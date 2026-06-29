Xitoyda koʻzi ojizlar uchun sunʼiy intellektli robot-yoʻlboshlovchilar ish boshladi

·0·Texno
Xitoyda koʻzi ojizlar uchun sunʼiy intellektli robot-yoʻlboshlovchilar ish boshladi

Texnologiyalar rivoji anʼanaviy sohalarni tubdan oʻzgartirishda davom etmoqda. Xitoyning Myanyan shahrida koʻzi ojiz va koʻrish qobiliyati zaif insonlar uchun maxsus ishlab chiqilgan Qiming Q2 robot-yoʻlboshlovchilari rasman namoyish etila boshlandi. Ushbu innovatsion qurilmalar kelajakda maxsus oʻrgatilgan it-yoʻlboshlovchilarning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qiming Q2 modeli zamonaviy datchiklar majmuasi, jumladan, lidar (optik lokator), chuqurlikni oʻlchovchi kamera, RGB-kamera hamda ultratovushli sensorlar bilan jihozlangan. Ushbu texnologiyalar yordamida robot atrof-muhitni 360 daraja radiusda toʻliq nazorat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim millisekundlar ichida zinapoyalar, ochiq lyuklar, yoʻl konuslari va boshqa toʻsiqlarni aniqlash qobiliyatiga ega.

Xavfsizlik va aqlli navigatsiya

Robot nafaqat statsionar toʻsiqlarni, balki harakatlanayotgan piyodalar va transport vositalarini ham taniydi. Svetoforlar, zinalar yoki yoʻldagi qiyaliklarga yaqinlashganda, tizim foydalanuvchini ovozli xabarlar orqali oldindan ogohlantiradi. Bu esa koʻzi ojiz insonlarning shahar sharoitida mustaqil va xavfsiz harakatlanishini taʼminlaydi.

Qurilmaning eng ustun jihatlaridan biri — undagi mahalliy Sunʼiy Intellekt (AI) modelidir. Foydalanuvchi shunchaki borish kerak boʻlgan manzilni aytishi kifoya, shundan soʻng robot mustaqil ravishda eng maqbul marshrutni chizadi va hamrohlikni boshlaydi. Bu jarayonda internetga ulanish talab etilmasligi maʼlumotlar xavfsizligi va tezkorligini oshiradi.

Qiming Q2 turli xil yoʻl qoplamalarida, jumladan, asfalt, bruschatka, maysazor va notekis yerlarda ishonchli harakatlana oladi. Shuningdek, u mustaqil ravishda zinadan koʻtarilish va tushish imkoniyatiga ega boʻlib, bu koʻp qavatli binolar va yer osti oʻtish joylarida juda qoʻl keladi.

Avtonom ishlash va quvvatlanish

Robotning texnik imkoniyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
  • Bir marta quvvatlanish orqali 1,5 soatdan ortiq uzluksiz ishlash;
  • Quvvat kamayganda avtomatik ravishda quvvatlash stansiyasiga qaytish;
  • Ovozli buyruqlar orqali boshqariladigan interaktiv interfeys;
  • Atrof-muhitni real vaqt rejimida skanerlash tizimi.

Hozirda Myanyan shahrida tashkil etilgan maxsus maydonchada ushbu robotlarni sinovdan oʻtkazish imkoniyati yaratilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday robotlashtirilgan yordamchilar it-yoʻlboshlovchilarni boqish va oʻrgatish bilan bogʻliq murakkabliklarni bartaraf etadi hamda koʻzi ojiz insonlarning ijtimoiy hayotga moslashishini osonlashtiradi.

Oʻzbekiston kabi jadal raqamli transformatsiyaga yuz tutayotgan mamlakatlarda ham kelajakda inklyuziv texnologiyalarning joriy etilishi, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun shahar infratuzilmasini yanada qulay qilishga xizmat qilishi mumkin.

RobototexnikaSunʼiy IntellektXitoyTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni: iPhone 18 Ultra dizayni va xususiyatlariApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni: iPhone 18 Ultra dizayni va xususiyatlariBugun, 17:20Inson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiInson imkoniyatidan yuqori: Agibot G2 roboti qariyb uch sutka toʻxtovsiz ishladiBugun, 16:30Blue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBlue Origin New Glenn raketasi portlashidan soʻng start maydonchasini tiklamoqdaBugun, 15:57Volkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiVolkswagen va Bosch oʻrtasidagi hamkorlik yakunlanmoqda: 1,5 milliard yevrolik loyiha barbod boʻldiBugun, 15:20Koinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiKoinotda pishirilgan qovoq: Xitoylik taykonavtlar Tiangong stansiyasida bir oyni yakunladiBugun, 14:52Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiRossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdiBugun, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi