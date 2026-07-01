Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutish

·0·Texno
Xiaomi rekordchi Redmi K90 Ultra smartfonini taqdim etdi: 8550 mAs akkumulyator va faol sovutish

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yuqori unumdorlikka ega navbatdagi flagmani — Redmi K90 Ultra modelini rasman namoyish etdi. Mazkur qurilma nafaqat oʻzining texnik koʻrsatkichlari, balki narx va sifat mutanosibligi bilan ham bozorning eng kuchli oʻyin smartfonlari qatoridan joy olishga daʼvo qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model allaqachon Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning eng asosiy ustunligi uning apparat taʼminotida koʻrinadi. Qurilma Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite protsessori hamda maxsus D2 grafik chipi bilan jihozlangan. Eng qiziq jihati shundaki, tizimning qizib ketmasligini taʼminlash uchun ishlab chiqaruvchilar nafaqat katta bugʻlanish kamerasini, balki faol sovutish tizimi — oʻrnatilgan ventilyatorni ham qoʻshishgan. Bu esa eng ogʻir oʻyinlarda ham barqaror kadrlar chastotasini saqlab qolish imkonini beradi.

Displey va himoya tizimi

Redmi K90 Ultra 6,83 dyuymli OLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u 1,5K aniqlikda ishlaydi. Ekran 165 Gs yangilanish chastotasi va 3500 nit maksimal yorqinlikni taʼminlaydi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi. Korpus alyuminiy ramkadan ishlangan boʻlib, u bir vaqtning oʻzida IP66, IP68 va IP69 suv va changdan himoya standartlariga javob beradi.

Xotira masalasida ham Xiaomi eng zamonaviy texnologiyalardan foydalangan: qurilmaga LPDDR5X Ultra operativ xotirasi va UFS 4.1 doimiy xotira modullari oʻrnatilgan. Bu oʻyinlarni tezkor yuklash va tizimning silliq ishlashini kafolatlaydi. Foydalanuvchilar qora, kumushrang va koʻk rangli korpuslar orasidan tanlash imkoniyatiga ega.

Energiya quvvati va oʻziga xos imkoniyatlar

Smartfonning yana bir oʻziga xos rekordi — 8550 mAs sigʻimli akkumulyatordir. Bunday ulkan energiya zaxirasi 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan qoʻllab-quvvatlanadi. Shuningdek, 22,5 W quvvatli teskari simli quvvatlash funksiyasi orqali boshqa gadjetlarni ham quvvatlantirish mumkin. Oʻyin ishqibozlari uchun maxsus rejim mavjud: quvvatni akkumulyatorni chetlab oʻtib, toʻgʻridan-toʻgʻri ona plataga uzatish mumkin, bu esa batareyaning uzoq xizmat qilishiga yordam beradi.

Qurilmaning boshqa xususiyatlari ham eʼtiborga loyiq:

  • 50 megapikselli asosiy kamera;
  • Bose kompaniyasining stereo dinamiklari;
  • Ultratovushli barmoq izi skaneri;
  • Kuchli vibratsiya motori;
  • Ekranning turli qismlari uchun sezgirlikni alohida sozlash imkoniyati.
Hozirda Redmi K90 Ultra bazaviy konfiguratsiyasi taxminan 410 AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy yoki norasmiy yetkazib beruvchilar orqali yaqin oylarda kirib kelishi kutilmoqda. Oʻzining texnik xarakteristikalari bilan u hozirda bozordagi koʻplab qimmatbaho flagmanlarga jiddiy raqobat tugʻdirishi aniq.

XiaomiRedmi K90 UltraSnapdragon 8 EliteSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiXotira bozoridagi inqiroz ortida til biriktirish turibdimi: Samsung, Hynix va Micron sudga berildiBugun, 04:56Avstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaAvstraliya startaplari uchun katta imkoniyat: TechCrunch Startup Battlefield qaytmoqdaBugun, 04:28AMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaAMD videokartalar narxini oshirishga tayyorlanmoqda: Bozor iyulda oʻzgarishi kutilmoqdaBugun, 04:21Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiGermaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiBugun, 03:24Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiAcebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 02:55OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiOpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiBugun, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha