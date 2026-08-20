Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildi

·4·Sport
Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildi
Qisqacha

Chelsi klubi yangi mavsum oldidan futbolchilarining rasmiy raqamlarini tasdiqladi, hujumchi Joau Pedro esa 9-raqamni egalladi. Joau Pedro o'tgan mavsumda barcha musobaqalarda 20 ta gol va 9 ta golli uzatma qayd etib, «Mavsumning eng yaxshi futbolchisi» deb topilgan, Liam Delap esa 12-raqamga tushirildi. Uesli Fofana 3-raqamni, Morgan Rojers 17-raqamni, Mixail Mudrik 33-raqamni oldi, Kol Palmer esa avval Mudrik kiygan 10-raqamda o'ynaydi.

Angliyaning Chelsi klubi yaqib borayotgan yangi mavsum oldidan oʻz futbolchilarining rasmiy raqamlarini tasdiqladi. Tarkibdagi eng eʼtiborga molik oʻzgarishlardan biri sifatida hujumchi Joau Pedro afsonaviy toʻqqizinchi raqam egasiga aylangani qayd etildi, deya xabar beradi talkSPORT nashri. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi jamoa oʻzgarishlar girdobida qolar ekan, mazkur qaror koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Joau Pedrining bu raqamni qoʻlga kiritishi uning oʻtgan mavsumdagi ajoyib oʻyinlari uchun munosib mukofot boʻldi.

Tarkibdagi yangi oʻzgarishlar va raqamlar taqsimoti

talkSPORT maʼlumotiga koʻra, Joau Pedro oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 20 ta gol urib, 9 ta golli uzatmani amalga oshirgan va «Mavsumning eng yaxshi futbolchisi» deb topilgan edi. Shuning uchun ham u ilgari Liam Delapga tegishli boʻlgan 9-raqamni meros qilib oldi.

Oʻz navbatida, Liam Delap 12-raqamga tushirildi. 2025-yilda Ipsvich Taun jamoasidan kelganidan buyon 9-raqamda harakat qilgan hujumchi oʻtgan mavsum 47 ta uchrashuvda bor yoʻgʻi 3 ta gol urishga erishgandi. Natijada uning Stemford Brijdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda.

Klubda Nikolas Jekson va Mark Guiu kabi hujumchilarning borligi Delapni asosiy tarkibdan yana-da uzoqlashtirdi. Besh yillik shartnomasi borligiga qaramay, u transfer oynasi yopilishidan oldin jamoani tark etishi kutilmoqda. Futbolchi Angliya Premyer-ligasida qolishni afzal koʻrayotgan boʻlsa-da, unga Italiyaning Komo klubi ham qiziqish bildirmoqda.

Himoya va yarim himoya chizigʻidagi oʻzgarishlar

Xabi Alonso boshqaruvidagi jamoada boshqa oʻyinchilarning ham raqamlari yangilandi. Xususan, Uesli Fofana ilgari Mark Kukurelya tegishli boʻlgan 3-raqamni oldi. Fofana Lester Sitidan kelganidan beri 33 va 29-raqamlarda oʻynagan edi.

Shuningdek, jamoaning rekord darajadagi xaridi Morgan Rojers yangi mavsumda 17-raqam ostida toʻp tepadi. Avvallari bu raqamda Eden Azar, Muhammad Salah va Rahim Sterling kabi yulduzlar harakat qilgan. Maydonga qaytishga ruxsat olgan Mixail Mudrik esa 33-raqamni egalladi, uning avvalgi 10-raqami esa Kol Palmerga berildi.

ChelsiJoau PedroLiam DelapXabi AlonsoAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBarselona transfer oynasi yakunida hujum chizigʻini kuchaytirmoqchiBugun, 02:33Barselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBarselona mavsum oldidan Al-Ahly ustidan qiyin g‘alabaga erishdiBugun, 02:19Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiDiego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandiBugun, 01:36Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiMilan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 01:19Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBarselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBugun, 00:50Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi