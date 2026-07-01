Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydi

·25·Texno
Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydi

Buyuk Britaniyaning sunʼiy intellekt asosidagi avtonom boshqaruv tizimlarini ishlab chiquvchi Wayve startapi oʻz xodimlari uchun 85 million dollarlik aksiyalarni qayta sotib olish (tender offer) dasturini eʼlon qildi. Ushbu qadam kompaniya xodimlariga oʻzlariga tegishli boʻlgan aksiyalar paketining bir qismini naqd pulga aylantirish imkoniyatini beradi. Hozirda Wayve bozor qiymati 8.5 milliard dollarga baholanmoqda, bu esa uni Yevropadagi eng qimmat AI startaplaridan biriga aylantirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur moliyaviy amaliyot kompaniyaning mavjud va yangi investorlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanmoqda. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, fevral oyida oʻtkazilgan 1.2 milliard dollarlik Series D investitsiya bosqichidan soʻng kompaniyaning nufuzi yanada oshgan. Oʻsha bosqichda Microsoft, NVIDIA va Uber kabi texnologiya gigantlari Wayve loyihasiga katta sarmoya kiritgan edi. Bu kompaniya tarixidagi ikkinchi yirik likvidlik tadbiri boʻlib, birinchisi 2024-yil may oyida amalga oshirilgan.

Isteʼdodlarni saqlab qolish strategiyasi

Wayve tomonidan qoʻllanilayotgan bu usul zamonaviy sunʼiy intellekt startaplari orasida ommalashib borayotgan trendning bir qismidir. Kompaniyalar oʻz xodimlarining raqobatchilarga oʻtib ketishi yoki shaxsiy loyihalarini boshlashining oldini olish uchun ularga yillar davomida birjada aksiyalar joylanishini (IPO) kutmasdan, daromad olish imkonini taqdim etmoqda. Bu, ayniqsa, yuqori malakali muhandislar uchun kuchli motivatsiya hisoblanadi.

Soʻnggi oylarda ElevenLabs, Decagon va Linear kabi boshqa taniqli AI startaplari ham oʻz xodimlari uchun shunday tender takliflarini oʻtkazishdi. Investorlar bunday yuqori oʻsish surʼatiga ega kompaniyalarning aksiyalarini sotib olishga tayyor, chunki ular kelajakda ushbu bizneslarning qiymati bir necha barobar ortishiga ishonishadi.

Noyob texnologik yondashuv

Wayve oʻzining avtonom boshqaruv tizimida boshqa raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, yuqori aniqlikdagi (HD) xaritalarga tayanmaydi. Kompaniya ishlab chiqqan dasturiy taʼminot toʻliq neyron tarmoqlarga asoslangan boʻlib, u xuddi inson kabi tajriba orqali haydashni oʻrganadi. Bunday "universal haydovchi" modeli nazariy jihatdan har qanday davlatda, har qanday ob-havo sharoitida va turli rusumdagi avtomobillarda qoʻshimcha sozlamalarsiz ishlashi mumkin.

Kompaniyaning kelajakdagi rejalari ham ancha salmoqli. Joriy yil yakuniga qadar Wayve Uber bilan hamkorlikda robotaksi xizmatlarini sinovdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, 2027-yildan boshlab Nissan kompaniyasining yangi avlod avtomobillariga ushbu sunʼiy intellekt tizimini integratsiya qilish boʻyicha kelishuvga erishilgan. Hozirda kompaniya xodimlari soni 1200 nafardan oshib ketgan boʻlib, bu oʻtgan yilga nisbatan ikki barobar koʻpdir.

WayveSunʼiy IntellektAvtonom AvtomobillarMicrosoftNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqdaBugun, 08:27AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiBugun, 07:21Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishXiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishBugun, 05:21Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiXotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiBugun, 04:56Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaAvstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaBugun, 04:28AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaAMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi