Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?
Joze Mourino mashg'ulot paytida yuziga to'p tegishi oqibatida ko'zining osti ko'kargan holda ko'rinish berdi. Madridning «Real» klubi «Shalke-04»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni Kilian Mbappe, Din Xyoysen va Karlos Espi kiritdi, «Real» yangi mavsumni 22 avgust kuni «Espanol»ga qarshi boshlaydi.
Madridning «Real» klubi yangi mavsum oldidagi so‘nggi sinov nazorat uchrashuvida Germaniyaning «Shalke-04» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
Biroq uchrashuvning eng ko‘p muhokama qilingan jihatlaridan biri «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourinoning tashqi ko‘rinishi bo‘ldi. Portugaliyalik mutaxassis zaxira o‘rindig‘ida ko‘zining osti ko‘kargan holatda paydo bo‘lib, jurnalistlar va muxlislar orasida turli taxminlarni keltirib chiqardi.
«Ko‘zoynak taqmaganimda hech narsa bo‘lmasdi»: Mourino jarohat sirini ochdi
Bahs yakuniga yetgach, «Special One» matbuot anjumanida yuzidagi jarohat sababini ochiqlab, vaziyat mashg‘ulot jarayonida yuz berganini ma’lum qildi:
«Mashg‘ulot paytida yuzimga to‘p kelib tegdi. Agar o‘sha paytda ko‘zoynak taqmaganimda, ehtimol, hech qanday iz qolmasdi. Aslida bundan ham yomonroq bo‘lishi mumkin edi», — dedi Joze Mourino.
«Shalke» ustidan 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba
Mavsumoldi tayyorgarlik jarayonining yakuniy bahsida madridliklar ishonchli o‘yin namoyish etishdi:
Gollar mualliflari: Germaniya klubi darvozasiga Kilian Mbappe, Din Xyoysen hamda Karlos Espi to‘p kiritib, yirik hisobdagi g‘alabani ta’minladi;
Mavsum starti: Bu «Real» uchun yangi mavsum boshlanishi oldidan so‘nggi tayyorgarlik uchrashuvi bo‘ldi.
Madrid grandi Ispaniya chempionatining yangi mavsumini 22 avgust kuni «Espanol»ga qarshi bahs bilan boshlaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…