Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchi

·2·Sport
Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchi
Qisqacha

Barselona transfer oynasining so'nggi kunlarida hujum chizig'ini, ayniqsa markaziy hujumchi pozitsiyasini kuchaytirish uchun faol harakat qilmoqda. Hansi Fllik jamoaga to'qqizinchi raqamli futbolchi zarurligini ta'kidlab, Deku bilan birgalikda eng maqbul variantni izlayotganini aytdi. Deku Robert Levandovskiy darajasidagi o'yinchining o'rnini bosish qiyinligini tan oldi.

Kamp Nou maydonida anʼanaviy yozgi Gamper kubogi doirasida Al-Ahli ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba bayramona ruhda nishonlandi. Biroq Mundo Deportivo nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, uchrashuvdan soʻng Kataloniya klubining sport direktori Deku hamda bosh murabbiy Hansi Fllik jamoaning transfer oynasidagi kelgusi rejalari haqida ochiq gapirib oʻtdi. Klub rahbariyati ayniqsa hujum chizigʻini kuchaytirish borasida faol harakat qilishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hansi Fllik oʻyin yakunida jamoaga yaqqol markaziy hujumchi, yaʼni toʻqqizinchi raqamli futbolchi suv va havodek zarurligini yana bir bor taʼkidladi. Nemis mutaxassisi Dekuning transfer bozoridagi mehnatini yuqori baholab, yakuniy muddatlargacha jamoaga kerakli ijrochi kelib qoʻshilishiga ishonch bildirdi. Murabbiy rahbariyat bilan birgalikda eng maqbul variantni qidirayotganini qayd etdi.

Robert Levandovskiy oʻrnini bosish mushkul

Dekuning soʻzlariga koʻra, jamoani tark etgan futbolchilarning oʻrnini toʻldirish oson kechmayapti. Xususan, Ferran Torresning ketishi yangi kelgan futbolchilar evaziga yopilgan boʻlsa-da, Robert Levandovskiy darajasidagi oʻyinchini topish juda qiyin masala ekanligi taʼkidlandi. Sport direktori polshalik hujumchi klub tarixida butun bir davrni boshlab berganini va uning oʻrnini egallash murakkabligini tan oldi.

Shunga qaramay, Barselona rahbariyati transfer oynasining soʻnggi kunlarida bozor imkoniyatlarini diqqat bilan oʻrganmoqda. Dekuning aytishicha, klubda ichki zaxiralar ham mavjud, biroq mavsum davomida jamoaga foyda keltiradigan eng yaxshi yechimni topish ustida qizgʻin ish olib borilmoqda. Klub har bir xarid puxta oʻylangani va faqatgina jamoa oʻyinini yaxshilash maqsadini koʻzlashini bildirdi.

BarselonaHansi FllikDekuRobert LevandovskiyTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiChelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildiBugun, 02:37Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBarselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBugun, 02:19Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiDiego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiBugun, 01:36Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiMilan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 01:19Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBarselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBugun, 00:50Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi