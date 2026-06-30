Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri Anthropic ilmiy tadqiqotlar jarayonini tubdan soddalashtirishga qaratilgan yangi Claude Science platformasini eʼlon qildi. Bu shunchaki yangi model emas, balki olimlar uchun turli maʼlumotlar bazalari, hisoblash quvurlari va tahliliy vositalarni yagona muhitda birlashtirgan raqamli ish stolidir. Mazkur ishlanma tadqiqotchilarga turli dasturlar oʻrtasida chalgʻimasdan, bor eʼtiborni bevosita kashfiyotlarga qaratish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Anthropic vakillarining taʼkidlashicha, Claude Science yangi sunʼiy intellekt modeli hisoblanmaydi. U hozirda mavjud boʻlgan Claude 3.5 Sonnet yoki Claude 3 Opus kabi modellarga tayanadi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — xomashyo koʻrinishidagi modelni taqdim etishdan voz kechib, muayyan sohalar uchun tayyor ishchi muhit yaratishdir. Bu xuddi dasturchilar uchun moʻljallangan Claude Code vositasining ilmiy tadqiqotlar uchun moslashtirilgan koʻrinishiga oʻxshaydi.
Tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlarClaude Science platformasi olimlarga oʻz loyihalarini boshqarishda yordam beradigan asosiy yordamchi vazifasini oʻtaydi. Tizimning oʻziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- 60 dan ortiq yirik ilmiy maʼlumotlar bazalariga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanish imkoniyati;
- Genomika, kimyo va oqsil tuzilmalarini oʻrganish uchun maxsus asboblar toʻplami;
- Murakkab vazifalarni bajarish uchun kichik "sub-agentlar" yaratish va ishlarni delegatsiya qilish funksiyasi;
- Faktlarni tekshiruvchi (fact-checker) alohida sunʼiy intellekt moduli.
Shaffoflik va xavfsizlik masalalariIlmiy natijalarning takrorlanuvchanligi (reproducibility) zamonaviy fanning eng ogʻriqli nuqtalaridan biridir. Anthropic bu muammoni hal qilish uchun har bir yaratilgan 3D oqsil strukturasi yoki kimyoviy chizma ortida uni yaratgan aniq kod va muhit tarixini saqlab qoladi. Olimlar oddiy matnli buyruqlar orqali grafik va chizmalarni tahrirlashlari mumkin, tizim esa avtomatik ravishda uning asosidagi dasturiy kodni oʻzgartiradi.
Xavfsizlik nuqtayi nazaridan, Claude Science laboratoriyalarning shaxsiy infratuzilmasida ishlash imkoniyatiga ega. Bu esa oʻta maxfiy tadqiqot maʼlumotlarini Anthropic serverlariga yubormasdan, mahalliy darajada qayta ishlash imkonini beradi. Gladstone Institutes va Allen Institute kabi nufuzli muassasalarning mutaxassislari allaqachon ushbu vosita yordamida bir necha kun ichida murakkab genom brauzerlarini yaratishga muvaffaq boʻlishdi.
Anthropic kompaniyasining ushbu qadami OpenAI tomonidan taqdim etilgan GPT-Rosalind modeliga javob tariqasida koʻrilmoqda. Biroq, OpenAI asosiy eʼtiborni biologik mantiqni yaxshilangan modelga qaratgan boʻlsa, Anthropic butun bir ish jarayonini avtomatlashtirish yoʻlini tanladi. Bu raqobat yakunda ilmiy kashfiyotlar tezligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.
…