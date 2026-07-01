Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?
Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 finalida Shvetsiya ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabadan keyin o‘z fikrlarini bildirdi.
«Uchranglilar» raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning nimchorak finaliga yo‘l oldi. Biroq Desham yirik hisobga qaramay, jamoa hali asosiy maqsadiga erishmaganini ta’kidladi.
Fransiya mundialga aniq maqsad bilan kelgan
Fransiyalik mutaxassisning aytishicha, jamoa jahon chempionatiga oldindan belgilangan vazifani bajarish uchun kelgan. Murabbiy bu maqsadni barcha futbolchilar yaxshi tushunishini qayd etdi.
«Biz bu yerga aniq vazifa bilan kelganmiz va men uni jamoa bilan baham ko‘raman. Faxrlanishimiz uchun sabab bor, ammo oldinda bizni hali uzoq yo‘l kutmoqda», — dedi Desham.
Fransiya so‘nggi yillarda yirik turnirlarning asosiy favoritlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Shu bois jamoadan faqat alohida uchrashuvlardagi g‘alabalar emas, balki musobaqaning hal qiluvchi bosqichlarigacha yetib borish kutilmoqda.
Desham foydalanilmagan imkoniyatlarni esladi
Fransiya Shvetsiyani uchta javobsiz gol bilan mag‘lub etgan bo‘lsa-da, bosh murabbiy jamoa natijani yanada yiriklashtirishi mumkin bo‘lganini aytdi.
Uning fikricha, futbolchilar raqib darvozasi oldida yaratilgan barcha imkoniyatlardan to‘liq foydalana olmadi. Shunga qaramay, pley-off bosqichidan ishonchli tarzda o‘tilgani murabbiyni qoniqtirgan.
«Bu bosqichdan ishonchli o‘tdik. Vaholanki, yanada ko‘proq vaziyatlarimizdan foydalanishimiz mumkin edi», — deya ta’kidladi mutaxassis.
Bunday bahslarda eng asosiysi keyingi bosqichga chiqish hisoblanadi. Biroq Desham jamoa o‘yinidagi kamchiliklarni ham e’tiborsiz qoldirmasligini ko‘rsatdi.
Endi asosiy vazifa — kuchni tiklash
Fransiya terma jamoasi navbatdagi uchrashuvini to‘rt kundan keyin o‘tkazadi. Shu bois murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy va ruhiy holatini tiklash muhim ahamiyat kasb etadi.
Desham navbatdagi bahsda jamoa yana o‘zining eng yaxshi futbolini namoyish qilishi kerakligini bildirdi.
«Endi tiklanishimiz va to‘rt kundan keyin yana eng yaxshi o‘yinimizni ko‘rsatishimiz lozim», — dedi u.
Jahon chempionatining pley-off bosqichida uchrashuvlar orasidagi qisqa tanaffus futbolchilarning tayyorgarligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sabab Fransiya murabbiylar shtabi yuklamalarni to‘g‘ri taqsimlashga harakat qiladi.
«Reallik tezda yerga tushirishi mumkin»
Dide Desham jamoa futbolchilarini ortiqcha xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, musobaqaning keyingi bosqichlari haqida juda oldindan o‘ylash xavfli.
«Juda uzoqqa qarashdan ma’no yo‘q. Reallik seni tezda yerga tushirib qo‘yishi hech gap emas. Bizda iqtidorli jamoa bor, ammo buni har bir o‘yinda isbotlashimiz zarur», — dedi Desham.
Fransiya tarkibida jahon futbolidagi ko‘plab yuqori saviyali ijrochilar bor. Biroq bosh murabbiyning fikricha, mashhur nomlar va kuchli tarkibning o‘zi g‘alabani kafolatlamaydi.
Keyingi raqib — Paragvay
Eslatib o‘tamiz, Fransiya 1/16 final bosqichida Shvetsiyani 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Endi Dide Desham shogirdlari nimchorak finalda Paragvay milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Paragvay avvalgi bosqichda Germaniyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqargan edi. Shu bois Fransiyani tartibli himoyalanadigan va oxirigacha kurashadigan raqibga qarshi jiddiy sinov kutmoqda.
Deshamning bayonotidan ko‘rinib turibdiki, Fransiya lagerida yirik g‘alabadan keyin ham xotirjamlikka o‘rin yo‘q. Jamoa o‘z salohiyatini endi har bir keyingi uchrashuvda qaytadan isbotlashi kerak.
…