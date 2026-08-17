Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradi
Samsung Galaxy S27 uchun kamera tizimi, tizim platasi, tasvirni qayta ishlash jarayoni va zumlash algoritmlarini tubdan qayta ko'rib chiqmoqda. Schrodinger ma'lumotlariga ko'ra, yangi arxitektura kamera datchigi, tasvir protsessori va tezkor xotira o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini tezlashtirib, 200 megapikselli kameralar hosil qiladigan katta hajmdagi axborotni samaraliroq qayta ishlashga yordam beradi.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlari qatoriga kiruvchi Galaxy S27 modeli uchun mobil suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilash ustida ish boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmada nafaqat asosiy datchiklar, balki butun apparat arxitekturasi, jumladan, tizim platasi, tasvirni qayta ishlash jarayoni va zumlash algoritmlari ham tubdan qayta koʻrib chiqiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu oʻzgarishlar mobil fototexnologiyalar sohasidagi raqobatda ustunlikni saqlab qolish hamda foydalanuvchilarga yanada sifatli kontent yaratish imkonini berish uchun muhim qadam hisoblanadi. Mutaxassislar smartfon kamerasining imkoniyatlarini oshirishda apparat va dasturiy taʼminot uygʻunligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini taʼkidlashmoqda.
Tizim platasining yangi tuzilishi va maʼlumotlar almashinuviTaniqli insayder Schrodinger tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung muhandislari Galaxy S27 smartfonining tizim platasi kompozitsiyasini butunlay oʻzgartirgan. Ushbu yangi yondashuv mobil suratga olish jarayoniga masʼul boʻlgan barcha komponentlarning oʻzaro samarali ishlashini taʼminlashga qaratilgan.
Yangi arxitektura kamera datchigi, tasvirni qayta ishlovchi protsessor hamda tezkor xotirsubsystem oʻrtasida maʼlumotlar almashinuvi tezligini keskin oshirishi kutilmoqda. 200 megapikselli kameralar yaratadigan ulkan hajmdagi axborotni oʻqish va qayta ishlashda aynan shu tezlik hal qiluvchi omil boʻlib xizmat qiladi.
Takomillashtirilgan ichki datchikli zum texnologiyasiAsosiy eʼtibor ichki datchikli zum (vnutrisensorniy zum) texnologiyasini rivojlantirishga qaratiladi. Eslatib oʻtamiz, Samsung ushbu prinsipi allaqachon 200 megapikselli datchikka ega Galaxy S25 Edge modelida qoʻllagan edi. Yuqori aniqlikdagi matritsaning markaziy qismidan foydalanish tayyor suratni oddiy raqamli yaqinlashtirishga murojaat qilmasdan turib ham sifatli kattalashtirish imkonini beradi.
Galaxy S25 Edge qurilmasida ushbu uslub asosan 2x va 4x yaqinlashtirish rejimlarida qoʻllanilgan boʻlsa, Galaxy S27 uchun kompaniya uni yanada mukammallashtirmoqchi. Apparat va dasturiy yechimlarning oʻzaro uygʻunligi kuchli kadrni kesish holatlarida ham mayda detallarni toʻlaligicha saqlab qolishga xizmat qiladi.
Axborot manbasiga koʻra, ushbu insayder ilgari ham Samsung Galaxy S26 Plus modellari xususiyatlarini aniq oshkor etgan hamda toʻrt tarafi egilgan ekranga ega iPhone 20 konsepsiyasi haqida birinchilardan boʻlib xabar bergan edi. Bu esa kelgusidagi Galaxy S27 flagmani boʻyicha tarqalayotgan maʼlumotlarning ongli va asosli ekanidan dalolat beradi.
…