Yangixayotda yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in chiqdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
29 iyun kuni Toshkent shahrining Yangixayot tumanida yangi qurilayotgan bino hududida yong‘in sodir bo‘ldi.
Soat 12:43 da Navro‘z ko‘chasidagi qurilish maydoni yonayotgani haqida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushgan.
Qutqaruv texnikalari soat 12:51 da voqea joyiga yetib borgan. Yong‘in soat 12:56 da qurshab olinib, 12:59 da to‘liq o‘chirilgan.
Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo‘q. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 50 kvadrat metr maydondagi polizol qoplamasi yonib zararlangan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…