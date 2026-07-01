Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdi

·47·Sport
Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdi

Fransiya milliy jamoasi sardori Kilian Mbappe 2026 yilgi jahon chempionatidagi «Oltin butsa» uchun kurash va argentinalik Lionel Messi bilan raqobat haqida fikr bildirdi.

27 yoshli hujumchi Shvetsiyaga qarshi 1/16 final bahsida dubl qayd etdi. Fransiya raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Mbappe turnirdagi gollari sonini oltitaga yetkazib, to‘purarlar ro‘yxatida Messi bilan tenglashib oldi.

«Messining o‘yinini kuzatmayapman»

The Touchline keltirgan iqtibosga ko‘ra, Mbappe butun e’tiborini o‘z o‘yini va Fransiya terma jamoasining natijalariga qaratganini ta’kidladi.

«Men Messining o‘yinini kuzatmayapman. U gol urgan, gol uradi va bu ishni davom ettiradi. Men bu haqda avval ham aytganman. U bilan raqobatlashish uchun o‘zimni yanada yaxshiroq ko‘rsatishim kerak», — dedi Mbappe.

Fransiyalik futbolchining so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, u Messining imkoniyatlarini juda yuqori baholaydi. Shu bilan birga, Mbappe to‘purarlik poygasida raqibining natijalarini hisoblash o‘rniga, har bir uchrashuvda o‘z vazifasini bajarishni maqsad qilgan.

Shvetsiyaga qarshi dubl g‘alabani ta’minladi

Fransiya 1/16 finalda Shvetsiya darvozasiga javobsiz uchta gol urdi. Mbappe 45 va 74-daqiqalarda nishonga aniq zarba bergan bo‘lsa, yana bir golni Bredli Barkolya kiritdi.

Mbappe mazkur mundialda uchinchi marta bir uchrashuvda ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Uning Shvetsiyaga qarshi ikkinchi goli JCH-2026dagi oltinchi to‘pi bo‘ldi. Shu tariqa, fransuz hujumchisi Messiga yetib oldi.

Shuningdek, Mbappening jahon chempionatlaridagi umumiy gollari soni 18 taga yetdi. U pley-off bosqichlarida 10 ta to‘p kiritib, mundial tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etdi.

To‘purarlik poygasida vaziyat o‘zgarishi mumkin

Mbappe va Messi hozircha oltitadan gol bilan JCH-2026 to‘purarlari ro‘yxatining yuqori qismida turibdi. Biroq argentinalik futbolchi pley-offdagi birinchi uchrashuvini hali o‘tkazmagan.

Argentina 1/16 final bosqichida Kabo-Verde milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 3 iyul kuni Mayamida o‘tkaziladi va Toshkent vaqti bilan 4 iyul soat 03:00 da boshlanadi.

Agar Messi mazkur bahsda gol ursa, to‘purarlik poygasida yana yakka peshqadamga aylanishi mumkin. Mbappe esa navbatdagi uchrashuvda unga yana javob qaytarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Fransiya Paragvay bilan kuch sinashadi

Dide Desham shogirdlari nimchorak finalda Paragvay milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Janubiy Amerika vakili 1/16 finalda Germaniya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynab, penaltilar seriyasida g‘alaba qozongan edi.

Fransiya va Paragvay o‘rtasidagi uchrashuv 4 iyul kuni Filadelfiyada bo‘lib o‘tadi. Bahs g‘olibi chorak finalda Kanada — Marokash juftligi g‘olibiga qarshi o‘ynaydi.

Fransiyaning navbatdagi bosqichdagi asosiy umidlaridan biri yana Kilian Mbappe bo‘ladi. Hujumchi hozircha nafaqat jamoasini oldinga boshlamoqda, balki Messi bilan «Oltin butsa» uchun qizg‘in va murosasiz kurash ham olib bormoqda.

Kilian MbappeLionel MessiFrantsiyaShvetsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 07:50JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiJCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiBugun, 07:40Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiKuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiBugun, 07:25Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiChristian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiBugun, 04:54Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiFransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 04:00Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi