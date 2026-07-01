“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda

·27·Texno
“Internet otasi” Vinton Cerf 83 yoshida Google kompaniyasidan iste’foga chiqmoqda

Zamonaviy internet texnologiyalarining asoschilaridan biri, dunyoga “Internet otasi” nomi bilan tanilgan Vinton Cerf texnologiya olamidagi koʻp yillik faoliyatini yakunlamoqda. 83 yoshli olim kelasi haftadan boshlab Google kompaniyasidagi vitse-prezidentlik va “bosh internet-evangelist” lavozimidan rasman iste’foga chiqadi. Bu haqda Laude instituti tomonidan tashkil etilgan Open Frontier konferensiyasida ma’lum qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tadbir davomida UC Berkeley professori va RISC protsessor arxitekturasi asoschisi Dave Patterson soʻzga chiqib, Vinton Cerfning Google’dagi 20 yillik samarali faoliyatini alohida e’tirof etdi. Pattersonning ta’kidlashicha, Cerfning texnologiya olamiga qoʻshgan hissasi beqiyos va uning nafaqaga chiqishi butun bir davrning yakunlanishini anglatadi. Hozircha Google rasmiylari ushbu ma’lumot yuzasidan qoʻshimcha izoh berishmagan.

Vinton Cerf va uning hamkasbi Robert Kahn bugungi kunda biz bilgan global tarmoqning asosi boʻlgan TCP/IP protokollarini ishlab chiqqan arxitektorlar hisoblanadi. 1970-yillarda yaratilgan ushbu qoidalar toʻplami turli kompyuter tarmoqlarining bir-biri bilan muloqot qilishiga imkon bergan. Ushbu ulkan xizmatlari uchun Cerf koʻplab nufuzli mukofotlar, jumladan, Turing mukofoti va AQSHning eng oliy fuqarolik mukofoti — Prezident Ozodlik medali bilan taqdirlangan.

Texnologiya olamidagi meros

2005-yildan buyon Google jamoasida faoliyat yuritib kelayotgan Cerf nafaqat texnik yechimlar, balki internetni butun dunyo boʻylab ommalashtirish va uning ochiqligini ta’minlash bilan shugʻullangan. Uning faoliyati davomida internet kichik bir ilmiy loyihadan insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bugungi kunda Oʻzbekistonda ham raqamli iqtisodiyot va IT-sohasining jadal rivojlanishi aynan Cerf poydevorini qoʻygan ochiq protokollar asosiga qurilgan.

Konferensiya davomida Cerf sun’iy intellekt (AI) sohasining kelajagi haqida ham oʻz mulohazalarini bildirdi. Uning fikricha, hozirgi kunda AI modellari bir nechta yirik laboratoriyalar qoʻlida markazlashib qolgani internetning dastlabki markazlashmagan tabiatiga ziddir. Biroq, mutaxassis kelajakda avtonom ishlovchi AI-agentlarining paydo boʻlishi kompaniyalarni yana ochiq va standartlashgan protokollarga qaytishga majbur qilishini bashorat qildi.

“Turli manbalardan olingan bir nechta agentlarning bir-biri bilan oʻzaro aloqada boʻlishi interoperabellik (tizimlarning oʻzaro mosligi) va standartlashtirish talabini keltirib chiqaradi”, — deya ta’kidladi Vinton Cerf. Uning fikricha, ushbu standartlarni birinchilardan boʻlib belgilab bergan kompaniyalar boʻlajak “agentlik iqtisodiyoti”da katta ta’sir kuchiga ega boʻladi.

Vinton Cerfning iste’fosi texnologiya dunyosi uchun katta yoʻqotish boʻlsa-da, u qoldirgan ochiq va global tarmoq tamoyillari yangi avlod dasturchilari va muhandislari uchun yoʻlchi yulduz boʻlib xizmat qilishda davom etadi. Uning faoliyati davomida erishgan yutuqlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • TCP/IP protokollarining yaratilishi;
  • Internetning global miqyosda ommaviylashishi;
  • Ochiq kodli tizimlar va standartlarni qoʻllab-quvvatlash;
  • Raqamli texnologiyalar xavfsizligi va ochiqligi boʻyicha xalqaro tashabbuslar.

Vinton CerfGoogleInternetTexnologiyaTCP/IP
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiAvtonom boshqaruv texnologiyalari yetakchisi Wayve xodimlariga 85 million dollar toʻlaydiBugun, 07:25AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli AI modellari eksportiga qoʻyilgan cheklovlarni oldiBugun, 07:21Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishXiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishBugun, 05:21Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiXotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiBugun, 04:56Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaAvstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaBugun, 04:28AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaAMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaBugun, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi