Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildi

·9·Texno
Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildi
Qisqacha

RUVDS kompaniyasining maxsus sun'iy yo'ldosh platformasida afsonaviy Doom shuteri Raspberry Pi Zero bort kompyuteri yordamida ishga tushirildi. Sun'iy yo'ldoshning hisoblash muhitiga ulanish RUVDS hamda «Pyatoe pokoleniye» OKB hamkorligida yaratilgan Console Gate tizimi orqali ta'minlandi.

RUVDS kompaniyasining maxsus sunʼiy yoʻldosh platformasida afsonaviy Doom shuterini ishga tushirishdi. Mazkur noodatiy tajriba apparatning ochiq sinovlari doirasida amalga oshirilgan boʻlib, foydalanuvchilarga oʻz dasturiy taʼminotini bevosita orbitada sinab koʻrish imkoniyati taqdim etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, bu gal oʻyinni yurgazish uchun Raspberry Pi Zero bort kompyuteridan foydalanilgan. Sunʼiy yoʻldoshning hisoblash muhitiga ulanish esa RUVDS hamda «Pyatoe pokolenie» OKB hamkorligida yaratilgan Console Gate tizimi orqali taʼminlangan.

Orbital platforma imkoniyatlari

Eslatib oʻtamiz, RUVDSSat1 deb nomlangan mazkur sunʼiy yoʻldosh joriy yilning fevral oyida koinotga uchirilgan edi. Ushbu apparatning asosiy vazifasi dasturchilar va radiohavaskorlarga oʻz dasturlarini real kosmik sharoitlarda sinovdan oʻtkazish uchun sharoit yaratib berishdan iborat.

Hozirda boshlangan ochiq testlar sunʼiy yoʻldosh faoliyatidagi yakuniy bosqich hisoblanadi. Oʻtgan davr mobaynida apparat nafaqat dasturiy taʼminotni sinadi, balki Shimoliy qutb ustidagi stratosfera platformasi bilan aloqani taʼminlash va koinot texnikasi uchun axborot xavfsizligi tizimini sinovdan oʻtkazish ishlarida ham qatnashdi.

Noodatiy qurilmadagi sinovlar

Kosmosda Doom oʻyinining ishga tushirilishi loyihaning eng eʼtiborga molik eksperimentlaridan biriga aylandi. Bu kabi tajribalar orbital platformalarning turli murakkab dasturiy yechimlar va vazifalarni bajarishda qanchalik moslashuvchan ekanini yaqqol koʻrsatib beradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday loyihalar kelgusida kichik sunʼiy yoʻldoshlar yordamida turli xil hisob-kitoblar va texnologik yechimlarni kosmosda sinash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

DoomRUVDSKosmosRaspberry PiDasturiy taʼminot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiRedmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiBugun, 16:24Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiSamsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiBugun, 15:57Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaStarlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaBugun, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiGalaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiBugun, 14:23Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatSunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatBugun, 12:52Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiArktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiBugun, 10:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi