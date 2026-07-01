Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydi
Buyuk Britaniyaning sunʼiy intellekt asosidagi avtonom boshqaruv tizimlarini ishlab chiquvchi Wayve startapi oʻz xodimlari uchun 85 million dollarlik aksiyalarni qayta sotib olish (tender offer) dasturini eʼlon qildi. Ushbu qadam kompaniya xodimlariga oʻzlariga tegishli boʻlgan aksiyalar paketining bir qismini naqd pulga aylantirish imkoniyatini beradi. Hozirda Wayve bozor qiymati 8.5 milliard dollarga baholanmoqda, bu esa uni Yevropadagi eng qimmat AI startaplaridan biriga aylantirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur moliyaviy amaliyot kompaniyaning mavjud va yangi investorlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanmoqda. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, fevral oyida oʻtkazilgan 1.2 milliard dollarlik Series D investitsiya bosqichidan soʻng kompaniyaning nufuzi yanada oshgan. Oʻsha bosqichda Microsoft, NVIDIA va Uber kabi texnologiya gigantlari Wayve loyihasiga katta sarmoya kiritgan edi. Bu kompaniya tarixidagi ikkinchi yirik likvidlik tadbiri boʻlib, birinchisi 2024-yil may oyida amalga oshirilgan.
Isteʼdodlarni saqlab qolish strategiyasiWayve tomonidan qoʻllanilayotgan bu usul zamonaviy sunʼiy intellekt startaplari orasida ommalashib borayotgan trendning bir qismidir. Kompaniyalar oʻz xodimlarining raqobatchilarga oʻtib ketishi yoki shaxsiy loyihalarini boshlashining oldini olish uchun ularga yillar davomida birjada aksiyalar joylanishini (IPO) kutmasdan, daromad olish imkonini taqdim etmoqda. Bu, ayniqsa, yuqori malakali muhandislar uchun kuchli motivatsiya hisoblanadi.
Soʻnggi oylarda ElevenLabs, Decagon va Linear kabi boshqa taniqli AI startaplari ham oʻz xodimlari uchun shunday tender takliflarini oʻtkazishdi. Investorlar bunday yuqori oʻsish surʼatiga ega kompaniyalarning aksiyalarini sotib olishga tayyor, chunki ular kelajakda ushbu bizneslarning qiymati bir necha barobar ortishiga ishonishadi.
Noyob texnologik yondashuvWayve oʻzining avtonom boshqaruv tizimida boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, yuqori aniqlikdagi (HD) xaritalarga tayanmaydi. Kompaniya ishlab chiqqan dasturiy taʼminot toʻliq neyron tarmoqlarga asoslangan boʻlib, u xuddi inson kabi tajriba orqali haydashni oʻrganadi. Bunday "universal haydovchi" modeli nazariy jihatdan har qanday davlatda, har qanday ob-havo sharoitida va turli rusumdagi avtomobillarda qoʻshimcha sozlamalarsiz ishlashi mumkin.
Kompaniyaning kelajakdagi rejalari ham ancha salmoqli. Joriy yil yakuniga qadar Wayve Uber bilan hamkorlikda robotaksi xizmatlarini sinovdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, 2027-yildan boshlab Nissan kompaniyasining yangi avlod avtomobillariga ushbu sunʼiy intellekt tizimini integratsiya qilish boʻyicha kelishuvga erishilgan. Hozirda kompaniya xodimlari soni 1200 nafardan oshib ketgan boʻlib, bu oʻtgan yilga nisbatan ikki barobar koʻpdir.
…