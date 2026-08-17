O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindi

·3·Sport
O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindi
Qisqacha

O'zbekiston Superligasining 17-turi yakunlari bo'yicha ramziy terma jamoa tarkibi e'lon qilindi. Tarkibga «Buxoro» va «Neftchi» klublaridan uchtadan futbolchi kiritildi. Jamoada Umid Hamroyev, Farrux Sayfiyev, Ibrohimhalil Yo'ldoshev, Zayid Tahsin, Vladimir Rodich, Diyor Ortiqboyev, Dmitriy Pletnyov, Sharof Muhiddinov, Alisher Odilov, Lyupche Doriyev va Sherzod Esanov o'rin oldi.

O‘zbekiston milliy chempionati — Superligada navbatdagi 17-tur bahslari nihoyasiga yetdi. Keskin va shiddatli kurashlarga boy bo‘lgan ushbu tur yakunlariga ko‘ra, mutaxassislar va tahlilchilar tomonidan tuzilgan ramziy jamoa tarkibi tasdiqlandi.

Ramziy terma jamoada ayniqsa «Buxoro» hamda Farg‘onaning «Neftchi» klublari futbolchilarining ko‘pligi e’tiborni tortmoqda.

17-tur ramziy terma jamoasi tarkibi:

Darvozabon:

  • Umid Hamroyev («Buxoro») — o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab, bir nechta muhim seyvlar bilan jamoasiga yordam berdi.

Himoyachilar:

  • Farrux Sayfiyev («Neftchi»)

  • Ibrohimhalil Yo‘ldoshev («Neftchi»)

  • Zayid Tahsin («Paxtakor»)

Yarimhimoyachilar:

  • Vladimir Rodich («Buxoro»)

  • Diyor Ortiqboyev («Xorazm»)

  • Dmitriy Pletnyov («Bunyodkor»)

  • Sharof MuhiddinovNasaf»)

  • Alisher Odilov («Neftchi»)

Hujumchilar:

  • Lyupche Doriyev («So‘g‘diyona»)

  • Sherzod Esanov («Buxoro»)

Turning asosiy xulosalari

Mazkur ramziy tarkibga «Buxoro» klubidan bir yo‘la 3 nafar futbolchi (Hamroyev, Rodich, Esanov), «Neftchi»dan esa 3 nafar o‘yinchi (Sayfiyev, Yo‘ldoshev, Odilov) kiritildi. Shuningdek, «Paxtakor», «Nasaf», «So‘g‘diyona», «Bunyodkor» va «Xorazm» jamoalarining yetakchilari ham tur laureatlari qatoridan munosib o‘rin olishdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BukhoroNeftchiPaxtakorNasafBunyodkor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Bugun, 21:36Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Bugun, 21:28EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiEA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiBugun, 21:16Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaBugun, 20:19Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi