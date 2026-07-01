Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqda

·26·Texno
Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqda

Global texnologiya olamining eng nufuzli tadbirlaridan biri hisoblangan TechCrunch Startup Battlefield musobaqasi yana Avstraliyaga qaytmoqda. Ushbu nufuzli platforma yosh va istiqbolli loyihalar uchun oʻzini dunyoga tanitish va yirik investitsiyalarni jalb qilish uchun noyob imkoniyat hisoblanadi. Tashkilotchilarning maʼlum qilishicha, ariza topshirish muddati yakunlanishiga sanoqli kunlar qoldi — arizalar 6-iyulga qadar qabul qilinadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu tanlov startaplar hayotini butunlay oʻzgartirib yuborish quvvatiga ega. Masalan, 2017-yilda Sidneyda oʻtkazilgan soʻnggi Battlefield musobaqasida ishtirok etgan ikki nomaʼlum startap keyinchalik jami 85 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Bu kabi natijalar tadbirning naqadar yuqori nufuzga ega ekanligini koʻrsatadi.

Muvaffaqiyatli loyihalar va katta sarmoyalar

Oʻsha yili gʻoliblikni qoʻlga kiritgan HealthMatch loyihasini misol qilib keltirish mumkin. Tibbiyot fakulteti talabasi Manuri Gunawardena tomonidan asos solingan ushbu platforma bemorlarni klinik sinovlar bilan bogʻlash uchun mashinali oʻrganish texnologiyasidan foydalanadi. Gʻalabadan soʻng startap 25 million dollar sarmoya yigʻdi, AQSH bozoriga chiqdi va bugungi kunda dunyo boʻylab 1 milliondan ortiq bemorga xizmat koʻrsatmoqda.

Ikkinchi oʻrinni egallagan FluroSat loyihasi ham katta yutuqlarga erishdi. Musobaqadagi ishtirokidan soʻng Microsoft kompaniyasining investitsiyasini jalb qilgan startap keyinchalik Regrow Agriculture tarkibiga kirdi. Hozirda mazkur kompaniya 60 million dollardan ortiq mablagʻ toʻplagan boʻlib, uning hamkorlari orasida Microsoft, Airtree va Cargill kabi gigantlar bor.

Ishtirokchilarni nimalar kutmoqda?

Joriy yilning 19-avgust kuni Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda oʻtkaziladigan tadbirda saralab olingan 8 ta eng yaxshi startap oʻz loyihalarini taqdim etadi. Hakamlar hayʼati tarkibidan nufuzli investorlar, xalqaro OAV vakillari va texnologiya sohasi mutaxassislari joy oladi. Ishtirokchilar uchun quyidagi mukofotlar koʻzda tutilgan:

  • Kuchli uchlikka kirgan startaplar Stripe tizimi orqali amalga oshiriladigan toʻlovlar uchun 15 000 dollargacha komissiya imtiyozlariga ega boʻladi;
  • Asosiy gʻolib oktyabr oyida San-Fransisko shahrida oʻtkaziladigan nufuzli TechCrunch Disrupt anjumanidagi Startup Battlefield 200 roʻyxatiga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanma oladi;
  • Gʻolib startap dunyoning eng yirik sahnalaridan birida hech qanday qoʻshimcha tanlovlarsiz oʻz loyihasini namoyish etish kafolatini qoʻlga kiritadi.
Oʻzbekistonlik startap asoschilari uchun ham xalqaro tajribani oʻrganish va global bozorga chiqish strategiyalarini tahlil qilishda bunday tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Mahalliy ekotizim rivojlanayotgan bir paytda, xalqaro maydondagi bu kabi tanlovlar yosh tadbirkorlar uchun moʻljal vazifasini oʻtaydi.

Eslatib oʻtamiz, Startup Battlefield Australia doirasida arizalar 6-iyulga qadar qabul qilinadi. Bu nafaqat moliyaviy yutuq, balki global texnologiya hamjamiyatiga kirish va dunyo darajasidagi investorlar eʼtiborini tortish uchun eng qisqa yoʻldir.

TechCrunchStartapInvestitsiyaStripeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishXiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishBugun, 05:21Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiXotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiBugun, 04:56AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaAMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaBugun, 04:21Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiGermaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiBugun, 03:24Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiAcebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 02:55OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiOpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiBugun, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha