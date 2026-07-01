JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdi

·66·Sport
JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdi

Fransiya milliy jamoasi sardori Kilian Mbappe 2026 yilgi jahon chempionatida yana bir yorqin uchrashuv o‘tkazdi. 27 yoshli hujumchi Shvetsiyaga qarshi 1/16 final bahsining eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Dide Desham shogirdlari raqibini 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etib, musobaqaning nimchorak finaliga yo‘l oldi. Mbappe esa dubl qayd etib, jamoasi g‘alabasining asosiy qahramoniga aylandi.

Mbappe birinchi bo‘lim oxirida hisobni ochdi

Uchrashuvning dastlabki qismi Fransiyaning ustunligi ostida kechdi. «Uchranglilar» ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, Shvetsiya darvozasini faqat birinchi bo‘lim oxirida ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘ldi.

45-daqiqada Mbappe raqib jarima maydonchasida to‘pni qabul qilib, aniq zarba bilan hisobni ochdi. Ikkinchi bo‘lim boshida Bredli Barkolya fransuzlarning ustunligini oshirdi.

74-daqiqada esa Mbappe yana bir bor Shvetsiya himoyasini jazolab, uchrashuvdagi ikkinchi va Fransiyaning uchinchi golini urdi.

Turnirdagi gollari soni oltitaga yetdi

Shvetsiyaga qarshi dubldan keyin Kilian Mbappening JCH-2026dagi gollari soni oltitaga yetdi. Shu tariqa, fransuz hujumchisi turnir to‘purarlari poygasida Lionel Messi bilan tenglashib oldi.

Mbappe guruh bosqichida ham raqiblar darvozasiga muntazam yo‘l topgan edi. Pley-offning dastlabki uchrashuvida qayd etilgan navbatdagi ikki gol uni «Oltin butsa» uchun asosiy da’vogarlardan biriga aylantirdi.

Fransiya turnirda mukammal natija qayd etmoqda

Fransiya terma jamoasi jahon chempionatida o‘tkazgan to‘rtta uchrashuvining barchasida g‘alaba qozondi. Jamoa hujumdagi katta imkoniyatlari, yuqori tezligi va tarkibdagi kuchli raqobat bilan turnir favoritlaridan biri ekanini ko‘rsatmoqda.

Shvetsiyaga qarshi bahsda ham fransuzlar o‘yinni to‘liq nazorat qilib, raqibga jiddiy imkoniyat qoldirmadi. Mbappening ikki goli esa jamoa sardori hal qiluvchi uchrashuvlarda ham yetakchilik vazifasini bajarayotganini yana bir bor namoyish qildi.

Nimchorak finaldagi raqib — Paragvay

Fransiya milliy jamoasi 1/8 final bosqichida Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Janubiy Amerika vakili avvalgi bosqichda Germaniyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, musobaqadagi yurishini davom ettirgan edi.

Dide Desham jamoasi navbatdagi bahsda ham favorit sifatida ko‘riladi. Biroq pley-off bosqichida har bir xatoning bahosi juda baland bo‘ladi. Fransiyaning asosiy umidi esa turnirda oltita gol urgan Kilian Mbappe bo‘lib qolmoqda.

Kilian MbappéLionel MessiShvetsiyaParagvayFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiMbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiBugun, 08:12Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 07:50Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiKuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiBugun, 07:25Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiChristian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiBugun, 04:54Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiFransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 04:00Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi