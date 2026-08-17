O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindi
O'zbekiston Superligasining 17-turi yakunlari bo'yicha ramziy terma jamoa tarkibi e'lon qilindi. Tarkibga «Buxoro» va «Neftchi» klublaridan uchtadan futbolchi kiritildi. Jamoada Umid Hamroyev, Farrux Sayfiyev, Ibrohimhalil Yo'ldoshev, Zayid Tahsin, Vladimir Rodich, Diyor Ortiqboyev, Dmitriy Pletnyov, Sharof Muhiddinov, Alisher Odilov, Lyupche Doriyev va Sherzod Esanov o'rin oldi.
O‘zbekiston milliy chempionati — Superligada navbatdagi 17-tur bahslari nihoyasiga yetdi. Keskin va shiddatli kurashlarga boy bo‘lgan ushbu tur yakunlariga ko‘ra, mutaxassislar va tahlilchilar tomonidan tuzilgan ramziy jamoa tarkibi tasdiqlandi.
Ramziy terma jamoada ayniqsa «Buxoro» hamda Farg‘onaning «Neftchi» klublari futbolchilarining ko‘pligi e’tiborni tortmoqda.
17-tur ramziy terma jamoasi tarkibi:
Darvozabon:
Umid Hamroyev («Buxoro») — o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab, bir nechta muhim seyvlar bilan jamoasiga yordam berdi.
Himoyachilar:
Farrux Sayfiyev («Neftchi»)
Ibrohimhalil Yo‘ldoshev («Neftchi»)
Zayid Tahsin («Paxtakor»)
Yarimhimoyachilar:
Vladimir Rodich («Buxoro»)
Diyor Ortiqboyev («Xorazm»)
Dmitriy Pletnyov («Bunyodkor»)
Sharof Muhiddinov («Nasaf»)
Alisher Odilov («Neftchi»)
Hujumchilar:
Lyupche Doriyev («So‘g‘diyona»)
Sherzod Esanov («Buxoro»)
Turning asosiy xulosalari
Mazkur ramziy tarkibga «Buxoro» klubidan bir yo‘la 3 nafar futbolchi (Hamroyev, Rodich, Esanov), «Neftchi»dan esa 3 nafar o‘yinchi (Sayfiyev, Yo‘ldoshev, Odilov) kiritildi. Shuningdek, «Paxtakor», «Nasaf», «So‘g‘diyona», «Bunyodkor» va «Xorazm» jamoalarining yetakchilari ham tur laureatlari qatoridan munosib o‘rin olishdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…