Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqda
Global texnologiya olamining eng nufuzli tadbirlaridan biri hisoblangan TechCrunch Startup Battlefield musobaqasi yana Avstraliyaga qaytmoqda. Ushbu nufuzli platforma yosh va istiqbolli loyihalar uchun oʻzini dunyoga tanitish va yirik investitsiyalarni jalb qilish uchun noyob imkoniyat hisoblanadi. Tashkilotchilarning maʼlum qilishicha, ariza topshirish muddati yakunlanishiga sanoqli kunlar qoldi — arizalar 6-iyulga qadar qabul qilinadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu tanlov startaplar hayotini butunlay oʻzgartirib yuborish quvvatiga ega. Masalan, 2017-yilda Sidneyda oʻtkazilgan soʻnggi Battlefield musobaqasida ishtirok etgan ikki nomaʼlum startap keyinchalik jami 85 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Bu kabi natijalar tadbirning naqadar yuqori nufuzga ega ekanligini koʻrsatadi.
Muvaffaqiyatli loyihalar va katta sarmoyalarOʻsha yili gʻoliblikni qoʻlga kiritgan HealthMatch loyihasini misol qilib keltirish mumkin. Tibbiyot fakulteti talabasi Manuri Gunawardena tomonidan asos solingan ushbu platforma bemorlarni klinik sinovlar bilan bogʻlash uchun mashinali oʻrganish texnologiyasidan foydalanadi. Gʻalabadan soʻng startap 25 million dollar sarmoya yigʻdi, AQSH bozoriga chiqdi va bugungi kunda dunyo boʻylab 1 milliondan ortiq bemorga xizmat koʻrsatmoqda.
Ikkinchi oʻrinni egallagan FluroSat loyihasi ham katta yutuqlarga erishdi. Musobaqadagi ishtirokidan soʻng Microsoft kompaniyasining investitsiyasini jalb qilgan startap keyinchalik Regrow Agriculture tarkibiga kirdi. Hozirda mazkur kompaniya 60 million dollardan ortiq mablagʻ toʻplagan boʻlib, uning hamkorlari orasida Microsoft, Airtree va Cargill kabi gigantlar bor.
Ishtirokchilarni nimalar kutmoqda?Joriy yilning 19-avgust kuni Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda oʻtkaziladigan tadbirda saralab olingan 8 ta eng yaxshi startap oʻz loyihalarini taqdim etadi. Hakamlar hayʼati tarkibidan nufuzli investorlar, xalqaro OAV vakillari va texnologiya sohasi mutaxassislari joy oladi. Ishtirokchilar uchun quyidagi mukofotlar koʻzda tutilgan:
- Kuchli uchlikka kirgan startaplar Stripe tizimi orqali amalga oshiriladigan toʻlovlar uchun 15 000 dollargacha komissiya imtiyozlariga ega boʻladi;
- Asosiy gʻolib oktyabr oyida San-Fransisko shahrida oʻtkaziladigan nufuzli TechCrunch Disrupt anjumanidagi Startup Battlefield 200 roʻyxatiga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanma oladi;
- Gʻolib startap dunyoning eng yirik sahnalaridan birida hech qanday qoʻshimcha tanlovlarsiz oʻz loyihasini namoyish etish kafolatini qoʻlga kiritadi.
Eslatib oʻtamiz, Startup Battlefield Australia doirasida arizalar 6-iyulga qadar qabul qilinadi. Bu nafaqat moliyaviy yutuq, balki global texnologiya hamjamiyatiga kirish va dunyo darajasidagi investorlar eʼtiborini tortish uchun eng qisqa yoʻldir.
…