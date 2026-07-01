Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?

·29·Sport
Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?

Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 finalida Shvetsiya ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabadan keyin o‘z fikrlarini bildirdi.

«Uchranglilar» raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning nimchorak finaliga yo‘l oldi. Biroq Desham yirik hisobga qaramay, jamoa hali asosiy maqsadiga erishmaganini ta’kidladi.

Fransiya mundialga aniq maqsad bilan kelgan

Fransiyalik mutaxassisning aytishicha, jamoa jahon chempionatiga oldindan belgilangan vazifani bajarish uchun kelgan. Murabbiy bu maqsadni barcha futbolchilar yaxshi tushunishini qayd etdi.

«Biz bu yerga aniq vazifa bilan kelganmiz va men uni jamoa bilan baham ko‘raman. Faxrlanishimiz uchun sabab bor, ammo oldinda bizni hali uzoq yo‘l kutmoqda», — dedi Desham.

Fransiya so‘nggi yillarda yirik turnirlarning asosiy favoritlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Shu bois jamoadan faqat alohida uchrashuvlardagi g‘alabalar emas, balki musobaqaning hal qiluvchi bosqichlarigacha yetib borish kutilmoqda.

Desham foydalanilmagan imkoniyatlarni esladi

Fransiya Shvetsiyani uchta javobsiz gol bilan mag‘lub etgan bo‘lsa-da, bosh murabbiy jamoa natijani yanada yiriklashtirishi mumkin bo‘lganini aytdi.

Uning fikricha, futbolchilar raqib darvozasi oldida yaratilgan barcha imkoniyatlardan to‘liq foydalana olmadi. Shunga qaramay, pley-off bosqichidan ishonchli tarzda o‘tilgani murabbiyni qoniqtirgan.

«Bu bosqichdan ishonchli o‘tdik. Vaholanki, yanada ko‘proq vaziyatlarimizdan foydalanishimiz mumkin edi», — deya ta’kidladi mutaxassis.

Bunday bahslarda eng asosiysi keyingi bosqichga chiqish hisoblanadi. Biroq Desham jamoa o‘yinidagi kamchiliklarni ham e’tiborsiz qoldirmasligini ko‘rsatdi.

Endi asosiy vazifa — kuchni tiklash

Fransiya terma jamoasi navbatdagi uchrashuvini to‘rt kundan keyin o‘tkazadi. Shu bois murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy va ruhiy holatini tiklash muhim ahamiyat kasb etadi.

Desham navbatdagi bahsda jamoa yana o‘zining eng yaxshi futbolini namoyish qilishi kerakligini bildirdi.

«Endi tiklanishimiz va to‘rt kundan keyin yana eng yaxshi o‘yinimizni ko‘rsatishimiz lozim», — dedi u.

Jahon chempionatining pley-off bosqichida uchrashuvlar orasidagi qisqa tanaffus futbolchilarning tayyorgarligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sabab Fransiya murabbiylar shtabi yuklamalarni to‘g‘ri taqsimlashga harakat qiladi.

«Reallik tezda yerga tushirishi mumkin»

Dide Desham jamoa futbolchilarini ortiqcha xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, musobaqaning keyingi bosqichlari haqida juda oldindan o‘ylash xavfli.

«Juda uzoqqa qarashdan ma’no yo‘q. Reallik seni tezda yerga tushirib qo‘yishi hech gap emas. Bizda iqtidorli jamoa bor, ammo buni har bir o‘yinda isbotlashimiz zarur», — dedi Desham.

Fransiya tarkibida jahon futbolidagi ko‘plab yuqori saviyali ijrochilar bor. Biroq bosh murabbiyning fikricha, mashhur nomlar va kuchli tarkibning o‘zi g‘alabani kafolatlamaydi.

Keyingi raqib — Paragvay

Eslatib o‘tamiz, Fransiya 1/16 final bosqichida Shvetsiyani 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Endi Dide Desham shogirdlari nimchorak finalda Paragvay milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Paragvay avvalgi bosqichda Germaniyani penaltilar seriyasida musobaqadan chiqargan edi. Shu bois Fransiyani tartibli himoyalanadigan va oxirigacha kurashadigan raqibga qarshi jiddiy sinov kutmoqda.

Deshamning bayonotidan ko‘rinib turibdiki, Fransiya lagerida yirik g‘alabadan keyin ham xotirjamlikka o‘rin yo‘q. Jamoa o‘z salohiyatini endi har bir keyingi uchrashuvda qaytadan isbotlashi kerak.

Didier DeschampsFrantsiyaShvetsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiMbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiBugun, 08:12JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiJCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiBugun, 07:40Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiKuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiBugun, 07:25Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiChristian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiBugun, 04:54Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiFransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 04:00Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi