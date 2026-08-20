Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchi
Barselona transfer oynasining so'nggi kunlarida hujum chizig'ini, ayniqsa markaziy hujumchi pozitsiyasini kuchaytirish uchun faol harakat qilmoqda. Hansi Fllik jamoaga to'qqizinchi raqamli futbolchi zarurligini ta'kidlab, Deku bilan birgalikda eng maqbul variantni izlayotganini aytdi. Deku Robert Levandovskiy darajasidagi o'yinchining o'rnini bosish qiyinligini tan oldi.
Kamp Nou maydonida anʼanaviy yozgi Gamper kubogi doirasida Al-Ahli ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba bayramona ruhda nishonlandi. Biroq Mundo Deportivo nashri tarqatgan xabarlarga koʻra, uchrashuvdan soʻng Kataloniya klubining sport direktori Deku hamda bosh murabbiy Hansi Fllik jamoaning transfer oynasidagi kelgusi rejalari haqida ochiq gapirib oʻtdi. Klub rahbariyati ayniqsa hujum chizigʻini kuchaytirish borasida faol harakat qilishini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hansi Fllik oʻyin yakunida jamoaga yaqqol markaziy hujumchi, yaʼni toʻqqizinchi raqamli futbolchi suv va havodek zarurligini yana bir bor taʼkidladi. Nemis mutaxassisi Dekuning transfer bozoridagi mehnatini yuqori baholab, yakuniy muddatlargacha jamoaga kerakli ijrochi kelib qoʻshilishiga ishonch bildirdi. Murabbiy rahbariyat bilan birgalikda eng maqbul variantni qidirayotganini qayd etdi.
Robert Levandovskiy oʻrnini bosish mushkulDekuning soʻzlariga koʻra, jamoani tark etgan futbolchilarning oʻrnini toʻldirish oson kechmayapti. Xususan, Ferran Torresning ketishi yangi kelgan futbolchilar evaziga yopilgan boʻlsa-da, Robert Levandovskiy darajasidagi oʻyinchini topish juda qiyin masala ekanligi taʼkidlandi. Sport direktori polshalik hujumchi klub tarixida butun bir davrni boshlab berganini va uning oʻrnini egallash murakkabligini tan oldi.
Shunga qaramay, Barselona rahbariyati transfer oynasining soʻnggi kunlarida bozor imkoniyatlarini diqqat bilan oʻrganmoqda. Dekuning aytishicha, klubda ichki zaxiralar ham mavjud, biroq mavsum davomida jamoaga foyda keltiradigan eng yaxshi yechimni topish ustida qizgʻin ish olib borilmoqda. Klub har bir xarid puxta oʻylangani va faqatgina jamoa oʻyinini yaxshilash maqsadini koʻzlashini bildirdi.
…