Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?

·7·Sport
Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?
Qisqacha

Joze Mourino mashg'ulot paytida yuziga to'p tegishi oqibatida ko'zining osti ko'kargan holda ko'rinish berdi. Madridning «Real» klubi «Shalke-04»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni Kilian Mbappe, Din Xyoysen va Karlos Espi kiritdi, «Real» yangi mavsumni 22 avgust kuni «Espanol»ga qarshi boshlaydi.

Madridning «Real» klubi yangi mavsum oldidagi so‘nggi sinov nazorat uchrashuvida Germaniyaning «Shalke-04» jamoasini 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

Biroq uchrashuvning eng ko‘p muhokama qilingan jihatlaridan biri «qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourinoning tashqi ko‘rinishi bo‘ldi. Portugaliyalik mutaxassis zaxira o‘rindig‘ida ko‘zining osti ko‘kargan holatda paydo bo‘lib, jurnalistlar va muxlislar orasida turli taxminlarni keltirib chiqardi.

«Ko‘zoynak taqmaganimda hech narsa bo‘lmasdi»: Mourino jarohat sirini ochdi

Bahs yakuniga yetgach, «Special One» matbuot anjumanida yuzidagi jarohat sababini ochiqlab, vaziyat mashg‘ulot jarayonida yuz berganini ma’lum qildi:

«Mashg‘ulot paytida yuzimga to‘p kelib tegdi. Agar o‘sha paytda ko‘zoynak taqmaganimda, ehtimol, hech qanday iz qolmasdi. Aslida bundan ham yomonroq bo‘lishi mumkin edi», — dedi Joze Mourino.

Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?

«Shalke» ustidan 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba

Mavsumoldi tayyorgarlik jarayonining yakuniy bahsida madridliklar ishonchli o‘yin namoyish etishdi:

  • Gollar mualliflari: Germaniya klubi darvozasiga Kilian Mbappe, Din Xyoysen hamda Karlos Espi to‘p kiritib, yirik hisobdagi g‘alabani ta’minladi;

  • Mavsum starti: Bu «Real» uchun yangi mavsum boshlanishi oldidan so‘nggi tayyorgarlik uchrashuvi bo‘ldi.

Madrid grandi Ispaniya chempionatining yangi mavsumini 22 avgust kuni «Espanol»ga qarshi bahs bilan boshlaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiO‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 21:42Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Bugun, 21:28EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiEA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiBugun, 21:16Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaBugun, 20:19Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi