Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdi

·29·Texno
Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri Anthropic ilmiy tadqiqotlar jarayonini tubdan soddalashtirishga qaratilgan yangi Claude Science platformasini eʼlon qildi. Bu shunchaki yangi model emas, balki olimlar uchun turli maʼlumotlar bazalari, hisoblash quvurlari va tahliliy vositalarni yagona muhitda birlashtirgan raqamli ish stolidir. Mazkur ishlanma tadqiqotchilarga turli dasturlar oʻrtasida chalgʻimasdan, bor eʼtiborni bevosita kashfiyotlarga qaratish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Anthropic vakillarining taʼkidlashicha, Claude Science yangi sunʼiy intellekt modeli hisoblanmaydi. U hozirda mavjud boʻlgan Claude 3.5 Sonnet yoki Claude 3 Opus kabi modellarga tayanadi. Kompaniyaning asosiy maqsadi — xomashyo koʻrinishidagi modelni taqdim etishdan voz kechib, muayyan sohalar uchun tayyor ishchi muhit yaratishdir. Bu xuddi dasturchilar uchun moʻljallangan Claude Code vositasining ilmiy tadqiqotlar uchun moslashtirilgan koʻrinishiga oʻxshaydi.

Tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlar

Claude Science platformasi olimlarga oʻz loyihalarini boshqarishda yordam beradigan asosiy yordamchi vazifasini oʻtaydi. Tizimning oʻziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • 60 dan ortiq yirik ilmiy maʼlumotlar bazalariga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanish imkoniyati;
  • Genomika, kimyo va oqsil tuzilmalarini oʻrganish uchun maxsus asboblar toʻplami;
  • Murakkab vazifalarni bajarish uchun kichik "sub-agentlar" yaratish va ishlarni delegatsiya qilish funksiyasi;
  • Faktlarni tekshiruvchi (fact-checker) alohida sunʼiy intellekt moduli.
Ayniqsa, faktlarni tekshirish funksiyasi bugungi kunda juda muhim hisoblanadi. Chunki sunʼiy intellekt tomonidan yozilgan ilmiy maqolalarda koʻpincha mavjud boʻlmagan manbalar yoki xato hisob-kitoblar uchrashi kuzatilmoqda. Claude Science har bir iqtibos va raqamni nashrga tayyorlashdan oldin qayta tekshiruvdan oʻtkazadi, bu esa ilmiy ishlarning ishonchliligini oshiradi.

Shaffoflik va xavfsizlik masalalari

Ilmiy natijalarning takrorlanuvchanligi (reproducibility) zamonaviy fanning eng ogʻriqli nuqtalaridan biridir. Anthropic bu muammoni hal qilish uchun har bir yaratilgan 3D oqsil strukturasi yoki kimyoviy chizma ortida uni yaratgan aniq kod va muhit tarixini saqlab qoladi. Olimlar oddiy matnli buyruqlar orqali grafik va chizmalarni tahrirlashlari mumkin, tizim esa avtomatik ravishda uning asosidagi dasturiy kodni oʻzgartiradi.

Xavfsizlik nuqtayi nazaridan, Claude Science laboratoriyalarning shaxsiy infratuzilmasida ishlash imkoniyatiga ega. Bu esa oʻta maxfiy tadqiqot maʼlumotlarini Anthropic serverlariga yubormasdan, mahalliy darajada qayta ishlash imkonini beradi. Gladstone Institutes va Allen Institute kabi nufuzli muassasalarning mutaxassislari allaqachon ushbu vosita yordamida bir necha kun ichida murakkab genom brauzerlarini yaratishga muvaffaq boʻlishdi.

Anthropic kompaniyasining ushbu qadami OpenAI tomonidan taqdim etilgan GPT-Rosalind modeliga javob tariqasida koʻrilmoqda. Biroq, OpenAI asosiy eʼtiborni biologik mantiqni yaxshilangan modelga qaratgan boʻlsa, Anthropic butun bir ish jarayonini avtomatlashtirish yoʻlini tanladi. Bu raqobat yakunda ilmiy kashfiyotlar tezligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

AnthropicClaude ScienceSunʼiy IntellektTexnologiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiBugun, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiBugun, 23:25Yevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaYevropa bozorida Xitoy konditsionerlariga talab keskin ortdi: TCL va Hisense yetakchilikdaBugun, 23:22Boyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda Progress MS-35 yuk kemasini uchirishga tayyorgarlik boshlandiBugun, 22:59Smartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiSmartfon klaviaturasida inqilob: Acti startapi sunʼiy intellekt agentlarini ishga tushirdiBugun, 22:51Turkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiTurkiyaning Akkuyu AES qurilishida muhim bosqich: Ikkinchi energoblok gumbazi oʻrnatildiBugun, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi