Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!

·27·Sport
Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!
Qisqacha

MLSdagi «Sent-Luis Siti» klubi Turkiyaning «Bashakshehir» jamoasida o'ynayotgan 31 yoshli Eldor Shomurodovni transfer qilish variantini jiddiy o'rganmoqda. Shomurodovning «Bashakshehir» bilan shartnomasi 2028 yilning iyunigacha amal qiladi, u o'tgan mavsum Turkiya Superligasida 34 ta uchrashuvda 22 ta gol urib, 5 ta samarali uzatmani amalga oshirdi va «Oltin butsa»ni qo'lga kiritdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va Turkiyaning amaldagi eng yaxshi to‘purari Eldor Shomurodov faoliyatini AQSH chempionatida davom ettirishi mumkin. Turkiyalik taniqli sport jurnalisti Og‘uz Oruch tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Shimoliy Amerikaning MLS ligasida to‘p suruvchi «Sent-Luis Siti» klubi 31 yoshli o‘zbek forvardini transfer qilish variantini jiddiy o‘rganmoqda.

Ayni paytda Istanbulning «Bashakshehir» klubi sharafini himoya qilayotgan hujumchining turk jamoasi bilan tuzgan rasmiy shartnomasi 2028 yilning iyunigacha amal qiladi. «Bashakshehir» o‘tgan mavsum ijarada porlagan Eldorning huquqlarini Italiyaning «Roma» klubidan to‘liq sotib olgan edi.

«Oltin butsa» va jahon darajasidagi e’tirof

Shomurodov uchun ortda qolgan mavsum faoliyatidagi eng yorqin va sermahsul davr bo‘ldi:

  • Superliga to‘purari: U Turkiya chempionatida 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 22 ta gol urdi hamda 5 ta samarali uzatmani amalga oshirib, «Oltin butsa» sohibiga aylandi;

  • Xalqaro rekord: Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida jami 95 ta o‘yinda 45 ta gol urib, mamlakat tarixidagi mutlaq to‘purar maqomini saqlab turibdi;

  • JCH-2026 shedevri: 2026 yilgi jahon chempionatida Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan supergoli FIFA tomonidan mundialning eng chiroyli gollari reytingida 2-o‘ringa loyiq ko‘rilgan edi;

  • Transfer bozoridagi talab: Yozgi transferlar davrida forvardga Saudiya Arabistoni, Rossiya hamda Turkiyaning boshqa grandlari tomonidan takliflar bildirilgani xabar qilingandi.

Shomurodovni chorlayotgan «Sent-Luis Siti» qanday jamoa?

AQSHning Missuri shtati sharafini himoya qiluvchi va uy o‘yinlarini zamonaviy «CityPark» arenasida o‘tkazadigan klub haqida muhim faktlar:

  • Tarixiy boshqaruv: 2019 yilda tashkil etilib, MLS'dagi debyutini 2023 yilda o‘tkazgan jamoaga Kerolin Kindl rahbarlik qiladi. Bu liga tarixida nazorat aksiyalari paketi to‘liq ayollarga tegishli bo‘lgan ilk klub hisoblanadi;

  • Rekordchi debyutant: «Sent-Luis Siti» o‘z debyut mavsumida dastlabki 4 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, MLS tarixida eng yaxshi start qayd etgan birinchi yangi jamoaga aylangan;

  • Barqaror natijalar: 2026 yilgi mavsum klub uchun chempionatdagi to‘rtinchisi bo‘lmoqda. 2026 yilning fevralida taniqli darvozabon Roman Byurki klub safida 100 ta o‘yin o‘tkazgan ilk futbolchiga aylangan bo‘lsa, avgust oyida jamoa barcha musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 10 ta bahsga yetkazib, navbatdagi klub rekordini yangiladi.

O‘zbekiston, Rossiya, Italiya («Jenoa», «Roma», «Spetsiya», «Kalyari») va Turkiya chempionatlarida to‘p surib, barcha musobaqalarda gol urgan hujumchining AQSHga ko‘chib o‘tishi uning faoliyatidagi navbatdagi yangi va katta sahifa bo‘lishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Eldor ShomurodovSent-Luis SitiBashakshehirRomaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiXamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiBugun, 21:54O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiO‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 21:42Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Bugun, 21:36EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiEA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiBugun, 21:16Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi