Volkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuni
Avtomobil olamining haqiqiy afsonasi hisoblangan Volkswagen Golf modeli oʻz tarixida yangi sahifa ochmoqda. Koʻp yillar davomida tejamkorlik va chidamlilik ramzi boʻlib kelgan dizel dvigatelli modifikatsiyalar bosqichma-bosqich ishlab chiqarishdan olib tashlanmoqda. Bu qaror nafaqat brend strategiyasining oʻzgarishi, balki butun Yevropa avtosanoatida ichki yonuv dvigatellaridan voz kechish jarayoni jadallashganidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Uzoq vaqt davomida avtomobil ishqibozlari orasida elektromobillarga nisbatan shubha mavjud edi. Skeptiklarning asosiy vaji shundan iborat ediki, elektr transport vositalari bir quvvatlanishda dizel avtomobillari kabi uzoq masofani bosa olmaydi. Masalan, koʻpchilik Peugeot 406 HDi kabi modellar bir bak yoqilgʻi bilan 1300 kilometrga yaqin yoʻl yurishini misol qilib keltirardi. Biroq, zamonaviy texnologiyalar bu tushunchani oʻzgartirib yubordi.
Elektromobillar dizelning oʻrnini bosa oladimi?ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Volkswagen Golf kabi ommabop modellarning dizel versiyalaridan voz kechilishi tasodif emas. Bugungi kunda Volkswagen ID.4 yoki yangi Skoda Elroq kabi elektromobillar uzoq masofali sayohatlar uchun yetarli quvvat zaxirasiga ega boʻlib bormoqda. Tezkor quvvatlash shoxobchalarining koʻpayishi esa yoʻlda sarflanadigan vaqtni sezilarli darajada qisqartirdi.
Oʻzbekiston bozorida ham dizel dvigatelli yengil avtomobillar hech qachon ommaviy tus olmagan boʻlsa-da, Volkswagen Golf ixlosmandlari talaygina. Mamlakatimizda soʻnggi yillarda elektromobillarga boʻlgan qiziqishning ortishi global tendensiyalarga mos keladi. Dizelning asosiy ustunligi boʻlgan yuqori tortish kuchi va tejamkorlik endilikda elektr dvigatellari orqali yanada samaraliroq taqdim etilmoqda.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, dizel dvigatellarining "oltin davri" oʻtmishda qoldi. Atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirish boʻyicha qatʼiy talablar ishlab chiqaruvchilarni qimmat va murakkab filtr tizimlarini oʻrnatishga majbur qilmoqda. Bu esa avtomobil tannarxini oshirib, uni elektromobil bilan raqobatda zaiflashtirib qoʻyadi.
Volkswagen kompaniyasi oʻzining kelajagini toʻliq elektrlashtirishda koʻrmoqda. Garchi koʻplab haydovchilar bir marta yoqilgʻi quyib, minglab kilometr yurishni sogʻinsalar-da, zamonaviy infratuzilma va akkumulyatorlar sigʻimi bu ehtiyojni boshqa shaklda qondirishga tayyor. Golf modelining dizeldan voz kechishi — bu shunchaki texnik oʻzgarish emas, balki butun bir avtomobil madaniyatining almashinishidir.
…