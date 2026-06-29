Xitoyda koʻzi ojizlar uchun sunʼiy intellektli robot-yoʻlboshlovchilar ish boshladi
Texnologiyalar rivoji anʼanaviy sohalarni tubdan oʻzgartirishda davom etmoqda. Xitoyning Myanyan shahrida koʻzi ojiz va koʻrish qobiliyati zaif insonlar uchun maxsus ishlab chiqilgan Qiming Q2 robot-yoʻlboshlovchilari rasman namoyish etila boshlandi. Ushbu innovatsion qurilmalar kelajakda maxsus oʻrgatilgan it-yoʻlboshlovchilarning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qiming Q2 modeli zamonaviy datchiklar majmuasi, jumladan, lidar (optik lokator), chuqurlikni oʻlchovchi kamera, RGB-kamera hamda ultratovushli sensorlar bilan jihozlangan. Ushbu texnologiyalar yordamida robot atrof-muhitni 360 daraja radiusda toʻliq nazorat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim millisekundlar ichida zinapoyalar, ochiq lyuklar, yoʻl konuslari va boshqa toʻsiqlarni aniqlash qobiliyatiga ega.
Xavfsizlik va aqlli navigatsiyaRobot nafaqat statsionar toʻsiqlarni, balki harakatlanayotgan piyodalar va transport vositalarini ham taniydi. Svetoforlar, zinalar yoki yoʻldagi qiyaliklarga yaqinlashganda, tizim foydalanuvchini ovozli xabarlar orqali oldindan ogohlantiradi. Bu esa koʻzi ojiz insonlarning shahar sharoitida mustaqil va xavfsiz harakatlanishini taʼminlaydi.
Qurilmaning eng ustun jihatlaridan biri — undagi mahalliy Sunʼiy Intellekt (AI) modelidir. Foydalanuvchi shunchaki borish kerak boʻlgan manzilni aytishi kifoya, shundan soʻng robot mustaqil ravishda eng maqbul marshrutni chizadi va hamrohlikni boshlaydi. Bu jarayonda internetga ulanish talab etilmasligi maʼlumotlar xavfsizligi va tezkorligini oshiradi.
Qiming Q2 turli xil yoʻl qoplamalarida, jumladan, asfalt, bruschatka, maysazor va notekis yerlarda ishonchli harakatlana oladi. Shuningdek, u mustaqil ravishda zinadan koʻtarilish va tushish imkoniyatiga ega boʻlib, bu koʻp qavatli binolar va yer osti oʻtish joylarida juda qoʻl keladi.
Avtonom ishlash va quvvatlanishRobotning texnik imkoniyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Bir marta quvvatlanish orqali 1,5 soatdan ortiq uzluksiz ishlash;
- Quvvat kamayganda avtomatik ravishda quvvatlash stansiyasiga qaytish;
- Ovozli buyruqlar orqali boshqariladigan interaktiv interfeys;
- Atrof-muhitni real vaqt rejimida skanerlash tizimi.
Hozirda Myanyan shahrida tashkil etilgan maxsus maydonchada ushbu robotlarni sinovdan oʻtkazish imkoniyati yaratilgan. Mutaxassislarning fikricha, bunday robotlashtirilgan yordamchilar it-yoʻlboshlovchilarni boqish va oʻrgatish bilan bogʻliq murakkabliklarni bartaraf etadi hamda koʻzi ojiz insonlarning ijtimoiy hayotga moslashishini osonlashtiradi.
Oʻzbekiston kabi jadal raqamli transformatsiyaga yuz tutayotgan mamlakatlarda ham kelajakda inklyuziv texnologiyalarning joriy etilishi, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun shahar infratuzilmasini yanada qulay qilishga xizmat qilishi mumkin.
…