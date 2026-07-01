Temir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqda

·27·Texno
Temir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqda

Energetika sohasida yangi davr boshlanmoqda: endilikda oddiy temir yoʻl relslari ulkan elektr stansiyalariga aylanishi mumkin. Shveysariyaning Sun-Ways startapi temir yoʻl izlari orasidagi boʻshliqdan samarali foydalanish maqsadida maxsus quyosh panellarini oʻrnatish texnologiyasini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. Bu innovatsiya qoʻshimcha yer maydonlarini egallamasdan, toza energiya ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizimning oʻziga xosligi shundaki, fotoelektrik panellar standart temir yoʻl relslari orasiga oʻrnatiladi va poyezdlarning harakatlanishiga mutlaqo xalaqit bermaydi. Ishlab chiqarilgan elektr energiyasi umumiy tarmoqqa, yaqin atrofdagi stansiyalarga, terminallarga yoki hatto harakatlanayotgan poyezdning oʻziga uzatilishi mumkin. Bu esa transport tizimining avtonomligini oshirishga xizmat qiladi.

Tezkor oʻrnatish va yuqori xavfsizlik

Sun-Ways asoschisi Jozef Skuderi taʼkidlashicha, loyiha ham xavfsizlik, ham samaradorlik jihatidan kutilgan natijalarni bergan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov davomida 11 000 dan ortiq poyezd ushbu panellar ustidan oʻtgan boʻlsa-da, qurilmalarning barqarorligi va poyezdlar harakati xavfsizligiga putur yetmagan. Panellar maxsus "qulflash" tizimi orqali relslarga mahkamlanadi.

Oʻrnatish jarayoni ham yuqori texnologik yechimga ega. Scheuchzer AG kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan maxsus mashina soatiga 300 metrgacha quyosh panellarini yotqizish imkoniyatiga ega. Bir kunlik ish davomida 500 tadan ortiq panelni relslar orasiga joylashtirish mumkin. Bu anʼanaviy quyosh fermalarini qurish bilan solishtirganda ancha tez va tejamkor usul hisoblanadi.

Energetik samaradorlik va afzalliklar

Texnik koʻrsatkichlarga toʻxtaladigan boʻlsak, har bir panelning uzunligi taxminan 2 metrni tashkil etadi va 380 W quvvat beradi. Bir kunlik ish hajmi natijasida oʻrnatilgan panellar jami 190 kW quvvat ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻladi. Quyida ushbu texnologiyaning asosiy afzalliklari keltirilgan:

  • Yangi yer maydonlarini sotib olish yoki oʻzlashtirishga ehtiyoj yoʻqligi;
  • Mavjud infratuzilmadan (temir yoʻllardan) ikki tomonlama foydalanish;
  • Binolar tomini loyihalash yoki mustahkamlash xarajatlarining yoʻqligi;
  • Atrof-muhitga taʼsirning minimal darajadaligi.
Oʻzbekiston kabi quyoshli kunlar koʻp boʻlgan va keng temir yoʻl tarmogʻiga ega mamlakatlar uchun bu texnologiya kelajakda juda istiqbolli boʻlishi mumkin. Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga eʼtibor kuchayayotgan bir paytda, temir yoʻl liniyalaridan energetik maqsadlarda foydalanish iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi shubhasiz.

Hozirda Sun-Ways ushbu loyihani kengaytirish va xalqaro bozorga olib chiqish ustida ishlamoqda. Agar ushbu texnologiya global miqyosda ommalashsa, dunyo boʻylab minglab kilometr temir yoʻllar yashil energiya manbaiga aylanadi.

Quyosh PanellariSun-WaysTemir YoʻlTexnologiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkinGoogle ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkinBugun, 16:24Yevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiYevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiBugun, 15:24Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiYandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiBugun, 14:56Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiElektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiBugun, 14:21Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiXiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiBugun, 13:50GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiGMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi