Chelsi klubi yangi mavsum uchun futbolchilar raqamlarini eʼlon qildi
Chelsi klubi yangi mavsum oldidan futbolchilarining rasmiy raqamlarini tasdiqladi, hujumchi Joau Pedro esa 9-raqamni egalladi. Joau Pedro o'tgan mavsumda barcha musobaqalarda 20 ta gol va 9 ta golli uzatma qayd etib, «Mavsumning eng yaxshi futbolchisi» deb topilgan, Liam Delap esa 12-raqamga tushirildi. Uesli Fofana 3-raqamni, Morgan Rojers 17-raqamni, Mixail Mudrik 33-raqamni oldi, Kol Palmer esa avval Mudrik kiygan 10-raqamda o'ynaydi.
Angliyaning Chelsi klubi yaqib borayotgan yangi mavsum oldidan oʻz futbolchilarining rasmiy raqamlarini tasdiqladi. Tarkibdagi eng eʼtiborga molik oʻzgarishlardan biri sifatida hujumchi Joau Pedro afsonaviy toʻqqizinchi raqam egasiga aylangani qayd etildi, deya xabar beradi talkSPORT nashri. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub bosh murabbiyi Xabi Alonso boshchiligidagi jamoa oʻzgarishlar girdobida qolar ekan, mazkur qaror koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Joau Pedrining bu raqamni qoʻlga kiritishi uning oʻtgan mavsumdagi ajoyib oʻyinlari uchun munosib mukofot boʻldi.
Tarkibdagi yangi oʻzgarishlar va raqamlar taqsimotitalkSPORT maʼlumotiga koʻra, Joau Pedro oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 20 ta gol urib, 9 ta golli uzatmani amalga oshirgan va «Mavsumning eng yaxshi futbolchisi» deb topilgan edi. Shuning uchun ham u ilgari Liam Delapga tegishli boʻlgan 9-raqamni meros qilib oldi.
Oʻz navbatida, Liam Delap 12-raqamga tushirildi. 2025-yilda Ipsvich Taun jamoasidan kelganidan buyon 9-raqamda harakat qilgan hujumchi oʻtgan mavsum 47 ta uchrashuvda bor yoʻgʻi 3 ta gol urishga erishgandi. Natijada uning Stemford Brijdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda.
Klubda Nikolas Jekson va Mark Guiu kabi hujumchilarning borligi Delapni asosiy tarkibdan yana-da uzoqlashtirdi. Besh yillik shartnomasi borligiga qaramay, u transfer oynasi yopilishidan oldin jamoani tark etishi kutilmoqda. Futbolchi Angliya Premyer-ligasida qolishni afzal koʻrayotgan boʻlsa-da, unga Italiyaning Komo klubi ham qiziqish bildirmoqda.
Himoya va yarim himoya chizigʻidagi oʻzgarishlarXabi Alonso boshqaruvidagi jamoada boshqa oʻyinchilarning ham raqamlari yangilandi. Xususan, Uesli Fofana ilgari Mark Kukurelya tegishli boʻlgan 3-raqamni oldi. Fofana Lester Sitidan kelganidan beri 33 va 29-raqamlarda oʻynagan edi.
Shuningdek, jamoaning rekord darajadagi xaridi Morgan Rojers yangi mavsumda 17-raqam ostida toʻp tepadi. Avvallari bu raqamda Eden Azar, Muhammad Salah va Rahim Sterling kabi yulduzlar harakat qilgan. Maydonga qaytishga ruxsat olgan Mixail Mudrik esa 33-raqamni egalladi, uning avvalgi 10-raqami esa Kol Palmerga berildi.
…