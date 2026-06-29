Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqda
Apple kompaniyasi oʻzining uzoq muddatli strategiyasini shakllantirishda davom etmoqda. Xitoylik mashhur insayder Digital Chat Station tomonidan taqdim etilgan yangi maʼlumotlarga koʻra, Kupertino giganti 2027-yilda taqdim etiladigan smartfonlar qatorini hozirdanoq loyihalashtirish va ayrim prototiplarni sinovdan oʻtkazish bosqichiga oʻtgan. Bu esa texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sizib chiqqan maʼlumotlarga koʻra, 2027-yilda Apple oʻzining mahsulotlar qatorini sezilarli darajada kengaytiradi. Xususan, iPhone 19 Pro modeli ustidagi ishlar allaqachon boshlangan boʻlsa, kompaniyaning eng qimmat va innovatsion qurilmasi boʻlishi kutilayotgan ikkinchi avlod buklama iPhone Ultra ham loyihalashtirish bosqichida ekani aytilmoqda. Bu Apple kompaniyasining buklama qurilmalar bozoriga jiddiy kirib borish niyatidan dalolat beradi.
Displey texnologiyalari va yangi modellarDigital Chat Station maʼlumotiga koʻra, iPhone Air 2 modeli 6,55 dyuymli LTPO OLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 1,5K aniqlikda boʻlib, 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa qurilmaning nafaqat yupqa, balki texnologik jihatdan ham yuqori darajada boʻlishini taʼminlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi yupqa va kuchli modellar doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.
Asosiy iPhone 18 modeli ham eʼtibordan chetda qolmagan. Insayderning taʼkidlashicha, ushbu qurilma 6,3 dyuymli LTPO OLED ekranga ega boʻladi. Uning aniqligi va yangilanish chastotasi iPhone Air 2 bilan bir xil koʻrsatkichda boʻlishi kutilmoqda. Bu standart modellarda ham silliq tasvir va energiya tejamkorligi yuqori darajaga chiqishini anglatadi.
Arzonroq segment uchun moʻljallangan iPhone 18e modeli esa biroz oddiyroq xususiyatlarga ega boʻladi. U 6,12 dyuymli LTPS OLED panel bilan jihozlanadi. Ekran aniqligi 1,5K boʻlsa-da, yangilanish chastotasi 60 Hz darajasida saqlab qolinadi. Bu Apple kompaniyasining turli narx toifalaridagi xaridorlarni qamrab olishga qaratilgan odatiy strategiyasidir.
Insayderning ishonchliligi va kelajak istiqbollariDigital Chat Station avval ham texnologiya olamidagi koʻplab muhim yangiliklarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan. Masalan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini aniq bashorat qilgan, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfonining yorqin Samsung ekraniga ega boʻlishi haqidagi maʼlumotlarni birinchi boʻlib ulashgan edi. Shu sababli, uning Apple haqidagi prognozlari ham mutaxassislar tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.
Hozirda Apple muhandislari nafaqat texnik koʻrsatkichlar, balki yangi form-faktorlar ustida ham bosh qotirmoqda. Buklama ekranli iPhone Ultra modelining ikkinchi avlodi haqidagi xabarlar kompaniya ushbu segmentda Samsung va boshqa raqobatchilarga munosib javob tayyorlayotganini koʻrsatadi. 2027-yil Apple smartfonlari uchun tub burilish yili boʻlishi kutilmoqda.
…