Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdi
Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Ronald Kuman o‘z lavozimidan iste’foga chiqqanini rasman ma’lum qildi. 63 yoshli mutaxassis bu qarorni 2026 yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin qabul qilgan.
«Apelsinranglilar» mundialning 1/16 final bosqichida Marokashga qarshi maydonga tushdi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlanganidan so‘ng, afrikaliklar penaltilar seriyasida ustun kelib, Niderlandiyani musobaqadan chiqarib yubordi.
Kuman barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi
Ronald Kuman ijtimoiy tarmoqda e’lon qilgan murojaatida milliy jamoadagi faoliyatining bunday og‘riqli tarzda yakunlanganidan qattiq afsusda ekanini bildirdi.
«Milliy jamoadagi faoliyatim bunday tarzda yakunlanayotgani juda alamli. Barchamiz tarixga kira oladigan jahon chempionatini orzu qilgan edik. Ammo bu sodir bo‘lmadi», — deb yozdi Kuman.
Mutaxassis Niderlandiyaning turnirda uzoqroq borishiga umid qilganini, biroq jamoa oldiga qo‘yilgan vazifani bajara olmaganini tan oldi.
«Bundan mendan ko‘proq hafsalasi pir bo‘lgan hech kim yo‘q. Bosh murabbiy sifatida barcha mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Murabbiy taktikasi tanqid qilingan edi
Niderlandiyaning Marokashga qarshi bahsdagi ehtiyotkor taktikasi mamlakat matbuoti va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilindi. Ayniqsa, jamoaning besh nafar himoyachi bilan harakat qilgani va raqibga to‘p nazoratini topshirib qo‘ygani muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Kuman o‘yindan keyin taktik qarorlarini himoya qilgan va xuddi shunday vaziyatda yana o‘sha yo‘lni tanlashini aytgan edi. Biroq oradan bir kun o‘tib, u milliy jamoadagi vazifasini tark etishga qaror qildi.
Kuman Niderlandiyani 2023 yildan boshqarib kelayotgandi
Ronald Kuman Niderlandiya milliy jamoasini ikkinchi marta 2023 yil yanvar oyida qabul qilib olgan edi. Uning rahbarligida jamoa 2024 yilgi Yevropa chempionati yarimfinaliga qadar yetib bordi.
Biroq 2026 yilgi jahon chempionatida Niderlandiya oldiga qo‘yilgan yuqori maqsadlar amalga oshmadi. Terma jamoa guruh bosqichidan chiqqan bo‘lsa-da, pley-offning dastlabki uchrashuvida Marokash to‘sig‘idan o‘ta olmadi.
Kuman ilk bor 2018–2020 yillarda ham milliy jamoani boshqargan. Keyinchalik u «Barselona»da ishlagan va 2022 yilgi mundialdan so‘ng yana Niderlandiya termasiga qaytgan edi.
Niderlandiya endi yangi murabbiy izlaydi
Niderlandiya futbol federatsiyasi oldida endi terma jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash vazifasi turibdi. Kumanning iste’fosi jamoaning mundialdagi erta mag‘lubiyatidan keyingi birinchi katta o‘zgarish bo‘ldi.
Mahalliy matbuotda bir qator mutaxassislarning nomi ehtimoliy nomzod sifatida tilga olinmoqda. Biroq federatsiya hozircha yangi bosh murabbiy bo‘yicha rasmiy qarorini e’lon qilgani yo‘q.
Ronald Kuman esa Niderlandiya termasidagi ikkinchi davrini katta umidlar, ammo og‘riqli mag‘lubiyat bilan yakunladi.
…