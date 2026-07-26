Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi

·307·Texno
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi

Global smartfonlar bozori 2026-yilning sentyabr oyida soʻnggi yillardagi eng qizgʻin va shiddatli davrni boshdan kechirishi kutilmoqda. Texnologiya olamidagi nufuzli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, dunyoning beshta eng yirik smartfon ishlab chiqaruvchisi oʻzlarining eng soʻnggi flagman modellarini aynan bir oyda taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu holat bozor konʼyunkturasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, 2026-yilning kuzida iPhone 18, Huawei Mate 90, Xiaomi 18, Vivo X500 va Oppo Find X10 kabi kutilgan qurilmalar bir vaqtning oʻzida namoyish etiladi. Odatda kompaniyalar oʻzaro toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatdan qochish maqsadida taqdimot sanalarini turli oylarga taqsimlar edi, biroq 2026-yilda ushbu anʼanaga chek qoʻyilishi kutilmoqda.

Huawei va Apple oʻrtasidagi ochiq kurash

Mazkur yangiliklar ichida eng kutilmagan qadam Huawei kompaniyasining sentyabr oyidagi jadvalga qaytishi boʻldi. Soʻnggi yillarda Mate seriyasi asosan kuzning oxirida — oktyabr yoki noyabr oylarida debyut qilayotgan edi. Endilikda Xitoy giganti Apple bilan yuzma-yuz toʻqnash kelishga va iPhone 18 sotuvga chiqqan ilk kunlardanoq xaridorlar eʼtibori uchun kurashishga qaror qilgan koʻrinadi.

Xiaomi kompaniyasi ham oʻz strategiyasini oʻzgartirmasdan, Xiaomi 18 modelini sentyabr oyida taqdim etishni moʻljallamoqda. Bu kompaniya uchun anʼanaviy holat boʻlsa-da, boshqa raqobatchilarning ham aynan shu muddatni tanlashi Xiaomi uchun qoʻshimcha bosim yaratishi aniq. Oʻzbekiston bozorida ushbu brendning mashhurligini hisobga olsak, mahalliy foydalanuvchilar uchun ham tanlov imkoniyati keskin kengayadi.

Yangi oʻyinchilarning ambitsiyalari

Vivo va Oppo brendlari ham endilikda "ikkinchi toʻlqin" boʻlishni istashmayapti. Avvalari ushbu kompaniyalar oʻz flagmanlarini asosiy raqiblardan biroz kechroq namoyish etishni maʼqul koʻrishardi. Biroq Vivo X500 va Oppo Find X10 modellarining sentyabrda chiqishi ularning jahon bozoridagi nufuzini oshirishga va premium segmentda oʻz oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Digital Chat Station insayderining maʼlumotlari ishonchli deb hisoblanadi, chunki u avval ham Xiaomi 15 seriyasining xususiyatlarini, Samsung ekranlari haqidagi maʼlumotlarni va Dimensity 9400 protsessorining Snapdragon 8 Elite'dan oldin chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Shunday ekan, 2026-yilning sentyabri texnologik ishqibozlar uchun haqiqiy bayramga aylanishi shubhasiz.

Ushbu ommaviy taqdimotlar nafaqat ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi raqobatni kuchaytiradi, balki butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar uchun ham katta sinov boʻladi. Bir vaqtning oʻzida beshta yirik flagmanning ishlab chiqarilishi protsessorlar, kameralar va displeylar bozorida defitsit yoki narxlar oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.

iPhoneHuaweiXiaomiSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob