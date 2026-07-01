JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdi
Fransiya milliy jamoasi sardori Kilian Mbappe 2026 yilgi jahon chempionatida yana bir yorqin uchrashuv o‘tkazdi. 27 yoshli hujumchi Shvetsiyaga qarshi 1/16 final bahsining eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Dide Desham shogirdlari raqibini 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etib, musobaqaning nimchorak finaliga yo‘l oldi. Mbappe esa dubl qayd etib, jamoasi g‘alabasining asosiy qahramoniga aylandi.
Mbappe birinchi bo‘lim oxirida hisobni ochdi
Uchrashuvning dastlabki qismi Fransiyaning ustunligi ostida kechdi. «Uchranglilar» ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, Shvetsiya darvozasini faqat birinchi bo‘lim oxirida ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘ldi.
45-daqiqada Mbappe raqib jarima maydonchasida to‘pni qabul qilib, aniq zarba bilan hisobni ochdi. Ikkinchi bo‘lim boshida Bredli Barkolya fransuzlarning ustunligini oshirdi.
74-daqiqada esa Mbappe yana bir bor Shvetsiya himoyasini jazolab, uchrashuvdagi ikkinchi va Fransiyaning uchinchi golini urdi.
Turnirdagi gollari soni oltitaga yetdi
Shvetsiyaga qarshi dubldan keyin Kilian Mbappening JCH-2026dagi gollari soni oltitaga yetdi. Shu tariqa, fransuz hujumchisi turnir to‘purarlari poygasida Lionel Messi bilan tenglashib oldi.
Mbappe guruh bosqichida ham raqiblar darvozasiga muntazam yo‘l topgan edi. Pley-offning dastlabki uchrashuvida qayd etilgan navbatdagi ikki gol uni «Oltin butsa» uchun asosiy da’vogarlardan biriga aylantirdi.
Fransiya turnirda mukammal natija qayd etmoqda
Fransiya terma jamoasi jahon chempionatida o‘tkazgan to‘rtta uchrashuvining barchasida g‘alaba qozondi. Jamoa hujumdagi katta imkoniyatlari, yuqori tezligi va tarkibdagi kuchli raqobat bilan turnir favoritlaridan biri ekanini ko‘rsatmoqda.
Shvetsiyaga qarshi bahsda ham fransuzlar o‘yinni to‘liq nazorat qilib, raqibga jiddiy imkoniyat qoldirmadi. Mbappening ikki goli esa jamoa sardori hal qiluvchi uchrashuvlarda ham yetakchilik vazifasini bajarayotganini yana bir bor namoyish qildi.
Nimchorak finaldagi raqib — Paragvay
Fransiya milliy jamoasi 1/8 final bosqichida Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Janubiy Amerika vakili avvalgi bosqichda Germaniyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, musobaqadagi yurishini davom ettirgan edi.
Dide Desham jamoasi navbatdagi bahsda ham favorit sifatida ko‘riladi. Biroq pley-off bosqichida har bir xatoning bahosi juda baland bo‘ladi. Fransiyaning asosiy umidi esa turnirda oltita gol urgan Kilian Mbappe bo‘lib qolmoqda.
…