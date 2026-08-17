Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdi

·1·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdi

Xiaomi oʻzining aqlli uy ekotizimini yangi qurilma — baliq boqishni osonlashtiruvchi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumi bilan boyitdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet uyda baliq parvarish qilishni istagan, biroq doimiy va murakkab qarovga vaqti yoʻq foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, suvni tozalash, avtomatik oziqlantirish hamda haroratni nazorat qilish tizimlarini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy yangiliklardan biri bu suv aylanishining ilgʻor tizimi hisoblanadi. Oqim bir nechta bosqichli filtrlovchi elementlardan oʻtib, iflosliklardan bosqichma-bosqich tozalanadi. Biologik filtr suvning foydali bakteriyalar bilan uzoqroq oʻzaro taʼsirini taʼminlaydigan U shaklidagi kanalga ega boʻlsa, koʻp qatlamli filtrlar yem qoldiqlari hamda chiqindilarni samarali ushlab qoladi.

Texnik imkoniyatlar va aqlli boshqaruv

Akvarium choʻtkasiz dvigatelga ega ishonchli nasos hamda qoʻshimcha aksessuarlar, jumladan, ultrabinafsha chiroq yoki isitgichni ulash uchun moʻljallangan quvvati 5 vatt boʻlgan intellektual kengaytirish porti bilan jihozlangan. Korpusda joylashgan rangli 1,47 dyuymli LCD-ekran suv harorati, jihozlarning holati va muhim ogohlantirishlarni koʻrsatib turadi.

Avtomatik oziqlantiruvchi qurilma ham qoʻlda, ham aqlli rejimda ishlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Mi Home ilovasi orqali foydalanuvchilar baliqlarni masofadan turib oziqlantirishi, nasos ishini sozlashi va suv parametrlarini doimiy nazorat qilishi mumkin. Shuningdek, tizim Xiao Ai ovozli yordamchisi orqali boshqarilishini va qopqoq ochilganda jihozlarni avtomatik ravishda oʻchirish xususiyatiga egaligi qayd etilgan.

Chidamlilik va narx siyosati

Qurilmani loyihalashda xavfsizlik va qulaylik masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Akvarium yuqori sifatli shaffof oynadan yasalgan boʻlib, baliqlarning sakrab chiqib ketishidan himoya qiladi, shuningdek, nayza oynalarning terlashi oldini oluvchi ventilyatsiya tizimi bilan taʼminlangan. Elektr taʼminotida uzilishlar yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarda esa qurilma tashqi USB-pauerbank yordamida ham ishlay oladi.

Xitoy bozorida Xiaomi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro dastlabki buyurtmalar davrida 599 yuan narxda taklif etilmoqda. Ushbu mahsulot savdolari kraudsfanging platformasi orqali shu yilning 24-avgustidan boshlanishi rejalashtirilgan.

XiaomiMijia Smart Fish TankSmart HomeGadjetlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiXitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdiBugun, 20:26Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiXitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiBugun, 19:54Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiXitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 18:57Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiKosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiBugun, 17:58Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiRedmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiBugun, 16:24Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiSamsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi