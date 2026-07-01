Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutish
Xiaomi kompaniyasi oʻzining yuqori unumdorlikka ega navbatdagi flagmani — Redmi K90 Ultra modelini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki narx va sifat mutanosibligi bilan ham bozorning eng kuchli oʻyin smartfonlari qatoridan joy olishga daʼvo qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model allaqachon Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning eng asosiy ustunligi uning apparat taʼminotida koʻrinadi. Qurilma Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite protsessori hamda maxsus D2 grafik chipi bilan jihozlangan. Eng qiziq jihati shundaki, tizimning qizib ketmasligini taʼminlash uchun ishlab chiqaruvchilar nafaqat katta bugʻlanish kamerasini, balki faol sovutish tizimi — oʻrnatilgan ventilyatorni ham qoʻshishgan. Bu esa eng ogʻir oʻyinlarda ham barqaror kadrlar chastotasini saqlab qolish imkonini beradi.
Displey va himoya tizimiRedmi K90 Ultra 6,83 dyuymli OLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5K aniqlikda ishlaydi. Ekran 165 Gs yangilanish chastotasi va 3500 nit maksimal yorqinlikni taʼminlaydi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Korpus alyuminiy ramkadan ishlangan boʻlib, u bir vaqtning oʻzida IP66, IP68 va IP69 suv va changdan himoya standartlariga javob beradi.
Xotira masalasida ham Xiaomi eng zamonaviy texnologiyalardan foydalangan: qurilmaga LPDDR5X Ultra operativ xotirasi va UFS 4.1 doimiy xotira modullari oʻrnatilgan. Bu oʻyinlarni tezkor yuklash va tizimning silliq ishlashini kafolatlaydi. Foydalanuvchilar qora, kumushrang va koʻk rangli korpuslar orasidan tanlash imkoniyatiga ega.
Energiya quvvati va oʻziga xos imkoniyatlarSmartfonning yana bir oʻziga xos rekordi — 8550 mAs sigʻimli akkumulyatordir. Bunday ulkan energiya zaxirasi 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan qoʻllab-quvvatlanadi. Shuningdek, 22,5 W quvvatli teskari simli quvvatlash funksiyasi orqali boshqa gadjetlarni ham quvvatlantirish mumkin. Oʻyin ishqibozlari uchun maxsus rejim mavjud: quvvatni akkumulyatorni chetlab oʻtib, toʻgʻridan-toʻgʻri ona plataga uzatish mumkin, bu esa batareyaning uzoq xizmat qilishiga yordam beradi.
Qurilmaning boshqa xususiyatlari ham eʼtiborga loyiq:
- 50 megapikselli asosiy kamera;
- Bose kompaniyasining stereo dinamiklari;
- Ultratovushli barmoq izi skaneri;
- Kuchli vibratsiya motori;
- Ekranning turli qismlari uchun sezgirlikni alohida sozlash imkoniyati.
…