilgan yangi tadqiqot Quyosh tizimining chekka hududlarida sodir boʻlgan yirik gravitatsion hodisani ochiqladi. Olimlarning taʼkidlashicha, taxminan 2,5 million yil avval HD 7977 yulduzining Quyosh tizimi yaqinidan oʻtishi muzlagan jismlar rezervuari hisoblangan Oort bulutining dinamikasini butunlay oʻzgartirib yuborgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatda, uzoq davriy kometalarning harakatiga Somon yoʻli galaktikasining gravitatsion toʻlqinlari (galaktik suv koʻtarilishlari) taʼsir koʻrsatadi deb hisoblanardi. Biroq kometalar orbitalarining tahlili shuni koʻrsatdiki, ularning Quyosh tizimi ichkarisiga kirib kelish yoʻnalishlari kutilganidan koʻra tartibsizroq va tasodifiy xarakterga ega. Bu esa tashqi tomondan qandaydir kuchli taʼsir boʻlganidan dalolat beradi.

HD 7977 yulduzining kometa yomgʻiriga taʼsiri

Matematik modellarga koʻra, HD 7977 yulduzi Quyoshdan 6 000 dan 10 000 gacha astronomik birlik masofada oʻtgan boʻlishi mumkin. Bunday yaqinlashuv yulduzning gravitatsiya maydoniga Oort bulutidagi jismlarni oʻz oʻrnidan qoʻzgʻatishga imkon bergan. Natijada, ushbu obʼyektlarning bir qismi Quyosh tizimining ichki qismiga yoʻnalgan va millionlab yillarga choʻziladigan "kometa yomgʻiri"ni yuzaga keltirgan.

Tadqiqotchilar 1989-yildan beri kuzatilgan 112 ta kometa orbitalarini oʻrganib chiqib, ularning harakati aynan yulduz taʼsiri modeliga koʻproq mos kelishini aniqladilar. Agar ushbu nazariya tasdiqlansa, hozirgi vaqtda biz kuzatayotgan kometalarning koʻpligi oʻsha qadimiy toʻqnashuvning soʻnggi aks-sadosi boʻlishi mumkin.

Ushbu kashfiyot Oort bulutidagi obʼyektlarning umumiy soni haqidagi tasavvurlarimizni ham qayta koʻrib chiqishga majbur qiladi. Agar hozirgi kometa oqimi yulduz taʼsirida sunʼiy ravishda kuchaygan boʻlsa, demak, tashqi kosmosdagi jismlarning haqiqiy zichligi biz oʻylagandan ikki baravar kam boʻlishi ehtimoli mavjud.

Kelgusi kuzatuvlar va noaniqliklar

Shuni taʼkidlash joizki, model hali toʻliq mukammal emas. Olimlar kometa orbitalarining oʻlchamlari va hisob-kitoblar oʻrtasida tafovutlar borligini qayd etishmoqda. Bunga kometalar yadrosidan chiqadigan gaz va chang oqimlari kabi gravitatsiyaga bogʻliq boʻlmagan omillar ham sabab boʻlishi mumkin. Shuningdek, HD 7977 yulduzining aniq trayektoriyasi boʻyicha maʼlumotlarni yanada aniqlashtirish talab etiladi.

Yaqin kelajakda Vera C. Rubin Observatory observatoriyasi va Gaia missiyasining yangi maʼlumotlari ushbu gipotezani tekshirishga yordam beradi. Quyosh tizimining chekka hududlaridagi bunday anomaliyalarni oʻrganish nafaqat astronomiya, balki Yer sayyorasining oʻtmishdagi iqlimiy va biologik oʻzgarishlarini tushunish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

KosmosGaiaOort BulutiAstronomiyaKometa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaApple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaBugun, 13:24Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiMachenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiBugun, 12:23UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiXitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiBugun, 10:58Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaAfsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaBugun, 10:272000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi