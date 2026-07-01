Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdi
Fransiya milliy jamoasi sardori Kilian Mbappe 2026 yilgi jahon chempionatidagi «Oltin butsa» uchun kurash va argentinalik Lionel Messi bilan raqobat haqida fikr bildirdi.
27 yoshli hujumchi Shvetsiyaga qarshi 1/16 final bahsida dubl qayd etdi. Fransiya raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Mbappe turnirdagi gollari sonini oltitaga yetkazib, to‘purarlar ro‘yxatida Messi bilan tenglashib oldi.
«Messining o‘yinini kuzatmayapman»
The Touchline keltirgan iqtibosga ko‘ra, Mbappe butun e’tiborini o‘z o‘yini va Fransiya terma jamoasining natijalariga qaratganini ta’kidladi.
«Men Messining o‘yinini kuzatmayapman. U gol urgan, gol uradi va bu ishni davom ettiradi. Men bu haqda avval ham aytganman. U bilan raqobatlashish uchun o‘zimni yanada yaxshiroq ko‘rsatishim kerak», — dedi Mbappe.
Fransiyalik futbolchining so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, u Messining imkoniyatlarini juda yuqori baholaydi. Shu bilan birga, Mbappe to‘purarlik poygasida raqibining natijalarini hisoblash o‘rniga, har bir uchrashuvda o‘z vazifasini bajarishni maqsad qilgan.
Shvetsiyaga qarshi dubl g‘alabani ta’minladi
Fransiya 1/16 finalda Shvetsiya darvozasiga javobsiz uchta gol urdi. Mbappe 45 va 74-daqiqalarda nishonga aniq zarba bergan bo‘lsa, yana bir golni Bredli Barkolya kiritdi.
Mbappe mazkur mundialda uchinchi marta bir uchrashuvda ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Uning Shvetsiyaga qarshi ikkinchi goli JCH-2026dagi oltinchi to‘pi bo‘ldi. Shu tariqa, fransuz hujumchisi Messiga yetib oldi.
Shuningdek, Mbappening jahon chempionatlaridagi umumiy gollari soni 18 taga yetdi. U pley-off bosqichlarida 10 ta to‘p kiritib, mundial tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etdi.
To‘purarlik poygasida vaziyat o‘zgarishi mumkin
Mbappe va Messi hozircha oltitadan gol bilan JCH-2026 to‘purarlari ro‘yxatining yuqori qismida turibdi. Biroq argentinalik futbolchi pley-offdagi birinchi uchrashuvini hali o‘tkazmagan.
Argentina 1/16 final bosqichida Kabo-Verde milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 3 iyul kuni Mayamida o‘tkaziladi va Toshkent vaqti bilan 4 iyul soat 03:00 da boshlanadi.
Agar Messi mazkur bahsda gol ursa, to‘purarlik poygasida yana yakka peshqadamga aylanishi mumkin. Mbappe esa navbatdagi uchrashuvda unga yana javob qaytarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Fransiya Paragvay bilan kuch sinashadi
Dide Desham shogirdlari nimchorak finalda Paragvay milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Janubiy Amerika vakili 1/16 finalda Germaniya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida g‘alaba qozongan edi.
Fransiya va Paragvay o‘rtasidagi uchrashuv 4 iyul kuni Filadelfiyada bo‘lib o‘tadi. Bahs g‘olibi chorak finalda Kanada — Marokash juftligi g‘olibiga qarshi o‘ynaydi.
Fransiyaning navbatdagi bosqichdagi asosiy umidlaridan biri yana Kilian Mbappe bo‘ladi. Hujumchi hozircha nafaqat jamoasini oldinga boshlamoqda, balki Messi bilan «Oltin butsa» uchun qizg‘in va murosasiz kurash ham olib bormoqda.
…