Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!
MLSdagi «Sent-Luis Siti» klubi Turkiyaning «Bashakshehir» jamoasida o'ynayotgan 31 yoshli Eldor Shomurodovni transfer qilish variantini jiddiy o'rganmoqda. Shomurodovning «Bashakshehir» bilan shartnomasi 2028 yilning iyunigacha amal qiladi, u o'tgan mavsum Turkiya Superligasida 34 ta uchrashuvda 22 ta gol urib, 5 ta samarali uzatmani amalga oshirdi va «Oltin butsa»ni qo'lga kiritdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va Turkiyaning amaldagi eng yaxshi to‘purari Eldor Shomurodov faoliyatini AQSH chempionatida davom ettirishi mumkin. Turkiyalik taniqli sport jurnalisti Og‘uz Oruch tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Shimoliy Amerikaning MLS ligasida to‘p suruvchi «Sent-Luis Siti» klubi 31 yoshli o‘zbek forvardini transfer qilish variantini jiddiy o‘rganmoqda.
Ayni paytda Istanbulning «Bashakshehir» klubi sharafini himoya qilayotgan hujumchining turk jamoasi bilan tuzgan rasmiy shartnomasi 2028 yilning iyunigacha amal qiladi. «Bashakshehir» o‘tgan mavsum ijarada porlagan Eldorning huquqlarini Italiyaning «Roma» klubidan to‘liq sotib olgan edi.
«Oltin butsa» va jahon darajasidagi e’tirof
Shomurodov uchun ortda qolgan mavsum faoliyatidagi eng yorqin va sermahsul davr bo‘ldi:
Superliga to‘purari: U Turkiya chempionatida 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 22 ta gol urdi hamda 5 ta samarali uzatmani amalga oshirib, «Oltin butsa» sohibiga aylandi;
Xalqaro rekord: Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida jami 95 ta o‘yinda 45 ta gol urib, mamlakat tarixidagi mutlaq to‘purar maqomini saqlab turibdi;
JCH-2026 shedevri: 2026 yilgi jahon chempionatida Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan supergoli FIFA tomonidan mundialning eng chiroyli gollari reytingida 2-o‘ringa loyiq ko‘rilgan edi;
Transfer bozoridagi talab: Yozgi transferlar davrida forvardga Saudiya Arabistoni, Rossiya hamda Turkiyaning boshqa grandlari tomonidan takliflar bildirilgani xabar qilingandi.
Shomurodovni chorlayotgan «Sent-Luis Siti» qanday jamoa?
AQSHning Missuri shtati sharafini himoya qiluvchi va uy o‘yinlarini zamonaviy «CityPark» arenasida o‘tkazadigan klub haqida muhim faktlar:
Tarixiy boshqaruv: 2019 yilda tashkil etilib, MLS'dagi debyutini 2023 yilda o‘tkazgan jamoaga Kerolin Kindl rahbarlik qiladi. Bu liga tarixida nazorat aksiyalari paketi to‘liq ayollarga tegishli bo‘lgan ilk klub hisoblanadi;
Rekordchi debyutant: «Sent-Luis Siti» o‘z debyut mavsumida dastlabki 4 ta o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, MLS tarixida eng yaxshi start qayd etgan birinchi yangi jamoaga aylangan;
Barqaror natijalar: 2026 yilgi mavsum klub uchun chempionatdagi to‘rtinchisi bo‘lmoqda. 2026 yilning fevralida taniqli darvozabon Roman Byurki klub safida 100 ta o‘yin o‘tkazgan ilk futbolchiga aylangan bo‘lsa, avgust oyida jamoa barcha musobaqalardagi mag‘lubiyatsiz seriyasini 10 ta bahsga yetkazib, navbatdagi klub rekordini yangiladi.
O‘zbekiston, Rossiya, Italiya («Jenoa», «Roma», «Spetsiya», «Kalyari») va Turkiya chempionatlarida to‘p surib, barcha musobaqalarda gol urgan hujumchining AQSHga ko‘chib o‘tishi uning faoliyatidagi navbatdagi yangi va katta sahifa bo‘lishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…