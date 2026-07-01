Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildi

·26·Texno
Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildi

Global texnologiya bozorida xotira chiplari narxining oshishi va taklifning kamayishi sunʼiy ravishda yuzaga keltirilgan boʻlishi mumkin. Joriy yilning 25-iyun kuni Kaliforniya shtatida Samsung, Hynix va Micron kompaniyalariga qarshi jamoaviy daʼvo arizasi kiritildi. Ushbu uch gigant jahon DRAM va NAND xotira bozorining qariyb 85-90 foizini nazorat qiladi va ular narxlarni kelishilgan holda belgilashda ayblanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Daʼvo arizasida keltirilishicha, kompaniyalar oʻzlarining bozordagi ustunlik mavqeidan foydalanib, anʼanaviy xotira chiplari ishlab chiqarishni ataylab kamaytirgan. Bu harakat sunʼiy intellekt (AI) tizimlari uchun oʻta muhim boʻlgan HBM (High Bandwidth Memory) xotira turiga oʻtish bahonasi bilan amalga oshirilgani aytilmoqda. Natijada oddiy kompyuterlar va qurilmalar uchun moʻljallangan DDR xotira chiplari tanqisligi yuzaga kelib, ularning narxi asossiz ravishda koʻtarilgan.

Sunʼiy intellekt bahonasi va ishlab chiqarishning qisqarishi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, daʼvogarlar ushbu uchlikni oʻz biznes tuzilmalarini qayta tashkil etish niqobi ostida DDR xotira ishlab chiqarish hajmini muvofiqlashtirilgan holda qisqartirishda ayblamoqda. Hozirgi kunda NVIDIA kabi kompaniyalarning AI-tezlatkichlari uchun HBM xotirasiga talab juda yuqori, biroq bu holat ommaviy segmentdagi xotira narxlariga bunday keskin taʼsir koʻrsatmasligi kerak edi.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi oylarda kompyuter butlovchi qismlari, xususan, tezkor xotira (RAM) narxlarida oʻsish kuzatilmoqda. Agar ushbu sud jarayonida kompaniyalarning aybi isbotlansa, bu nafaqat jahon bozoriga, balki mahalliy isteʼmolchilar hamyoniga ham bevosita taʼsir qilgan yirik fitna sifatida baholanadi.

Tarix takrorlanmoqdami?

Eʼtiborli jihati shundaki, xotira ishlab chiqaruvchilarning bunday "kelishuvlari" birinchi marta sodir boʻlayotgani yoʻq. Tarixga nazar tashlasak, 2000-yillarda ham Samsung va Hynix narxlarni kelishish boʻyicha jinoiy ayblovlarni tan olgan edi. Oʻshanda mazkur ish doirasida bir necha rahbarlar qamoq jazosiga hukm qilingan, kompaniyalarga esa jami 731 million dollar miqdorida jarima solingan edi.

Oʻsha vaqtdagi mojaroda Micron kompaniyasi tergov bilan hamkorlik qilgani evaziga jazodan qutulib qolgan edi. Biroq bu galgi jamoaviy daʼvoda har uchala kompaniya ham jiddiy bosim ostida qolishi kutilmoqda. Ekspertlarning fikricha, agar sud ayblovlarni oʻrinli deb topsa, texnologiya gigantlari milliardlab dollar tovon puli toʻlashiga toʻgʻri kelishi mumkin.

Hozircha Samsung, Hynix va Micron vakillari ushbu daʼvo yuzasidan rasmiy munosabat bildirishgani yoʻq. Mazkur sud jarayoni yaqin oylarda texnologiya olamidagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylanishi va xotira chiplari bozoridagi narx siyosatini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

SamsungMicronHynixTexnologiyaSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishXiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutishBugun, 05:21Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaAvstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaBugun, 04:28AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaAMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaBugun, 04:21Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiGermaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiBugun, 03:24Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiAcebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 02:55OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiOpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiBugun, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha