Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradi

·23·Texno
Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradi
Qisqacha

Samsung Galaxy S27 uchun kamera tizimi, tizim platasi, tasvirni qayta ishlash jarayoni va zumlash algoritmlarini tubdan qayta ko'rib chiqmoqda. Schrodinger ma'lumotlariga ko'ra, yangi arxitektura kamera datchigi, tasvir protsessori va tezkor xotira o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini tezlashtirib, 200 megapikselli kameralar hosil qiladigan katta hajmdagi axborotni samaraliroq qayta ishlashga yordam beradi.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlari qatoriga kiruvchi Galaxy S27 modeli uchun mobil suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilash ustida ish boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmada nafaqat asosiy datchiklar, balki butun apparat arxitekturasi, jumladan, tizim platasi, tasvirni qayta ishlash jarayoni va zumlash algoritmlari ham tubdan qayta koʻrib chiqiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu oʻzgarishlar mobil fototexnologiyalar sohasidagi raqobatda ustunlikni saqlab qolish hamda foydalanuvchilarga yanada sifatli kontent yaratish imkonini berish uchun muhim qadam hisoblanadi. Mutaxassislar smartfon kamerasining imkoniyatlarini oshirishda apparat va dasturiy taʼminot uygʻunligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini taʼkidlashmoqda.

Tizim platasining yangi tuzilishi va maʼlumotlar almashinuvi

Taniqli insayder Schrodinger tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung muhandislari Galaxy S27 smartfonining tizim platasi kompozitsiyasini butunlay oʻzgartirgan. Ushbu yangi yondashuv mobil suratga olish jarayoniga masʼul boʻlgan barcha komponentlarning oʻzaro samarali ishlashini taʼminlashga qaratilgan.

Yangi arxitektura kamera datchigi, tasvirni qayta ishlovchi protsessor hamda tezkor xotirsubsystem oʻrtasida maʼlumotlar almashinuvi tezligini keskin oshirishi kutilmoqda. 200 megapikselli kameralar yaratadigan ulkan hajmdagi axborotni oʻqish va qayta ishlashda aynan shu tezlik hal qiluvchi omil boʻlib xizmat qiladi.

Takomillashtirilgan ichki datchikli zum texnologiyasi

Asosiy eʼtibor ichki datchikli zum (vnutrisensorniy zum) texnologiyasini rivojlantirishga qaratiladi. Eslatib oʻtamiz, Samsung ushbu prinsipi allaqachon 200 megapikselli datchikka ega Galaxy S25 Edge modelida qoʻllagan edi. Yuqori aniqlikdagi matritsaning markaziy qismidan foydalanish tayyor suratni oddiy raqamli yaqinlashtirishga murojaat qilmasdan turib ham sifatli kattalashtirish imkonini beradi.

Galaxy S25 Edge qurilmasida ushbu uslub asosan 2x va 4x yaqinlashtirish rejimlarida qoʻllanilgan boʻlsa, Galaxy S27 uchun kompaniya uni yanada mukammallashtirmoqchi. Apparat va dasturiy yechimlarning oʻzaro uygʻunligi kuchli kadrni kesish holatlarida ham mayda detallarni toʻlaligicha saqlab qolishga xizmat qiladi.

Axborot manbasiga koʻra, ushbu insayder ilgari ham Samsung Galaxy S26 Plus modellari xususiyatlarini aniq oshkor etgan hamda toʻrt tarafi egilgan ekranga ega iPhone 20 konsepsiyasi haqida birinchilardan boʻlib xabar bergan edi. Bu esa kelgusidagi Galaxy S27 flagmani boʻyicha tarqalayotgan maʼlumotlarning ongli va asosli ekanidan dalolat beradi.

SamsungGalaxy S27SmartfonKameraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinGalaxy S22 LineageOS dasturiy taʼminoti yordamida yangi hayotga ega boʻlishi mumkinBugun, 22:28Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiBugun, 21:29Xitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiXitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiBugun, 20:26Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiXitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiBugun, 19:54Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiXitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 18:57Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiKosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi