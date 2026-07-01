Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdi

·44·Sport
Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdi

Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Ronald Kuman o‘z lavozimidan iste’foga chiqqanini rasman ma’lum qildi. 63 yoshli mutaxassis bu qarorni 2026 yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin qabul qilgan.

«Apelsinranglilar» mundialning 1/16 final bosqichida Marokashga qarshi maydonga tushdi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlanganidan so‘ng, afrikaliklar penaltilar seriyasida ustun kelib, Niderlandiyani musobaqadan chiqarib yubordi.

Kuman barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi

Ronald Kuman ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan murojaatida milliy jamoadagi faoliyatining bunday og‘riqli tarzda yakunlanganidan qattiq afsusda ekanini bildirdi.

«Milliy jamoadagi faoliyatim bunday tarzda yakunlanayotgani juda alamli. Barchamiz tarixga kira oladigan jahon chempionatini orzu qilgan edik. Ammo bu sodir bo‘lmadi», — deb yozdi Kuman.

Mutaxassis Niderlandiyaning turnirda uzoqroq borishiga umid qilganini, biroq jamoa oldiga qo‘yilgan vazifani bajara olmaganini tan oldi.

«Bundan mendan ko‘proq hafsalasi pir bo‘lgan hech kim yo‘q. Bosh murabbiy sifatida barcha mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Murabbiy taktikasi tanqid qilingan edi

Niderlandiyaning Marokashga qarshi bahsdagi ehtiyotkor taktikasi mamlakat matbuoti va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilindi. Ayniqsa, jamoaning besh nafar himoyachi bilan harakat qilgani va raqibga to‘p nazoratini topshirib qo‘ygani muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Kuman o‘yindan keyin taktik qarorlarini himoya qilgan va xuddi shunday vaziyatda yana o‘sha yo‘lni tanlashini aytgan edi. Biroq oradan bir kun o‘tib, u milliy jamoadagi vazifasini tark etishga qaror qildi.

Kuman Niderlandiyani 2023 yildan boshqarib kelayotgandi

Ronald Kuman Niderlandiya milliy jamoasini ikkinchi marta 2023 yil yanvar oyida qabul qilib olgan edi. Uning rahbarligida jamoa 2024 yilgi Yevropa chempionati yarimfinaliga qadar yetib bordi.

Biroq 2026 yilgi jahon chempionatida Niderlandiya oldiga qo‘yilgan yuqori maqsadlar amalga oshmadi. Terma jamoa guruh bosqichidan chiqqan bo‘lsa-da, pley-offning dastlabki uchrashuvida Marokash to‘sig‘idan o‘ta olmadi.

Kuman ilk bor 2018–2020 yillarda ham milliy jamoani boshqargan. Keyinchalik u «Barselona»da ishlagan va 2022 yilgi mundialdan so‘ng yana Niderlandiya termasiga qaytgan edi.

Niderlandiya endi yangi murabbiy izlaydi

Niderlandiya futbol federatsiyasi oldida endi terma jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash vazifasi turibdi. Kumanning iste’fosi jamoaning mundialdagi erta mag‘lubiyatidan keyingi birinchi katta o‘zgarish bo‘ldi.

Mahalliy matbuotda bir qator mutaxassislarning nomi ehtimoliy nomzod sifatida tilga olinmoqda. Biroq federatsiya hozircha yangi bosh murabbiy bo‘yicha rasmiy qarorini e’lon qilgani yo‘q.

Ronald Kuman esa Niderlandiya termasidagi ikkinchi davrini katta umidlar, ammo og‘riqli mag‘lubiyat bilan yakunladi.

Ronald KoemanMarokko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiMbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiBugun, 08:12Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 07:50JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiJCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiBugun, 07:40Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiChristian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiBugun, 04:54Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiFransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 04:00Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi