Volkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuni

·22·Avto
Volkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuni

Avtomobil olamining haqiqiy afsonasi hisoblangan Volkswagen Golf modeli oʻz tarixida yangi sahifa ochmoqda. Koʻp yillar davomida tejamkorlik va chidamlilik ramzi boʻlib kelgan dizel dvigatelli modifikatsiyalar bosqichma-bosqich ishlab chiqarishdan olib tashlanmoqda. Bu qaror nafaqat brend strategiyasining oʻzgarishi, balki butun Yevropa avtosanoatida ichki yonuv dvigatellaridan voz kechish jarayoni jadallashganidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Uzoq vaqt davomida avtomobil ishqibozlari orasida elektromobillarga nisbatan shubha mavjud edi. Skeptiklarning asosiy vaji shundan iborat ediki, elektr transport vositalari bir quvvatlanishda dizel avtomobillari kabi uzoq masofani bosa olmaydi. Masalan, koʻpchilik Peugeot 406 HDi kabi modellar bir bak yoqilgʻi bilan 1300 kilometrga yaqin yoʻl yurishini misol qilib keltirardi. Biroq, zamonaviy texnologiyalar bu tushunchani oʻzgartirib yubordi.

Elektromobillar dizelning oʻrnini bosa oladimi?

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Volkswagen Golf kabi ommabop modellarning dizel versiyalaridan voz kechilishi tasodif emas. Bugungi kunda Volkswagen ID.4 yoki yangi Skoda Elroq kabi elektromobillar uzoq masofali sayohatlar uchun yetarli quvvat zaxirasiga ega boʻlib bormoqda. Tezkor quvvatlash shoxobchalarining koʻpayishi esa yoʻlda sarflanadigan vaqtni sezilarli darajada qisqartirdi.

Oʻzbekiston bozorida ham dizel dvigatelli yengil avtomobillar hech qachon ommaviy tus olmagan boʻlsa-da, Volkswagen Golf ixlosmandlari talaygina. Mamlakatimizda soʻnggi yillarda elektromobillarga boʻlgan qiziqishning ortishi global tendensiyalarga mos keladi. Dizelning asosiy ustunligi boʻlgan yuqori tortish kuchi va tejamkorlik endilikda elektr dvigatellari orqali yanada samaraliroq taqdim etilmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, dizel dvigatellarining "oltin davri" oʻtmishda qoldi. Atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirish boʻyicha qatʼiy talablar ishlab chiqaruvchilarni qimmat va murakkab filtr tizimlarini oʻrnatishga majbur qilmoqda. Bu esa avtomobil tannarxini oshirib, uni elektromobil bilan raqobatda zaiflashtirib qoʻyadi.

Volkswagen kompaniyasi oʻzining kelajagini toʻliq elektrlashtirishda koʻrmoqda. Garchi koʻplab haydovchilar bir marta yoqilgʻi quyib, minglab kilometr yurishni sogʻinsalar-da, zamonaviy infratuzilma va akkumulyatorlar sigʻimi bu ehtiyojni boshqa shaklda qondirishga tayyor. Golf modelining dizeldan voz kechishi — bu shunchaki texnik oʻzgarish emas, balki butun bir avtomobil madaniyatining almashinishidir.

VolkswagenGolfElektromobilAvtosanoatDizel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiDizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiBugun, 07:52Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiDacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiBugun, 04:52Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlVolkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlBugun, 03:51Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaAvtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaBugun, 01:53Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynYangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynBugun, 01:23Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaLada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi