Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Global smartfonlar bozori 2026-yilning sentyabr oyida soʻnggi yillardagi eng qizgʻin va shiddatli davrni boshdan kechirishi kutilmoqda. Texnologiya olamidagi nufuzli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, dunyoning beshta eng yirik smartfon ishlab chiqaruvchisi oʻzlarining eng soʻnggi flagman modellarini aynan bir oyda taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu holat bozor konʼyunkturasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xabarlarga koʻra, 2026-yilning kuzida iPhone 18, Huawei Mate 90, Xiaomi 18, Vivo X500 va Oppo Find X10 kabi kutilgan qurilmalar bir vaqtning oʻzida namoyish etiladi. Odatda kompaniyalar oʻzaro toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatdan qochish maqsadida taqdimot sanalarini turli oylarga taqsimlar edi, biroq 2026-yilda ushbu anʼanaga chek qoʻyilishi kutilmoqda.
Huawei va Apple oʻrtasidagi ochiq kurashMazkur yangiliklar ichida eng kutilmagan qadam Huawei kompaniyasining sentyabr oyidagi jadvalga qaytishi boʻldi. Soʻnggi yillarda Mate seriyasi asosan kuzning oxirida — oktyabr yoki noyabr oylarida debyut qilayotgan edi. Endilikda Xitoy giganti Apple bilan yuzma-yuz toʻqnash kelishga va iPhone 18 sotuvga chiqqan ilk kunlardanoq xaridorlar eʼtibori uchun kurashishga qaror qilgan koʻrinadi.
Xiaomi kompaniyasi ham oʻz strategiyasini oʻzgartirmasdan, Xiaomi 18 modelini sentyabr oyida taqdim etishni moʻljallamoqda. Bu kompaniya uchun anʼanaviy holat boʻlsa-da, boshqa raqobatchilarning ham aynan shu muddatni tanlashi Xiaomi uchun qoʻshimcha bosim yaratishi aniq. Oʻzbekiston bozorida ushbu brendning mashhurligini hisobga olsak, mahalliy foydalanuvchilar uchun ham tanlov imkoniyati keskin kengayadi.
Yangi oʻyinchilarning ambitsiyalariVivo va Oppo brendlari ham endilikda "ikkinchi toʻlqin" boʻlishni istashmayapti. Avvalari ushbu kompaniyalar oʻz flagmanlarini asosiy raqiblardan biroz kechroq namoyish etishni maʼqul koʻrishardi. Biroq Vivo X500 va Oppo Find X10 modellarining sentyabrda chiqishi ularning jahon bozoridagi nufuzini oshirishga va premium segmentda oʻz oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi.
Digital Chat Station insayderining maʼlumotlari ishonchli deb hisoblanadi, chunki u avval ham Xiaomi 15 seriyasining xususiyatlarini, Samsung ekranlari haqidagi maʼlumotlarni va Dimensity 9400 protsessorining Snapdragon 8 Elite'dan oldin chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Shunday ekan, 2026-yilning sentyabri texnologik ishqibozlar uchun haqiqiy bayramga aylanishi shubhasiz.
Ushbu ommaviy taqdimotlar nafaqat ishlab chiqaruvchilar oʻrtasidagi raqobatni kuchaytiradi, balki butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar uchun ham katta sinov boʻladi. Bir vaqtning oʻzida beshta yirik flagmanning ishlab chiqarilishi protsessorlar, kameralar va displeylar bozorida defitsit yoki narxlar oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.
…