Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqda

·0·Texno
Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqda

Apple kompaniyasi oʻzining uzoq muddatli strategiyasini shakllantirishda davom etmoqda. Xitoylik mashhur insayder Digital Chat Station tomonidan taqdim etilgan yangi maʼlumotlarga koʻra, Kupertino giganti 2027-yilda taqdim etiladigan smartfonlar qatorini hozirdanoq loyihalashtirish va ayrim prototiplarni sinovdan oʻtkazish bosqichiga oʻtgan. Bu esa texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sizib chiqqan maʼlumotlarga koʻra, 2027-yilda Apple oʻzining mahsulotlar qatorini sezilarli darajada kengaytiradi. Xususan, iPhone 19 Pro modeli ustidagi ishlar allaqachon boshlangan boʻlsa, kompaniyaning eng qimmat va innovatsion qurilmasi boʻlishi kutilayotgan ikkinchi avlod buklama iPhone Ultra ham loyihalashtirish bosqichida ekani aytilmoqda. Bu Apple kompaniyasining buklama qurilmalar bozoriga jiddiy kirib borish niyatidan dalolat beradi.

Displey texnologiyalari va yangi modellar

Digital Chat Station maʼlumotiga koʻra, iPhone Air 2 modeli 6,55 dyuymli LTPO OLED displey bilan jihozlanadi. Ushbu ekran 1,5K aniqlikda boʻlib, 120 Hz yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa qurilmaning nafaqat yupqa, balki texnologik jihatdan ham yuqori darajada boʻlishini taʼminlaydi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi yupqa va kuchli modellar doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.

Asosiy iPhone 18 modeli ham eʼtibordan chetda qolmagan. Insayderning taʼkidlashicha, ushbu qurilma 6,3 dyuymli LTPO OLED ekranga ega boʻladi. Uning aniqligi va yangilanish chastotasi iPhone Air 2 bilan bir xil koʻrsatkichda boʻlishi kutilmoqda. Bu standart modellarda ham silliq tasvir va energiya tejamkorligi yuqori darajaga chiqishini anglatadi.

Arzonroq segment uchun moʻljallangan iPhone 18e modeli esa biroz oddiyroq xususiyatlarga ega boʻladi. U 6,12 dyuymli LTPS OLED panel bilan jihozlanadi. Ekran aniqligi 1,5K boʻlsa-da, yangilanish chastotasi 60 Hz darajasida saqlab qolinadi. Bu Apple kompaniyasining turli narx toifalaridagi xaridorlarni qamrab olishga qaratilgan odatiy strategiyasidir.

Insayderning ishonchliligi va kelajak istiqbollari

Digital Chat Station avval ham texnologiya olamidagi koʻplab muhim yangiliklarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan. Masalan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini aniq bashorat qilgan, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfonining yorqin Samsung ekraniga ega boʻlishi haqidagi maʼlumotlarni birinchi boʻlib ulashgan edi. Shu sababli, uning Apple haqidagi prognozlari ham mutaxassislar tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.

Hozirda Apple muhandislari nafaqat texnik koʻrsatkichlar, balki yangi form-faktorlar ustida ham bosh qotirmoqda. Buklama ekranli iPhone Ultra modelining ikkinchi avlodi haqidagi xabarlar kompaniya ushbu segmentda Samsung va boshqa raqobatchilarga munosib javob tayyorlayotganini koʻrsatadi. 2027-yil Apple smartfonlari uchun tub burilish yili boʻlishi kutilmoqda.

AppleiPhoneTexnologiyaSmartfonInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinQuyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinBugun, 12:55Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiMachenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiBugun, 12:23UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiXitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiBugun, 10:58Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaAfsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaBugun, 10:272000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi